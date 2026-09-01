Dù đã rời vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh từ năm 2020, Vương tử Harry và Meghan Markle vẫn là cặp đôi thường xuyên trở thành chủ đề tranh luận. Mới đây, Daily Express dẫn lời một chuyên gia Hoàng gia cho rằng cả hai từng mang trong mình cái gọi là "God complex" (tạm dịch: "phức cảm cứu thế" hoặc "hội chứng cho rằng mình có sứ mệnh đặc biệt"), tin rằng họ có thể tạo ra những thay đổi lớn đối với Hoàng gia Anh. Quan điểm này nhanh chóng thu hút sự chú ý, song cũng chỉ phản ánh nhận định của cá nhân chuyên gia chứ không phải thông tin được xác nhận từ phía Harry hay Meghan.

Theo bài viết của Daily Express, chuyên gia Hoàng gia Hugo Vickers cho rằng Harry và Meghan từng bước vào Hoàng gia với niềm tin họ có thể làm mọi thứ theo cách riêng của mình. Ông nhận định cặp đôi đã đánh giá quá cao khả năng tạo ra những thay đổi đối với một thể chế có lịch sử hàng trăm năm và hoạt động dựa trên nhiều nguyên tắc truyền thống.

Khái niệm "God complex" được ông sử dụng không phải là một chẩn đoán tâm lý, mà nhằm mô tả quan điểm cho rằng một người tin mình có vai trò đặc biệt hoặc có thể giải quyết những vấn đề mà người khác không làm được. Theo Hugo Vickers, điều này khiến Harry và Meghan nhiều lần va chạm với cách vận hành vốn có của Hoàng gia.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh vợ chồng Sussex vừa chuyển về Anh sinh sống sau nhiều năm ở Mỹ. Quyết định này làm dấy lên nhiều đồn đoán về một chương mới trong cuộc sống của họ, từ khả năng Meghan quay lại diễn xuất đến cơ hội cải thiện mối quan hệ với Hoàng gia. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng những bất đồng trong quá khứ khó có thể được hóa giải trong thời gian ngắn.

Thời gian gần đây, Harry và Meghan tiếp tục theo đuổi các dự án truyền thông và thương mại thông qua Archewell cũng như hợp tác với Netflix. Một số nguồn tin cho biết Meghan đang được cho là đàm phán để trở lại diễn xuất, dù đến nay chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ nữ công tước hoặc Netflix.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, cũng có nhiều quan điểm cho rằng Harry và Meghan vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận công chúng, đặc biệt với các hoạt động thiện nguyện và những nỗ lực xây dựng cuộc sống độc lập sau khi rời Hoàng gia. Reuters từng nhận định sức hút truyền thông của cặp đôi vẫn rất lớn, dù điều đó vừa mang lại cơ hội, vừa khiến họ tiếp tục đối mặt với sự soi xét của dư luận.

Cho đến nay, Harry và Meghan chưa phản hồi về những nhận xét liên quan đến "God complex". Vì vậy, đây vẫn chỉ là góc nhìn và đánh giá của các chuyên gia bình luận Hoàng gia được Daily Express trích dẫn, thay vì kết luận hay thông tin đã được kiểm chứng từ những người trong cuộc.

*Theo Express UK/People/Marieclaire