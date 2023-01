Chuyên gia dinh dưỡng mách 5 món ăn vặt 'ngọt ngào' bạn có thể ăn mà không lo tăng cân

Để chọn loại thực phẩm lành mạnh tốt cho việc giảm cân không có nghĩa là bạn phải gạt bỏ đi sở thích và những món ăn ưa thích của mình. Bạn thích ăn vặt, bạn làm công việc văn phòng và nghiện ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt nhưng lại sợ tăng cân? Đừng lo, trên thực tế, bạn có thể tìm thấy rất nhiều món ăn vặt không những ngọt ngào, ngon lại có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Ba chuyên gia dinh dưỡng là Joy Bauer (chuyên gia chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng của chương trình TODAY show của đài NBC, tác giả của cuốn sách bán rất chạy From Junk Food to Joy Food, đồng thời là người sáng lập Nourish Snacks), tiến sĩ Lori Shemek (tác giả của cuốn How to Fight FATflammation) và Keri Gans (tác giả cuốn The Small Change Diet) đã chia sẻ trên trang Prevention về những món ăn vặt không ảnh hưởng đến việc giảm cân.

Dưới đây là 5 loại đồ ăn nhẹ bạn có thể ăn nếu không tránh được cám dỗ của việc ăn vặt đấy!

1. Trái cây đông lạnh

Chuyên gia dinh dưỡng Joy Bauer cho biết: "Ăn trái cây đông lạnh là một cách để thoã mãn ham muốn ăn những món có vị ngọt ngào. Bạn có thể thưởng thức một cốc trái cây ướp lạnh này với khoảng 100 calo, và bởi vì chúng đông lạnh, bạn sẽ kéo dài thời gian ăn vặt của mình. Nhờ vậy, bạn sẽ không ăn quá nhiều và cũng không phải lo chuyện tăng cân".

2. Pudding hạt chia

Tiến sĩ Lori Shemek chia sẻ: Hạt chia nhỏ, rất thích hợp làm đồ ăn vặt bởi nó chứa chất ngăn chặn sự thèm ăn hiệu quả nhất, nhờ vào sự kết hợp của chất béo, chất đạm, và 11 gram chất xơ trong chỉ hai muỗng canh. Bạn có thể làm kem pudding từ loại hạt này bằng cách kết hợp hạt chia với sữa dừa, vani và quế. Ủ trong tủ lạnh qua đêm với một ít trái cây và dừa thái nhỏ để thơm ngon hơn.

3. Sô cô la đen

Shemek nói: "Sô cô la có chứa chất flavonoid, các chất dinh dưỡng từ thực vật có thể ngăn sự tích tụ chất béo trong cơ thể, đồng thời làm giảm sự thèm ăn và giảm lượng đường trong máu để giúp bạn giảm bớt sự đói khát ăn vặt". Cô đề nghị sử dụng sô cô la đen tan chảy, thêm một ít ca cao, sữa chua, bột yến mạch, hoặc nước giải khát để ăn cùng.

4. Sinh tố protein sô cô la

Để có một bữa ăn nhẹ bổ sung năng lượng, phù hợp với việc tập luyện, hãy trộn một muỗng bột protein sô cô la, một ít dâu tây và rau bina. Hỗn hợp này giàu vitamin C và chất sắt giúp tăng khả năng hấp thụ chất sắt. Kết hợp với một muỗng canh hạt lanh hoặc hạt chia sẽ càng làm tăng nguồn axit béo omega-3 hỗ trợ sức khỏe tim mạch mà không lo tăng cân.

"Một ly sữa sô-cô-la giàu dinh dưỡng có thể đáp ứng nhu cầu ăn vặt của bạn, nhất là khi bạn thèm những thứ có hương vị ngọt ngào" – Keri Gans nói. "Lợi ích của nó đến từ việc giàu canxi và protein, khác hẳn với việc bổ sung đường".

5. Yogurt

Có rất ít thứ trong tự nhiên có thể ngon sánh bằng dâu tây, đặc biệt là khi kết hợp với một ít sữa chua. Shemek cho biết: "Một hệ đường ruột khoẻ mạnh rất quan trọng trong cho vấn đề kiểm soát cân nặng, và sữa chua thì chứa rất nhiều lợi khuẩn cho đường ruột", Shemek còn cho biết thêm rằng dâu tây cũng chứa chất anthocyacin – chất chống oxy hoá, ngăn chặn việc dự trữ chất béo dư thừa trong cơ thể. Cô đề nghị dầm dâu tây cắt nửa hoặc cả trái trong sữa chua Hy Lạp, ủ lạnh chúng rồi thưởng thức.

Cách chọn đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe

Chuyên gia dinh dưỡng Sarah Pflugradt, tác giả của cuốn "You Get One Body" cho biết: "Hãy biến bữa ăn nhẹ của bạn trở thành có mục đích và đừng ăn vặt luôn miệng, vì điều đó có thể biến bữa ăn nhẹ lành mạnh của bạn thành một bữa ăn chính".

Một bữa ăn nhẹ lành mạnh về cơ bản giống như một bữa ăn thu nhỏ. Điều đó có nghĩa là cứ 100 calo thì có khoảng 3 gam chất béo, 8-10 gam protein và 8-10 gam carbohydrate. Vì vậy, bạn cần đảm bảo bổ sung một số chất xơ (3-10 gam) để giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và giải phóng đường vào máu của bạn. Với sự kết hợp này, bạn sẽ có một nguồn cung cấp năng lượng ổn định thay vì lượng đường tăng đột biến và giảm sút khi ăn vặt ngọt. Bên cạnh đó bạn cũng cần biết chế ngự cơn thèm ăn ngọt của mình.

Theo một bài đánh giá trên tạp chí Frontiers and Psychology, đường có thể gây nghiện vì càng càng ăn nhiều đồ ăn có vị ngọt thì càng có thể thúc đẩy cảm giác thèm ăn. Do đó, hãy cố gắng cân bằng lượng đồ ngọt của bạn với một số món ăn nhẹ mặn.