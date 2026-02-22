Chuyên gia AI đắt giá người Việt ở Google

Niềm say mê đưa Khánh Linh đến quyết định học ngành Khoa học máy tính tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Khi bạn bè còn loay hoay giữa những môn đại cương, Linh đã dành thời gian đọc tài liệu về thị giác máy tính, dữ liệu lớn, học sâu – những lĩnh vực còn rất mới ở Việt Nam khi đó.

Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục học thạc sĩ và dần trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Computer Vision và Machine Learning.

Nguyễn Khánh Linh, Trưởng Bộ phận AI tại startup Obello, Mỹ trở thành nữ chuyên gia người Việt đầu tiên trong lĩnh vực AI Tạo sinh của Google.

Những năm sau đó là hành trình bền bỉ ít ai nhìn thấy: từ vị trí chuyên viên phân tích dữ liệu, đến kỹ sư AI, rồi trưởng nhóm nghiên cứu, mỗi bước đi đều đánh dấu bằng nỗ lực gấp đôi người khác. Cơ hội lớn đầu tiên đến vào thời điểm cô không ngờ nhất.

Năm 2023, Google AI mở chương trình tuyển dụng cho nhóm GenAI mới thành lập. Họ muốn tìm những kỹ sư có nền tảng vững chắc về học sâu, có kinh nghiệm triển khai mô hình lớn, và quan trọng nhất: tư duy độc lập. Mỗi vị trí có hàng nghìn ứng viên từ khắp thế giới. Khánh Linh nộp hồ sơ với tâm thế “không kỳ vọng quá nhiều”, nhưng hồ sơ của cô lại lọt qua vòng sàng lọc đầu tiên.

Với nhiều ứng viên, phỏng vấn của Google là hành trình đầy hồi hộp. Với Linh, đó lại là cơ hội để kể câu chuyện của chính mình, từ một kỹ sư Việt học cách ứng dụng AI vào các bài toán thực tế, đến những dự án cá nhân cô từng làm chỉ vì tò mò. Chính sự tự nhiên, rõ ràng và tư duy sâu sắc ấy giúp Linh vượt qua toàn bộ vòng phỏng vấn.

Cuối cùng, Google gửi lời mời chính thức, cô trở thành chuyên gia AI tạo sinh của Google, là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đảm nhận vị trí này.

Đằng sau lời mời ấy là hơn một thập kỷ không ngừng học hỏi, và cũng là sự khẳng định: người Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào những vị trí hàng đầu của thế giới nếu đủ bền bỉ và quyết tâm.

Khánh Linh (giữa), diễn giả chia sẻ về cân bằng giữa đột phá và an toàn trong AI tại một sự kiện do IBM phối hợp Google và NUS tổ chức, hồi tháng 11/2024.

Ở Google, Khánh Linh tham gia vào nhóm nghiên cứu và phát triển các mô hình GenAI phục vụ nhiều mảng trọng yếu: từ xử lý hình ảnh, tối ưu hóa dữ liệu đa phương thức, đến thử nghiệm công cụ sáng tạo áp dụng cho hàng triệu người dùng toàn cầu. Công việc của cô không chỉ là lập trình, mà là liên tục tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi cốt lõi của thời đại: làm sao để AI hiểu hình ảnh tốt hơn, suy luận chính xác hơn, sáng tạo an toàn hơn?

Mỗi ngày làm việc của Linh là tiếp xúc với những mô hình hàng tỷ tham số, với lượng dữ liệu khổng lồ mà không nhiều kỹ sư trên thế giới có cơ hội chạm vào. Ở nơi được ví như “phòng thí nghiệm của tương lai”, cô vừa là người học, vừa là người đồng kiến tạo những chuẩn mực mới của ngành.

Nhưng điều khiến hành trình của Linh đặc biệt không nằm ở danh xưng hay những slide dự án trong các cuộc họp nội bộ Google. Điều đáng quý nằm ở việc cô không quên mình là người Việt Nam. Nhiều sáng kiến của Linh hướng tới việc giúp các mô hình GenAI hiểu ngôn ngữ tốt hơn, xử lý dữ liệu ít tài nguyên tốt hơn – những thứ vô cùng quan trọng với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Trong các buổi chia sẻ, cô luôn nhấn mạnh một điều: “AI không phải câu chuyện xa vời. Nó phải phục vụ đời sống và giải các bài toán cụ thể của từng quốc gia".

Bởi thế, mỗi khi có dịp về nước, Linh dành thời gian nói chuyện với sinh viên, các nhóm nghiên cứu AI trẻ, truyền cảm hứng cho các bạn về tư duy làm sản phẩm và cách tiếp cận bài toán bằng khoa học.

Khánh Linh, gương mặt nữ duy nhất trong danh sách 10 chuyên gia Việt thuộc chương trình Google Developer Expert. (Ảnh: Google)

Với Linh, việc trở thành chuyên gia AI tại Google chỉ là một cột mốc. Điều cô mong muốn hơn là chứng minh rằng kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có thể theo kịp các tiêu chuẩn quốc tế nếu có phương pháp đúng và tinh thần học tập nghiêm túc.

Tết năm nay, khi nhìn lại hành trình của mình, Linh nói rằng điều khiến cô tự hào không phải là danh tiếng quốc tế, mà là khi thấy người trẻ Việt bắt đầu tin rằng họ cũng có thể bước vào những phòng nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Câu chuyện của Khánh Linh là hình ảnh đẹp của trí tuệ Việt trong kỷ nguyên AI: lặng lẽ, kiên trì và bền bỉ. Từ những bài toán thị giác máy tính trong một lớp học nhỏ của Sài Gòn, đến phòng nghiên cứu GenAI của Google, hành trình ấy như một lời khẳng định nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng: Người Việt Nam có thể không xuất phát trước, nhưng hoàn toàn có thể về đích cùng thế giới – thậm chí trong những lĩnh vực tiên phong nhất.