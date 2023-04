Chuyên gia dinh dưỡng Harvard chia sẻ 5 loại thực phẩm đặc biết tốt cho não nhưng ít ai ăn đầy đủ

Thực phẩm tốt cho não là một trong những mối quan tâm của nhiều người trong cuộc sống ngày nay. Giống như mối quan hệ phức tạp giữa ruột và não, chế độ ăn uống và sức khỏe tâm thần có mối liên hệ chặt chẽ, qua lại với nhau. Một chế độ ăn uống không tốt dẫn đến sự gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần. Ngược lại, các vấn đề sức khỏe tâm thần có thể kéo theo thói quen ăn uống kém lành mạnh.



Chính bởi vậy, "ăn uống như thế nào để tốt cho não" là mối quan tâm của không ít người. Đáp lại nhu cầu tìm hiểu của mọi người, tiến sĩ Uma Naidoo đã chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân của mình trên trang CNBC.

Tiến sĩ Uma Naidoo là một bác sĩ tâm thần dinh dưỡng, chuyên gia về não và giảng viên tại Trường Y Harvard. Cô cũng là Giám đốc khoa Tâm thần Dinh dưỡng & Lối sống tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts. Cô cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất "This Is Your Brain on Food".