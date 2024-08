Chuyên gia nói về đợt mưa lớn sắp diễn ra ở miền Bắc

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khoảng từ đêm 10/8, hội tụ gió từ tầng thấp lên đến tầng cao sẽ xuất hiện ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Do vậy từ đêm 10/8, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Khoảng từ đêm 12/8, vùng hội tụ gió có khả năng mở rộng ra miền Bắc, gây mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng. Đợt mưa dông này có thể kéo dài ở miền Bắc đến khoảng ngày 15/8.

Trước khi đón mưa dông, ngày 10/8, khu vực miền Bắc tiếp tục có nắng nóng diện rộng, trong đó đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La và tỉnh Hoà Bình có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Ông Tuấn lưu ý, mưa dông xảy ra ngay sau một đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nên nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm cũng ảnh hưởng đến khả năng phòng tránh của người dân.

Miền Bắc sắp đón mưa lớn diện rộng.

Ngoài ra, đợt mưa này xuất hiện do hội tụ gió trên cao từ tầng thấp đến tầng cao nên một số địa phương ở vùng núi, trung du phía Bắc có khả năng xảy ra mưa rất lớn trong diện hẹp, thời gian ngắn, dẫn đến khả năng lũ quét , sạt lở đất và ngập úng cao.

Trước đó, miền Bắc trải qua tháng 7 với rất nhiều ngày có mưa rào và dông, trong đó xuất hiện nhiều đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.

Số liệu của cơ quan chức năng cho thấy, trong tháng 7/2024, tổng lượng mưa hầu khắp các khu vực trên phạm vi cả nước đều ở ngưỡng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 30-60%, riêng một số nơi ở khu vực nam Sơn La, Hòa Bình, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa cao hơn từ 80-120%.

Một số tỉnh miền Bắc có mưa nhiều nhất trong lịch sử tháng 7 kể từ ngày có số liệu quan trắc như Hà Nội, điểm đo Hoài Đức ghi nhận lượng mưa 684,6mm, vượt qua kỷ lục được thiết lập trước đó 27 năm. Riêng ngày 23/7, lượng mưa ghi nhận tại Hà Đông lên tới 189,5mm, cũng là ngày mưa lớn nhất trong lịch sử ở đây, vượt qua kỷ lục năm 2018.

Tại Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lào Cai, Hoà Bình, Sơn La cũng ghi nhận lượng mưa trong tháng 7 nhiều nhất lịch sử, vượt qua các kỷ lục được lập trong những năm trước đó. Riêng tại Sơn La, lượng mưa trong tháng 7 năm nay đã phá vỡ kỷ lục được duy trì trong suốt 30 năm qua, kể từ 1994.