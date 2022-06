Chuyên gia tiết lộ thời điểm lý tưởng nhất để làm sạch vòi hoa sen nhà tắm, đảm bảo các chị em vô cùng bất ngờ

Những gì được lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng đều giúp mọi việc diễn ra nhẹ nhàng và suôn sẻ hơn. Đương nhiên, dọn dẹp nhà cửa cũng thế.

Một bài báo đăng trên American Society For Microbiology đã nghiên cứu vi khuẩn tồn tại trên vòi sen trong 656 hộ gia đình ở Mỹ và châu Âu, phát hiện Mycobacterium, loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng phổi. Đây là lý do các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên định kỳ vệ sinh vòi hoa sen trong phòng tắm.



Có vô số video trên TikTok hướng dẫn mọi người cách hình thành thói quen vệ sinh vòi hoa sen trong nhà tắm hiệu quả hơn với các "trợ thủ" đắc lực.

Trong những đoạn video này, có 1 mẹo nhỏ đáng chú ý được đưa ra nhưng chắc chắn bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và nhẹ nhàng hơn khi kết hợp việc vệ sinh vòi hoa sen nhà tắm trong lúc chờ mặt nạ ủ tóc ngấm vào để làm mềm tóc, hoặc tẩy tế bào chết toàn thân, hơn là việc phải dành cả 1 ngày cuối tuần ra để làm sạch những thứ rất nhỏ như vậy.

Sau khi tắm xong, hãy nhanh chóng chà rửa nhà vệ sinh sạch sẽ bằng máy cọ thông minh.

Theo Melissa Maker - chuyên gia dọn dẹp, người dẫn chương trình của kênh YouTube "Clean My Space" và là tác giả của cuốn sách "Clean My Space: The Secret to Cleaning Better, Faster, and Loving Your Home Every Day" (tạm dịch là: "Làm sạch không gian: Bí quyết để làm sạch tốt hơn, nhanh hơn và học cách yêu ngôi nhà của mình hơn mỗi ngày") cho biết: "Bụi bẩn trong vòi sen bao gồm cả xà phòng và nấm mốc. Những thứ này không thể làm sạch hay rửa trôi bằng nước xả ra từ vòi. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn cần dành thời gian để vệ sinh chúng."



Theo lời khuyên từ Hiệp hội Người dọn dẹp nhà cửa Mỹ (AHCA), bạn nên vệ sinh đầu vòi hoa sen mỗi tháng một lần để bảo đảm tuổi thọ và hiệu suất tốt nhất cho sản phẩm. Tuy nhiên, mới đây, Melissa Maker, bạn hoàn toàn có thể làm sạch vòi hoa sen chỉ trong 2 phút với những bước vô cùng đơn giản và thời điểm tốt nhất để vệ sinh vòi hoa sen là sau khoảng thời gian tắm - mỗi ngày.

Làm sạch vòi hoa sen

Mặc dù Maker cũng khẳng định rằng, chưa có cách nào giúp việc loại bỏ vết bẩn ẩn sâu trong vòi hoa sen trở nên dễ dàng. Nhưng nếu bạn muốn giảm bớt gánh nặng từ việc lau dọn nhà cửa mỗi tuần thì điều đầu tiên bạn có thể làm là giữ cho vòi hoa sen sạch khô. Bằng cách không để lại nước, bạn sẽ loại bỏ được 3 thành phần chính gây ra vi khuẩn và nấm mốc là bọt xà phòng, cặn canxi, cặn bã của các sản phẩm tẩy tế bào chết.

Maker nói: "Hãy lau thật khô sau mỗi lần sử dụng. Xả sạch vòi hoa sen khỏi bất kỳ sản phẩm tẩy da chết hoặc xà phòng trước khi bạn tắm xong và bước ra ngoài.

Bạn có thể sử dụng bột cọ rửa thiết bị vệ sinh, hoặc chất tẩy khác như nước rửa chén. Sau đó cho lên miếng khăn mềm và chà nhẹ lên vòi sen. Bạn nên sử dụng bàn chải đánh răng để cọ bề mặt đầu vòi.

Việc này chỉ mất chưa đầy 2 phút để thực hiện. Tôi làm điều đó mỗi ngày và bây giờ vòi hoa sen của nhà tôi trông vẫn y như mới mặc dù đã sử dụng được 3 năm." - Maker nói.

Điều quan trọng bạn cần làm là rửa sạch vòi hoa sen và lau thật khô sau khi sử dụng.

Đồng thời, theo Sheryl Milligan, thành viên sáng lập của Hiệp hội Người dọn dẹp nhà cửa Mỹ (AHCA), việc làm sạch vòi hoa sen nhà tắm định kỳ thật sự rất cần thiết.

Tuy nhiên, mọi người cần tránh dùng chất tẩy rửa có màu trắng hoặc hóa chất mạnh, vì chúng có thể gây hỏng lớp vỏ ngoài của vòi hoa sen. Bạn có thể tự làm bằng cách pha hỗn hợp giấm, bột nở và muối. Sau các công đoạn trên, bạn rửa sạch, lau khô hoàn toàn vòi bằng khăn khô để ngăn nước vôi hóa.

Nếu có thể, bạn nên dùng quạt thông gió trong phòng khoảng 1 giờ trước và sau khi tắm để hạn chế tình trạng nấm mốc ở mức tối thiểu.

