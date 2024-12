Chuyên gia về thương hiệu Nick Ede cho rằng tấm thiệp của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex (hiện đang cư trú tại Montecito) mang tính "doanh nghiệp" và "không mấy thẩm mỹ" so với thông điệp "cá nhân" và "ấm áp" từ thiệp của Thân vương và Vương phi xứ Wales. Nhà Sussex đã công bố thiệp Giáng sinh của họ vào thứ Hai thông qua tổ chức phi lợi nhuận Archewell. Tấm thiệp gồm 6 bức ảnh của cặp đôi, được chụp trong các chuyến công du như Colombia và Nigeria, cùng một bức ảnh gia đình có sự xuất hiện của Archie và Lilibet.

Trong khi đó, nhà Wales dường như đã chờ đợi đến gần Giáng sinh hơn để công bố tấm thiệp lễ hội chân thành của họ, đăng tải trực tuyến vào lúc 2 giờ chiều thứ Năm. Bức ảnh chụp gia đình họ tại Norfolk, cùng với các con là Công chúa Charlotte, Hoàng tử George và Hoàng tử Louis. Hình ảnh này được trích từ video do Vương phi Kate phát hành vào tháng 9, xác nhận cô sẽ trở lại nhiệm vụ công cộng sau khi hoàn thành liệu trình hóa trị.

Nick Ede nhận định thiệp của Thân vương William và Vương phi mang đến cảm giác thân mật, cho thấy cuộc sống gia đình ấm áp của họ, trong khi thiệp của Harry và Meghan lại "thiếu đi sự riêng tư". Ông nói với Dailymail: "Harry và Meghan đã quyết định theo hướng doanh nghiệp hơn vì họ muốn xây dựng thương hiệu Archewell, và đây là một cách để quảng bá nó, cũng như gửi lời cảm ơn. Công việc kinh doanh của họ là Archewell, không giống như Kate và William, công việc của họ là hoàng gia. Tấm thiệp của Harry và Meghan cũng không được thẩm mỹ cho lắm. Nó rất mang tính doanh nghiệp và không hề cá nhân chút nào. Bạn sẽ không giữ nó lại, nó thiếu đi sự riêng tư. Thiệp của William và Kate lại mang tính cá nhân hơn rất nhiều và giống như một khoảnh khắc đặc biệt được ghi lại, một tấm thiệp mà bạn sẽ giữ và cảm thấy vinh dự khi nhận được".

Chuyên gia cũng nói thêm rằng Thân vương William và Vương phi Kate thực sự đã nâng tầm thiệp Giáng sinh của họ trong năm nay, bằng cách tặng công chúng một bức ảnh đặc biệt về bản thân họ với tư cách là cha mẹ. "Thân vương và Vương phi xứ Wales thực sự đã nâng tầm khi nói đến thiệp Giáng sinh của họ. Năm nay, họ một lần nữa cho thấy một bức ảnh chân thực về gia đình một cách cá nhân và sâu sắc hơn với những biến cố đã trải qua. Catherine luôn đặt gia đình lên hàng đầu và cảm giác gắn bó được thể hiện rõ trong tấm thiệp năm nay. Tấm thiệp tràn ngập niềm vui và thực sự gây được tiếng vang với người hâm mộ của gia đình".

Nói chi tiết hơn về thông điệp lễ hội "chuyên nghiệp" của Harry và Meghan, ông Nick cho rằng cặp đôi này có thể sẽ gửi một phiên bản mang tính gia đình hơn cho những người bạn thân thiết nhất của họ. Ông nói: "Mặt khác, Công tước và Nữ công tước đã gửi một tấm thiệp mang tính chuyên nghiệp và doanh nghiệp hơn, từ thương hiệu Archewell chứ không phải cá nhân họ, mặc dù họ có thể sẽ gửi thiệp cá nhân cho những người thân thiết nhất. Tấm thiệp này có cảm giác giống như một tấm thiệp mang thương hiệu, làm nổi bật bản thân họ và họ là ai cũng như công việc kinh doanh mà họ điều hành. Thật tuyệt khi nhìn thấy những đứa trẻ và sự năng động của chúng, nhưng nó không mang lại cảm giác lễ hội hay vui tươi như thiệp của William và Kate".

Trong thiệp của Thân vương và Vương phi xứ Wales đăng tải trực tuyến, họ viết: "Chúc mọi người một Giáng sinh an lành" - với dòng chữ bên trong thiệp là: "Chúc bạn một Giáng sinh và Năm mới an lành". Trong khi đó, Harry và Meghan không chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ mà thay vào đó sử dụng cụm từ "Kỳ nghỉ lễ vui vẻ", nhằm thể hiện sự hòa nhập hơn. Thiệp của họ viết: "Thay mặt Vương tử Harry và Meghan, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, Archewell Productions và Archewell Foundation, chúng tôi chúc bạn một mùa lễ hội an lành và một năm mới vui vẻ".

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James nói rằng tấm thiệp chúc mừng mang đến một "bản tóm tắt" về "những thành tựu của cặp đôi" trong năm nay, với một số bức ảnh giới thiệu những chuyến đi và sự giao lưu của họ với công chúng. Một bức ảnh Meghan ôm một cô gái trẻ trong chuyến đi của nhà Sussex đến Colombia năm nay, nhắc nhở "chúng ta về sự rạng rỡ lấp lánh và đồng cảm của họ khi ôm hoặc chạm vào những người từng gặp trong các chuyến công du".

Với việc chỉ sử dụng một bức ảnh có hai con Lilibet và Archie, cặp đôi vẫn giữ vững "ý định về quyền riêng tư cho con cái của họ". Bà nói thêm: "Trớ trêu thay, bức ảnh này đặt người xem ở khoảng cách xa đến mức nó trông giống như một bức ảnh paparazzi, như thể cặp đôi đang xâm phạm quyền riêng tư của chính họ ở đây, nhưng cảm xúc từ ngôn ngữ cơ thể là một sự gắn kết bình dị và sẻ chia". Mặc dù thiệp Giáng sinh đầu tiên của nhà Sussex với hình ảnh bé Archie "hướng mặt về phía người xem", năm nay lại "hoàn toàn trái ngược" chỉ với một bức ảnh chụp từ xa hai đứa trẻ chạy vào vòng tay bố mẹ. Bà Judi nói: "Bây giờ, hoàn toàn trái ngược, hai đứa trẻ chỉ được nhìn thấy từ phía sau và thay vì đối mặt với thế giới, chúng đang chạy vào vòng tay bố mẹ trong một biểu hiện của tình yêu và sự an toàn".

Theo Judi, nỗ lực thúc đẩy "câu chuyện cá nhân hơn" của cặp đôi dường như được "nhấn mạnh" với việc Meghan nghiêng người tựa vào chồng trong một bức ảnh "tràn ngập tình yêu". Bà giải thích: "Đây là một trong những màn thể hiện tình cảm dịu dàng nhất của họ trong năm, khi Meghan dựa lưng vào chồng với hai tay khoanh trước ngực, trông tràn ngập tình yêu, và Harry đáp lại bằng cách hôn lên đầu cô ấy, một lần nữa trong tư thế tự tin, mạnh mẽ hơn với một tay đút vào túi".

Theo Dailymail