Sau một giai đoạn liên tục "gây bão" trên mạng xã hội và truyền thông, thời gian gần đây, thông tin về quán phở La Ganh của Chi Pu tại Thượng Hải xuất hiện ít hơn hẳn. Đặc biệt, fanpage chính thức của thương hiệu này đã tạm dừng đăng bài từ khoảng tháng 9/2025, khiến nhiều người không khỏi tò mò: rốt cuộc tình hình của La Ganh hiện tại ra sao?

Trước đó, hành trình của quán phở này từng nhận được rất nhiều sự chú ý. Vào nửa cuối năm 2023, Chi Pu chính thức khai trương thương hiệu phở La Ganh tại khu Jingan ở Thượng Hải. Ngay từ những ngày đầu, quán đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng người Việt lẫn thực khách bản địa hay du khách nước ngoài đến Trung Quốc. Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và do quán chia sẻ cho thấy cảnh khách xếp hàng dài trước cửa quán để chờ thưởng thức.

Đến ngày 2/3/2024, quán phở thứ 2 của Chi Pu tại Thượng Hải tiếp tục được khai trương. Chi nhánh này nằm trong trung tâm thương mại nổi tiếng Taikoo Li Qiantan, một địa điểm mua sắm và giải trí khá sầm uất của thành phố. Việc mở thêm cửa hàng thứ hai càng khiến thương hiệu La Ganh được nhắc đến nhiều hơn.

Tuy nhiên, khoảng một năm sau đó, vào tháng 10/2024, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện thông tin cho rằng quán phở của Chi Pu phải đóng cửa do vắng khách. Dù vậy, các nền tảng của La Ganh khi đó cho biết chi nhánh đầu tiên tại Jingan thực chất sẽ chuyển sang địa điểm mới rộng rãi hơn, đồng thời hứa hẹn nhiều thay đổi bất ngờ.

Cụ thể, La Ganh thông báo: "La Ganh chi nhánh Jingan đang chuyển đến địa điểm mới! Hãy theo dõi cập nhật về địa chỉ mới của chúng tôi. Trong lúc chờ đợi, La Ganh chi nhánh Qiantan sẽ tiếp tục phục vụ quý khách những món ăn ngon như thường lệ. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!"

Đến tháng 2/2025, Chi Pu tiếp tục gây chú ý khi khai trương phiên bản mới mang tên La Ganh 2.0, còn được nhiều người gọi là La Ganh Vietnamese Bistro. Không chỉ bán riêng món phở, nhà hàng này mở rộng thực đơn lên tới hơn 50 món ăn Việt Nam, đi kèm nhiều loại đồ uống khác nhau. Địa điểm của La Ganh 2.0 nằm tại Hong Kong Plaza, thuộc khu phố sầm uất Xintiandi - một trong những khu vực nhộn nhịp bậc nhất Thượng Hải.

Tuy vậy, điều khiến nhiều người thắc mắc là sau thời điểm đó, các cập nhật về La Ganh trên fanpage Facebook gần như dừng lại từ tháng 9/2025. Sự "im ắng" này khiến không ít cư dân mạng đặt câu hỏi liệu hoạt động của quán hiện tại ra sao.

Dù vậy, nếu nhìn sang các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc, tình hình lại khác hẳn. Tài khoản của La Ganh trên Xiaohongshu vẫn cập nhật khá thường xuyên. Theo ghi nhận, tính đến ngày 16/3, bài đăng gần nhất của tài khoản này được đăng vào ngày 6/3, cho thấy nhà hàng vẫn duy trì hoạt động truyền thông trên nền tảng bản địa.

Trước đó, chính Chi Pu cũng từng đăng video quảng bá La Ganh trên Xiaohongshu vào ngày 4/2. Ngoài ra, vào tháng 5/2025, cô chia sẻ trên Facebook rằng La Ganh đã vươn lên Top 1 nhà hàng Việt Nam tại Thượng Hải trên Dianping - nền tảng đánh giá ẩm thực lớn nhất Trung Quốc.

Một chi tiết đáng chú ý khác là hiện tại trên các nền tảng mạng xã hội của La Ganh, địa chỉ được "ghim" chủ yếu là Hong Kong Plaza - tức chi nhánh mới thuộc La Ganh 2.0. Các bài đăng gần đây cũng chủ yếu nhắc tới địa điểm này. Trong khi đó, 2 địa chỉ trước đó gồm chi nhánh tại Jingan và cửa hàng tại Taikoo Li Qiantan không còn xuất hiện trong các cập nhật mới.

Điều này khiến nhiều người cho rằng hiện nay hoạt động của La Ganh tại Thượng Hải có thể đang tập trung chủ yếu vào một địa điểm duy nhất - La Ganh Vietnamese Bistro tại Hong Kong Plaza. Tuy nhiên, với việc các nền tảng Trung Quốc vẫn liên tục đăng bài và chia sẻ hoạt động, có thể thấy thương hiệu này vẫn đang duy trì sự hiện diện của mình tại thị trường Trung Quốc, chỉ là cách cập nhật thông tin đã thay đổi so với giai đoạn đầu gây bão trên mạng xã hội.