Chuyên gia phong thủy nổi tiếng: 4 con giáp khổ tận cam lai, may mắn nhất năm 2026, “đón sóng” phát tài đổi vận

Dưới góc nhìn phong thủy, năm 2026 – Bính Ngọ, thuộc hành Hỏa được đánh giá là một chu kỳ mang năng lượng mạnh, thiên về hành động, tốc độ và những quyết định mang tính bứt phá. Chuyên gia phong thủy Jill Lander cho rằng đây là năm khuyến khích con người rời khỏi vùng an toàn, chủ động thay đổi để nắm bắt cơ hội mới, thay vì chờ đợi sự ổn định quen thuộc.

Dòng khí Hỏa trong năm Bính Ngọ được cho là tạo đà phát triển cho các lĩnh vực liên quan đến công nghệ, điện tử, Internet, truyền thông – quảng cáo, làm đẹp, ẩm thực, nhà hàng và các ngành dịch vụ mang tính sáng tạo, đổi mới nhanh. Ngược lại, những lĩnh vực gắn với hành Mộc như y tế, giáo dục, văn hóa – nghệ thuật, dịch vụ xã hội, in ấn hay nông nghiệp có thể đối mặt với nhiều thách thức hơn, đòi hỏi sự thích nghi linh hoạt và chiến lược dài hơi.

Trong bức tranh tổng thể ấy, vận trình của 12 con giáp cũng có sự phân hóa rõ rệt. Dưới đây là 4 con giáp đứng đầu bảng xếp hạng may mắn năm 2026, theo SCMP:

Hạng 1 – Tuổi Sửu: Kiên định tạo nền tảng cho bứt phá

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với sự bền bỉ, thực tế và tinh thần trách nhiệm cao. Họ không phải mẫu người thích mạo hiểm hay phô trương, mà thường chọn cách tiến từng bước chắc chắn, lấy nỗ lực dài hạn làm kim chỉ nam. Chính đặc điểm này giúp tuổi Sửu trở nên nổi bật trong năm 2026, khi vận trình yêu cầu sự tập trung và nội lực mạnh mẽ.





Người tuổi Sửu được khuyên nên dựa nhiều hơn vào chính khả năng và bản lĩnh của mình. Bù lại, sức hút cá nhân cùng sự đáng tin cậy giúp họ ghi điểm trong các mối quan hệ xã hội, dễ tạo dựng kết nối quan trọng trong công việc và cuộc sống.

Năm 2026 cũng được xem là thời điểm tuổi Sửu thu hoạch thành quả từ những nỗ lực tích lũy trước đó. Sự nghiệp có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt, đặc biệt với những ai kiên trì trau dồi chuyên môn và sẵn sàng nhận thêm trách nhiệm. Tuy nhiên, do vẫn tồn tại các yếu tố bất lợi đan xen, tuổi Sửu cần giữ thái độ thận trọng, tránh chủ quan khi đứng trước những thử thách mới.

Số may mắn: 7, 8, 9

Tháng tốt: 3, 4, 5, 7

Tháng xấu: 6, 8, 10

Hạng 2 – Tuổi Mão: Mềm mỏng nhưng không kém phần sắc sảo

Người tuổi Mão thường được đánh giá cao bởi sự tinh tế, khéo léo và khả năng giao tiếp nhẹ nhàng. Họ biết lắng nghe, dễ tạo thiện cảm và hiếm khi đẩy mình vào những cuộc đối đầu căng thẳng. Bước sang năm 2026, những phẩm chất này càng phát huy hiệu quả, giúp tuổi Mão đón nhận một năm nhiều niềm vui và cơ hội phát triển.

Vận may của tuổi Mão trong năm Bính Ngọ đến từ sự hỗ trợ của nhiều sao tốt, mang theo quý nhân, tin vui và những bước tiến đáng kể trong cả sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Công việc và tài chính đều có dấu hiệu khởi sắc, trong khi chuyện tình cảm cũng thuận lợi, dễ đón nhận những mối quan hệ tích cực.

Dù vậy, tuổi Mão được khuyên nên cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động. Với bản tính nhạy cảm, họ dễ bị cuốn vào những hiểu lầm không đáng có nếu thiếu tỉnh táo. Đặc biệt, khi ký kết hợp đồng hay đưa ra quyết định tài chính quan trọng, sự cẩn thận sẽ giúp tuổi Mão tránh được rủi ro do các sao xấu gây ra.

Số may mắn: 5, 6, 9

Tháng tốt: 2, 5, 6, 7, 9

Tháng xấu: 3, 10

Hạng 3 – Tuổi Dậu: Kỷ luật và tham vọng mở đường thay đổi

Tuổi Dậu vốn nổi bật với tính cách thẳng thắn, nguyên tắc và tinh thần trách nhiệm cao. Họ có xu hướng đặt mục tiêu rõ ràng, làm việc nghiêm túc và không ngại thể hiện tham vọng cá nhân. Năm 2026 được xem là thời điểm có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời người tuổi Dậu, nếu họ biết kiểm soát cảm xúc và các mối quan hệ xung quanh.





Đây là một trong những con giáp được đánh giá có sức ảnh hưởng mạnh trong năm Bính Ngọ, không chỉ mang lại may mắn cho bản thân mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến những người đồng hành. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của tuổi Dậu lại nằm ở các mối quan hệ: tranh cãi, xung đột hoặc môi trường tiêu cực có thể làm chậm bước tiến nếu không được xử lý khéo léo.

Số may mắn: 5, 6

Tháng tốt: 2, 3, 5, 6, 8, 1/2027

Tháng xấu: 7, 9, 10

Hạng 4 – Tuổi Mùi: Điềm tĩnh trước cơ hội và rủi ro

Người tuổi Mùi thường mang nét tính cách hiền hòa, giàu cảm xúc và có xu hướng quan tâm đến sự cân bằng trong cuộc sống. Họ không thích cạnh tranh gay gắt, nhưng lại sở hữu sức bền đáng kể khi đã xác định được mục tiêu. Trong năm 2026, sinh lực dồi dào giúp tuổi Mùi chủ động hơn trong việc định hướng cuộc sống theo mong muốn cá nhân.

Đây là năm mở ra nhiều tiềm năng cho sự nghiệp và đầu tư của tuổi Mùi, song cũng đi kèm những rủi ro tài chính và dao động tâm lý. Với bản tính dễ bị cảm xúc chi phối, họ được khuyên nên giữ sự bình tĩnh, tránh đưa ra quyết định vội vàng. Việc lập kế hoạch tài chính rõ ràng và tham khảo ý kiến chuyên môn sẽ giúp tuổi Mùi tận dụng cơ hội mà vẫn giữ được sự an toàn cần thiết.

Số may mắn: 1, 2, 9

Tháng tốt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1/2027

Tháng xấu: 2, 9, 11

Nhìn chung, năm Bính Ngọ 2026 mang đến bối cảnh nhiều biến động nhưng cũng giàu cơ hội. Với những con giáp nằm trong nhóm may mắn, thành công không chỉ đến từ vận khí thuận lợi, mà còn phụ thuộc vào việc họ có hiểu rõ tính cách, điểm mạnh và giới hạn của bản thân để hành động đúng thời điểm hay không.

(*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)