Mới đây, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng trước loạt hình ảnh NTK Đỗ Mạnh Cường xuất hiện trên livestream bán hàng với diện mạo khác lạ. Không phải người mẫu quen thuộc, chính nam NTK là người trực tiếp khoác lên mình các thiết kế váy nữ, từ kiểu trễ vai đến phom váy hoạ tiết hoa quen thuộc, rồi đứng trước máy quay để giới thiệu sản phẩm.

Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả tỏ ra bất ngờ, cho rằng việc NTK nam tự mặc váy nữ để bán hàng là chiêu trò, thậm chí gây ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu mà Đỗ Mạnh Cường đã xây dựng suốt nhiều năm qua. Ngược lại, không ít người lại nhìn câu chuyện theo hướng tích cực, xem đây là cách làm sáng tạo, hài hước và thể hiện tinh thần lăn xả hiếm thấy trong bối cảnh thị trường thời trang cạnh tranh khốc liệt.

NTK Đỗ Mạnh Cường tự mặc váy để quảng cáo, bán sản phẩm trên nền tảng trực tuyến. Ảnh: TikTok

Cách bán hàng của NTK Đỗ Mạnh Cường thu hút nhiều bàn luận trái chiều từ khán giả. Ảnh: TikTok

Giữa lúc tranh luận lan rộng, NTK Đỗ Mạnh Cường có dòng trạng thái đáp trả đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Theo đó, NTK đình đám viết: "Các anh các chị khỏi phải đồn, em xin nhận là em nghèo, vì mưu sinh, vì nuôi con em phải tự mặc đồ livestream bán hàng do không có tiền thuê mẫu ạ. Các anh các chị đã hài lòng chưa?".

Nhiều người quan sát trung lập nhìn nhận, cách đáp trả của NTK Đỗ Mạnh Cường cũng phản ánh thực tế về tình hình cạnh tranh khó khăn trong ngành thời trang hiện tại. Thực tế, việc các NTK trực tiếp xuất hiện trên livestream bán hàng không còn quá xa lạ, nhất là trong giai đoạn kinh doanh online bùng nổ. Và việc thêm thắt những yếu tố mới mẻ, giải trí để tạo được sự chú ý qua đó tăng khả năng tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng cũng là phương pháp kinh doanh. Tuy nhiên, việc một NTK tự mặc váy nữ của chính mình vẫn là hình ảnh hiếm thấy, và gây chú ý không nhỏ cũng là điều dễ hiểu.

NTK Đỗ Mạnh Cường đăng những dòng trạng thái đáp trả lại những bình luận tiêu cực

Đỗ Mạnh Cường là một trong những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất Việt Nam , được biết đến với hàng loạt show diễn đình đám và thương hiệu thời trang cao cấp. Anh cũng là hình mẫu người cha nuôi với hơn 10 người con được anh và bạn đời doanh nhân chăm sóc như con ruột.

Trái ngược với lời đồn đoán trên mạng xã hội rằng anh đang "nghèo" đến mức phải tự mặc đồ để livestream bán hàng, Đỗ Mạnh Cường lại sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa". Gần đây, anh chuyển về sống tại biệt thự mới tọa lạc tại khu vực Thảo Điền, TP.HCM, có khuôn viên rộng khoảng 2000 m2. Theo Đỗ Mạnh Cường, anh mua cơ ngơi này vào đầu năm 2025. Phần diện tích sử dụng chính của biệt thự khoảng 500 m2 với 6 phòng ngủ được bố trí hợp lý, đủ chỗ sống cho cả gia đình. Khu vườn bên ngoài được chăm chút tỉ mỉ với nhiều loại cây xanh, hoa màu sắc, tạo cảm giác như "Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng TP.HCM" .

Biệt thự rộng 2000 m2 của NTK Đỗ Mạnh Cường