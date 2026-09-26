Chuyện gì đang xảy ra với LyLy?

Những ngày qua, tên LyLy bất ngờ xuất hiện trong nhiều cuộc thảo luận trên Threads. Nguồn cơn bắt đầu từ việc cư dân mạng tìm lại các đoạn clip cũ của nữ ca sĩ khi tham gia gameshow, chương trình giải trí. Một số khoảnh khắc tương tác giữa LyLy và một nghệ sĩ khác được cắt lại, chia sẻ trên mạng xã hội và trở thành chất liệu để netizen bàn tán.

Đáng chú ý, từ những đoạn clip vốn được ghi hình từ nhiều năm trước, câu chuyện nhanh chóng bị kéo sang những suy đoán xoay quanh các mối quan hệ của LyLy. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi, đưa ra cách nhìn riêng về những tương tác của nữ ca sĩ với một đàn anh. Tuy nhiên, những đoạn clip được đào lại chủ yếu chỉ ghi nhận khoảnh khắc trong chương trình. Không ít ý kiến cho rằng việc lấy những tương tác trong gameshow, vốn được đặt trong bối cảnh giải trí, rồi ghép nối thành câu chuyện đời tư là điều chưa hợp lý.

LyLy bất ngờ bị nhắc tên khắp mạng xã hội Threads

Không chỉ Threads, phần bình luận trên kênh TikTok của LyLy cũng xuất hiện nhiều nội dung đi lệch khỏi chủ đề của những video được nữ ca sĩ đăng tải. Thay vì chỉ bàn về âm nhạc hay những hoạt động được cô chia sẻ, một số cư dân mạng lại nhắc đến các câu chuyện đời tư, đặc biệt là những mối quan hệ từng được công chúng quan tâm.

Giữa loạt bình luận này, cũng có những ý kiến lên tiếng bênh vực LyLy. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đang bị kéo vào những câu chuyện không liên quan, đồng thời nhắc mọi người không nên dùng những đoạn clip cũ để suy diễn về đời tư của người trong cuộc.

Nhiều khán giả bênh vực LyLy khi bị kéo vào những câu chuyện không liên quan

Ở thời điểm hiện tại, LyLy chưa có động thái lên tiếng về những cuộc bàn tán bất ngờ gọi tên mình. Thay vào đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vẫn chia sẻ những hình ảnh đời thường và hoạt động công việc.

Mới nhất, LyLy đăng tải loạt hình ảnh tham dự một sự kiện âm nhạc của đồng nghiệp. Nữ ca sĩ xuất hiện trong khán phòng, chăm chú theo dõi sân khấu và trò chuyện cùng những người xung quanh. Bài đăng chỉ tập trung vào những khoảnh khắc tại sự kiện, không đề cập đến các tranh luận đang diễn ra trên Threads hay TikTok.

Động thái mới nhất của LyLy trên trang cá nhân giữa lúc loạt bài đăng réo tên mình

LyLy được biết đến trước hết với khả năng sáng tác. Một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp là ca khúc 24H, giúp LyLy được khán giả biết đến rộng rãi. Sau đó, cô tiếp tục đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc được khán giả trẻ yêu thích, đồng thời từng bước xây dựng hình ảnh ca sĩ - nhạc sĩ với màu sắc riêng.

Bên cạnh âm nhạc, LyLy cũng từng thử sức ở các sân chơi truyền hình và chương trình thực tế. Năm 2025, cô tham gia Em Xinh Say Hi, tiếp tục mở rộng hình ảnh trước công chúng sau thời gian tập trung cho công việc sáng tác và ca hát.

Bước ngoặt mới đến vào đầu năm 2026 khi LyLy lần đầu lấn sân điện ảnh. Cô đảm nhận vai nữ chính Hải Linh trong Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành. Nhân vật của LyLy là người dẫn một talkshow về tình yêu, hôn nhân và đời tư, đồng thời có nhiều phân đoạn tâm lý phức tạp.

Đây là lần đầu tiên LyLy đóng phim điện ảnh nhưng cô được giao ngay vai nữ chính. Trước những phản hồi tích cực dành cho diễn xuất, nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy may mắn và nhẹ nhõm vì khán giả đón nhận mình trong vai trò mới.

LyLy gây ấn tượng khi đảm nhận vai chính trong phim Tết Thỏ Ơi!! của Trấn Thành

Ảnh: FBNV