Chuyên gia chia sẻ: Ngành này sau vài năm mức lương có thể lên tới 100–165 triệu đồng/tháng, bảo sao tuyển sinh luôn hot!

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) tại Việt Nam không ngừng bứt phá và trở thành một trong những lĩnh vực có sức hút lớn nhất đối với nguồn nhân lực trẻ. Với nhu cầu tuyển dụng cao, mức thu nhập cạnh tranh và cơ hội phát triển nghề nghiệp vượt trội, CNTT đã và đang giữ vững vị trí hàng đầu trong thị trường lao động.

1. CNTT nhiều năm liền lọt top ngành có mức lương cao nhất

Theo báo cáo của TopCV năm 2024, lĩnh vực CNTT dẫn đầu về mức lương trung bình dành cho cấp quản lý, đạt 52 triệu đồng/tháng, cao hơn hẳn các ngành ngân hàng, tài chính và bất động sản. Cùng năm, nền tảng tuyển dụng ITviec cũng ghi nhận các vị trí như CTO/CIO có thu nhập lên tới 96 triệu đồng/tháng, Security Engineer trung bình 60,6 triệu đồng, và kỹ sư AI/Blockchain khoảng 37,75 triệu đồng mỗi tháng.

Năm 2024, trong cuộc phỏng vấn với báo chí, ông Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Hợp tác Quốc tế của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), cho biết: theo báo cáo tổng kết mức lương IT và thị trường IT Việt Nam giữa biến động kinh tế 2024 của Viecoi Headhunting, thu nhập trong lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn giữ mức rất cạnh tranh so với các ngành khác. Cụ thể, nhân viên trẻ mới ra trường có mức lương khởi điểm khoảng 550 USD/tháng (tương đương 13 triệu đồng). Sau vài năm làm việc, thu nhập có thể tăng lên tới 4000–6500 USD/tháng, tương đương 100–165 triệu đồng, nếu đạt tới vị trí quản lý.

Từ năm 2022 đến nay, CNTT luôn nằm trong Top 3 ngành có mức thu nhập cao nhất tại Việt Nam, vượt qua nhiều lĩnh vực truyền thống như y tế, tài chính, hay marketing.

Ảnh minh hoạ

2. Nhu cầu tuyển dụng tiếp tục tăng mạnh

Dữ liệu từ VINASA và ITviec cho thấy ngành CNTT tại Việt Nam vẫn đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng (cybersecurity), và điện toán đám mây (cloud computing). Ước tính đến năm 2025, thị trường cần thêm 500.000 lao động CNTT, trong khi các cơ sở giáo dục hiện chỉ đáp ứng được khoảng 70–75% nhu cầu thực tế.

Điều này lý giải tại sao nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao, kèm theo các chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút và giữ chân nhân tài công nghệ.

3. Cơ hội nghề nghiệp đa dạng và tiềm năng thăng tiến rõ ràng

Một trong những điểm mạnh nổi bật của ngành CNTT là lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng và đa dạng vị trí công việc. Người mới ra trường có thể bắt đầu với các vị trí như lập trình viên (developer), kiểm thử phần mềm (tester), kỹ sư hệ thống hoặc kỹ thuật hỗ trợ. Sau vài năm tích lũy kinh nghiệm, họ có thể đảm nhận vai trò quản lý như Team Lead, Solution Architect, hoặc CTO/CIO.

Ngoài ra, CNTT cũng mở ra cơ hội làm việc toàn cầu khi ngày càng nhiều doanh nghiệp quốc tế tuyển dụng từ xa hoặc chuyển giao dự án về Việt Nam.

4. Các trường đại học đào tạo CNTT uy tín tại Việt Nam

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều trường đại học đã và đang đầu tư mạnh vào chất lượng đào tạo ngành CNTT. Một số cơ sở đào tạo uy tín bao gồm:

Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội (UET)

Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM (HCMUS)

Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM (UIT)

Đại học FPT

Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)

Những trường này không chỉ chú trọng lý thuyết mà còn đẩy mạnh kỹ năng thực hành, kết nối doanh nghiệp, đào tạo theo hướng thị trường và quốc tế hóa chương trình học.

Ngành Công nghệ Thông tin đang là một trong những lựa chọn nghề nghiệp sáng giá nhất tại Việt Nam, cả về thu nhập, cơ hội việc làm và tiềm năng phát triển. Trong bối cảnh cách mạng công nghệ và chuyển đổi số không ngừng tăng tốc, CNTT hứa hẹn sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là “ngành xương sống” trong nền kinh tế số hiện đại.