Chuyên gia giáo dục Mỹ bày cách để giữ cho con bận rộn trong thời gian "trốn dịch" ở nhà

Đứng trước dịch Covid-19 đang lây lan trên nhiều nước trên thế giới, WHO đã tuyên bố đây là đại dịch toàn cầu. Do đó, hầu như trẻ em nhiều nơi đều được nghỉ học để đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, rất nhiều bố mẹ than phiền rằng con mình ở nhà thường chẳng biết làm gì ngoài ăn, ngủ và chơi game cho qua những ngày buồn chán.

Theo chuyên gia nuôi dạy con Rachel Simmons, nhà giáo dục học nổi tiếng người Mỹ, việc cho con tuân thủ theo một lịch sinh hoạt cố định là rất quan trọng, ngay cả khi gia đình bạn đang bị cách ly. Bà nói: "Bố mẹ cần tạo ra thói quen sinh hoạt hàng ngày, bởi điều này giúp con cảm thấy an toàn".

Cấu trúc cơ bản để xây dựng thói quen sinh hoạt

Theo lời tư vấn của bà Simmons, các bố mẹ cần giữ gìn 3 thói quen sau cho con:

1. Giữ nguyên các giờ ăn như bình thường.

2. Duy trì giờ đi ngủ như thường lệ.

3. Bố mẹ hãy cho con tham gia vào việc lập kế hoạch hoạt động trong ngày. "Thông thường trẻ sẽ chú tâm vào làm một việc do mình chọn hơn là do bố mẹ yêu cầu. Bạn có thể bắt đầu ngày mới với con bằng câu hỏi "Hôm nay con muốn làm gì?", bà Simmons tư vấn.

Bố mẹ nên khuyến khích con dành thời gian tham gia các hoạt động khác hơn là xem điện thoại hoặc chơi game.

Ngoài ra, bà Simmons cũng gợi ý thêm một số hoạt động để các bố mẹ tham khảo như tập thể dục, vẽ một bức tranh hoặc học một công thức nấu ăn.

Điều quan trọng nhất vẫn là bố mẹ nên để con được quyền chọn lựa. Mặc dù rất khó để ngăn con không xem điện thoại hoặc chơi game nhưng bạn nên tận dụng cơ hội này để tạo cho con học độc lập và phụ giúp bố mẹ làm công việc nhà. Bạn có thể hỏi là "con có muốn quét và lau nhà để đổi lấy 30 phút chơi game không? Bà Rachel Simmons, nhà giáo dục học, chuyên gia tư vấn nuôi dạy con

"Hãy luôn giữ sự vui vẻ và hãy nhìn mọi việc dưới góc độ hài hước. Bạn có thể đặt mặt nạ oxy ở trên đầu, hãy sử dụng nó bằng cách hít sâu thở ra mỗi khi bạn cảm thấy đầu mình bắt đầu bốc khói", bà Simmons tư vấn thêm.

Những việc bố mẹ nên làm khi con nghỉ học ở nhà:

Xây dựng lịch trình sinh hoạt hợp lý, dạy con nấu ăn, đi dạo... là những việc mà bố mẹ có thể làm cùng con khi con ở nhà "trốn dịch" (Ảnh minh họa).

- Xây dựng một lịch trình sinh hoạt gần giống với thời gian biểu khi con còn đi học. Ví dụ như ăn ngủ thì theo đúng giờ như đi học. Thời gian ở trường sẽ được thay thế bằng những hoạt động như vui chơi, làm việc nhà, đọc sách, tập thể dục...

- Việc nhà là một trải nghiệm mới mẻ đối với con: Bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn được tự làm việc để nhận được lời khen. Bố mẹ có thể cho con thử cắm hoa, cắt trái cây, rửa chén, quét nhà, phơi quần áo... Chắc hẳn con sẽ rất thích thú khi được bố mẹ tin tưởng giao việc.

- Ôn bài: Để tránh con quên mất bài vở, bố mẹ nên khuyến khích con ôn tập bài vở mỗi ngày. Có thể là làm một vài bài toán hoặc đọc một bài tiếng việt... Việc học trực tuyến hiện nay cũng rất phổ biến, bố mẹ có thể đăng ký cho con tham gia một số khóa học online bổ ích.

- Kết nối với thiên nhiên: Dù hạn chế đến nơi đông người, nhưng cũng không có nghĩa là bố mẹ nhốt con trong bốn bức tường ở nhà. Bố mẹ có thể cùng con đi dạo quanh khu vực sinh sống, công viên gần nhà, trồng và chăm sóc vài chậu cây... Tất cả những hoạt động này sẽ giúp con thêm yêu thiên nhiên và thắt thêm tình gắn bó giữa bố mẹ và con cái.

Nguồn: Goodmorning