Chuyên gia lý giải bệnh Whitmore tăng đột biến sau mưa lũ

PGS- TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã điều trị cho khoảng 30 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore. Tại thời điểm ngày 19-11 Trung tâm vẫn đang điều trị cho 3 trường hợp bị Whitmore đến từ các tỉnh Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.



Theo PGS Cường, thời gian qua có sự gia tăng các ca bệnh Whitmore trong đó nhiều ca bệnh đến từ các địa phương đến từ các vùng lũ như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Các bệnh nhân nhập viện sau khi tiếp xúc lâu với nước và trong quá trình khắc phục lũ lụt có tiếp xúc đất và nước bẩn. Đây có thể là lý do khiến vi khuẩn này xâm nhập cơ thể. "Hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều là người hơn 50 tuổi và có tiền sử bị bệnh đái tháo đường, sưng đau khớp gối, nhiễm trùng nặng, có bệnh nhân bị áp xe phổi... Do bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng đã có không ít trường hợp mắc bệnh Whitmore bị chẩn đoán nhầm sang bệnh khác khiến việc điều trị không hiệu quả" - PGS Cường nói.

PGS Đỗ Duy Cường thăm khám cho bệnh nhân Whitmore sáng 19-11

PGS Cường lưu ý mùa mưa lũ là điều kiện thuận lợi cho bệnh Whitmore phát triển, do đó người dân nâng cao ý thức phòng bệnh và nhân viên y tế nên cảnh giác để chẩn đoán đúng, điều trị bệnh kịp thời. Sự tăng đột biến số lượng ca Whitmore trong tháng 9, 10 và 11 tại Việt Nam tương đồng với những kết quả nghiên cứu ở các vùng dịch bệnh khác trên thế giới. Số bệnh nhân Whitmore thường liên quan đến tình trạng mưa lũ hàng năm.

Trước đó, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã phát đi cảnh báo về sự gia tăng đột biến của bệnh Whitmore do một loại vi khuẩn nguy hiểm được ghi nhận sau thời gian bão lũ chồng chất của miền Trung.

Khuyến cáo phòng bệnh Whitmore từ PGS-TS Đỗ Duy Cường

Bệnh Whitmore còn gọi là bệnh Melioidosis, do trực khuẩn Burkholderia Pseudomallei gây ra. Vi khuẩn được tìm thấy trong đất, nước bẩn, đồng ruộng và các vùng nước tù đọng, lây lan sang người và động vật qua tiếp xúc trực tiếp. Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng (bao gồm sốt, với các kiểu như sốt cơn hoặc sốt kèm theo lạnh run, sốt kéo dài, suy hô hấp, loét da, viêm đường tiết niệu, viêm phổi, áp xe ở gan, lách, nhiễm trùng huyết, suy đa phủ tạng...).

Bệnh khó chẩn đoán và có thể tử vong do biến chứng viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng. Những người có bệnh nền (đái tháo đường, bệnh gan, thận, phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch...) có nguy cơ cao mắc bệnh. Tỉ lệ tử vong của bệnh này lên tới 40% nếu không được điều trị kịp thời.

Bệnh Whitmore được điều trị bằng các kháng sinh đặc trị. Bệnh không lây truyền từ người sang người nhưng chưa có vắc-xin phòng bệnh. Các biện pháp phòng bệnh chủ yếu là bảo đảm vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc có tiếp xúc với đất, bùn, nước bị nhiễm khuẩn hoặc trong môi trường không bảo đảm vệ sinh, vệ sinh diệt khuẩn vết rách da, trầy xước hoặc bỏng bị nhiễm bẩn và thực hiện ăn chín. uống chín…

Để chủ động phòng bệnh Whitmore, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, đặc biệt tại những nơi bị ô nhiễm nặng. Không tắm gội, bơi, ngụp lặn ở các ao, hồ, sông tại/gần nơi bị ô nhiễm.

- Sử dụng đồ bảo hộ lao động (giày, ủng, găng tay…) đối với những người thường xuyên việc ngoài trời, tiếp xúc với đất, bùn và nước bẩn.

Người dân tiếp xúc với bùn đất, nước bẩn cần có dụng cụ bảo hộ lao động

- Bảo đảm vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi làm ruộng.

- Thực hiện ăn chín, uống chín, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; không giết mổ, ăn thịt động vật, gia súc, gia cầm bị ốm chết.

- Khi có vết thương hở, vết loét hoặc vết bỏng cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì sử dụng băng chống thấm và cần được rửa sạch đảm bảo vệ sinh.

- Những người có bệnh tiểu đường, bệnh gan, thận, phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch cần được chăm sóc, bảo vệ các vết thương để ngăn ngừa nhiễm khuẩn.

- Khi nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám phát hiện và điều trị kịp thời.