Chuyện gì xảy ra với bạn trai của Diệp Lâm Anh?

Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc, 2 con chung. Tuy nhiên cặp đôi đã thông báo ly hôn trong ồn ào. Hậu đường ai nấy đi, Diệp Lâm Anh để lộ hint đang hẹn hò với bạn trai kém 11 tuổi Phạm Kiên.

Nam người mẫu gen Z mới đây khiến mạng xã hội xôn xao khi tiết lộ gặp sự cố xe ô tô lao xuống mương khi đang trên đường đi du xuân cùng bạn bè. Phạm Kiên cho hay: "Kỷ niệm đầu năm đi du xuân, đang đi chơi thấy ông anh lộn cổ xuống mương".

Ngay sau khi sự cố xảy ra, nhiều người dân ở đó đã tới hỗ trợ cùng Phạm Kiên tìm cách để nâng xe ô tô lên thành công. Dưới phần bình luận, anh còn chia sẻ thêm với một người bạn: "Vậy là đầu năm có kỷ niệm rồi anh ạ. Anh em mất gần 3 tiếng anh nhỉ".

Phạm Kiên gặp sự cố khi di chuyển bằng ô tô ngày đầu năm mới. Nguồn: FBNV

Thời gian vừa qua, Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh vướng tin đồn hẹn hò và nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các buổi gặp gỡ bạn bè, sự kiện hay những chuyến đi du lịch. Trên mạng xã hội, những tương tác qua lại giữa Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh cũng khiến dân tình không khỏi bàn tán.

Diệp Lâm Anh cũng không ngần ngại lên tiếng bênh vực khi bạn trai bị nhận xét tiêu cực. Vừa qua, 1 netizen để lại bình luận video của Phạm Kiên cho rằng anh được bạn gái chống lưng: "Diệp Lâm Anh nạp cho lo gì". Sau đó, Chị đẹp 8x liền phủ nhận và cho biết cả hai đều chủ động tự quản lý việc chi tiêu cá nhân. "Không bà ơi, thân ai nấy lo. Tôi cố gắng đi làm mỗi ngày 1 mình 2 bàn tay tôi nuôi con nhỏ. Bà cứ suy nghĩ như thế cuộc sống tiêu cực lắm ấy", cô cho hay.

Diệp Lâm Anh không ít lần lên tiếng bênh vực tình trẻ kém 11 tuổi. Ảnh: Chụp màn hình

Phạm Kiên sinh năm 2000, là cử nhân ngành Diễn viên Sân khấu Kịch của Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Anh sở hữu chiều cao 1,85m cùng ngoại hình nam tính, gương mặt góc cạnh và vóc dáng săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện.

Năm 2022, Phạm Kiên gây chú ý khi đăng quang Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Hương Giang. Sau cuộc thi, anh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thời trang, tham gia trình diễn và đóng quảng cáo.