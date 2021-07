Chuyên gia khuyên người trẻ nên tránh xa 5 hành vi phổ biến gây đột tử do tim

Đột tử do tim là khi tim đột nhiên ngừng đập. Đây là một cấp cứu y tế cần được điều trị ngay lập tức. Đột tử do tim không được điều trị ngay lập tức sẽ dẫn đến tử vong. Nhưng ngay cả khi được điều trị, hầu hết những người bị đột tử do tim đều không qua khỏi.



Đột tử do tim hay còn gọi là ngưng tim đột ngột thường xảy ra ở những người bị bệnh tim hữu cơ, chẳng hạn như viêm cơ tim, bệnh mạch vành và rối loạn nhịp tim nặng, đặc biệt là ở người trung niên và cao tuổi.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên trong những năm gần đây, dân số đột tử do tim ngày càng trẻ hóa, điều này liên quan nhiều đến thói quen hàng ngày của giới trẻ. Bác sĩ Vương Hạ, thuộc Khoa Tim mạch của Bệnh viện Tim mạch Hoa Trung khuyên giới trẻ nên tránh xa 5 hành vi phổ biến dưới đây để ngừa đột tử do tim.

1. Ăn quá nhiều

Ảnh minh họa

Ăn quá nhiều là trạng thái bình thường của giới trẻ hiện nay, nhiều người trẻ thường bỏ bữa sáng và ăn quá nhiều vào buổi trưa vì quá đói. Sau khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều thức ăn, đường tiêu hóa cần nhiều máu để nghiền thức ăn. Khi đó, lượng máu chảy vào tim sẽ bị giảm đi, dễ dẫn đến những cơn đau tim cấp tính.

2. Thức quá khuya

Ảnh minh họa

Nếu thức khuya trong thời gian dài sẽ gây ra rối loạn hệ thống thần kinh trong cơ thể con người khiến dây thần kinh phế vị và dây thần kinh giao cảm mất kiểm soát. Ở trạng thái này dễ xảy ra tình trạng rối loạn nhịp tim nghiêm trọng. Ngoài ra, thức khuya trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng thiếu lượng lớn oxy và máu cung cấp cho tim.

Tim sẽ bị đập nhanh, khó thở, tức ngực và các hiện tượng khác do lượng máu trở về thiếu hụt rõ rệt. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể trực tiếp dẫn đến đột tử do tim.

3. Làm việc quá sức

Đối với người trẻ hiện nay, áp lực trong công việc, học tập, cuộc sống và các khía cạnh khác đều rất cao. Nếu bạn bị áp lực nặng trong thời gian dài sẽ khiến cho chức năng thần kinh phó giao cảm và thần kinh giao cảm của con người rơi vào trạng thái mất cân bằng.

Trong trường hợp này không chỉ dễ dẫn đến xuất hiện một số bệnh lý mạch máu não mà còn gây rối loạn điện giải trong cơ thể và gây rối loạn nhịp tim, những hiện tượng này là nguyên nhân chính dẫn đến đột tử do tim.

4. Hút thuốc nhiều

Hút thuốc nhiều trong thời gian dài có thể gây co thắt tim mạch bất thường. Lâu dần sẽ gây ra tình trạng thiếu oxy và thiếu máu cục bộ ở tim, khi đó sẽ xảy ra các vấn đề nghiêm trọng về rối loạn nhịp tim. Ngoài ra, chất nicotin trong thuốc lá còn kích thích cơ thể tiết ra nhiều dopamine. Chất này sẽ tiết ra angiotensin với số lượng lớn khiến huyết áp tăng nhanh, rất có hại cho hệ tim mạch.

5. Tâm trạng không tốt

Ảnh minh họa

Những cảm xúc tiêu cực rất có hại cho tim mạch, khi có những cảm xúc như căng thẳng, lo lắng, tức giận khiến sự căng thằng của thần kinh giao cảm trong cơ thể con người sẽ tăng lên nhanh chóng, đồng thời mức tiêu thụ oxy của tim cũng tăng lên.

Ở trạng thái này, tim sẽ phải gánh chịu hàng loạt các triệu chứng như tức ngực, đau ngực, hồi hộp, đánh trống ngực do thiếu máu cục bộ và thiếu oxy. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó sẽ trực tiếp dẫn đến đột tử do tim.

Tóm lại, yếu tố chính dẫn đến đột tử do tim ở người trẻ liên quan nhiều đến một số thói quen ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi sai lầm trong sinh hoạt. Ngoài ra, ít vận động và béo phì trong thời gian dài cũng là nguyên nhân dẫn đến đột tử do tim.

Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày mọi người phải chú ý điều chỉnh thói quen sinh hoạt, giữ thái độ tốt, chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý thì mới có thể tránh được đột tử do tim hiệu quả.

Nguồn: Sohu