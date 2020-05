Chuyên gia: 1 tỷ người sẽ sống trong cái nóng như Sahara trong 50 năm tới

Một nghiên cứu cho thấy 1 tỷ người sẽ phải di dời hoặc buộc phải chịu đựng sức nóng không thể chịu được với mỗi 1 độ C tăng lên trong mức nhiệt toàn cầu. Trong trường hợp xấu nhất, nơi cư trú của một phần ba dân số thế giới sẽ nóng như những phần nóng nhất của Sahara trong vòng 50 năm.

Ngay cả trong viễn cảnh lạc quan nhất, 1,2 tỷ người sẽ sống ngoài vùng khí hậu thoải mái, nơi con người đã phát triển trong 6.000 năm qua.

Số người dự đoán sẽ sống ở nơi nóng như Sahara trong 50 năm.

Các tác giả của nghiên cứu cho biết họ không ngờ rằng loài người lại trở nên dễ bị tổn thương như vậy. "Những con số này rất đáng kinh ngạc. Tôi đã muốn làm lại lần nữa khi lần đầu tiên nhìn thấy chúng", ông Tim Lenton, thuộc Đại học Exeter, nói.

"Trước đây, tôi đã nghiên cứu các điểm tới hạn khí hậu, thường được coi là tận thế. Nhưng điều này còn có tác động mạnh hơn. Nó đặt ra mối đe dọa rất rõ ràng với con người".

Theo chuyên gia, đại đa số nhân loại luôn sống ở những vùng có nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 6 độ C đến 28 độ C, lý tưởng cho sức khỏe con người và sản xuất thực phẩm. Nhưng điểm lý tưởng này đang dịch chuyển và thu hẹp lại do sự ấm lên nhân tạo toàn cầu, khiến nhiều người rơi vào môi trường cực đoan gần như không thể sống được.

Nhân loại đặc biệt nhạy cảm bởi vì chúng ta tập trung ở đất liền - nơi nóng lên nhanh hơn các đại dương - và bởi vì phần lớn sự gia tăng dân số trong tương lai sẽ tập trung ở các khu vực vốn đã nóng của châu Phi và châu Á. Do các yếu tố nhân khẩu học này, con người trung bình sẽ trải qua sự gia tăng nhiệt độ 7,5 độ C khi nhiệt độ toàn cầu tăng 3 độ C, được dự báo diễn ra vào cuối thế kỷ.

Điều này sẽ thêm rất nhiều vào áp lực cho hoạt động di cư và đặt ra thách thức cho các hệ thống sản xuất thực phẩm.