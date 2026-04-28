Chuyến đi du lịch 3 ngày khiến tôi mất thêm 4 triệu đồng chỉ vì không tính trước chi phí trẻ nhỏ

Phương Trần,
Tôi từng nghĩ đi du lịch với con nhỏ chỉ cần tính vé máy bay, khách sạn và tiền ăn là gần đủ. Sau chuyến đi 3 ngày ở Đà Nẵng năm ngoái, tôi mới hiểu: những khoản chi liên quan đến trẻ nhỏ mới là thứ âm thầm khiến ngân sách gia đình đội lên rất nhanh.

Chị Thu Hà (36 tuổi, Hà Nội), mẹ của hai bé 5 tuổi và 3 tuổi, vẫn nhớ rất rõ cảm giác sau kỳ nghỉ lễ năm ngoái.

Gia đình chị lên kế hoạch khá kỹ cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm:

- Vé máy bay: 9 triệu đồng

- Khách sạn: 4 triệu đồng

- Ăn uống: 3,5 triệu đồng

- Vé vui chơi: 2 triệu đồng

Tổng dự kiến: 18,5 triệu đồng

Chị nghĩ như vậy là khá ổn cho một chuyến đi ngắn.

Nhưng khi trở về nhà và tổng kết lại chi tiêu thực tế, con số cuối cùng lên tới gần 22,5 triệu đồng.

Khoản phát sinh hơn 4 triệu đồng đến từ những thứ chị gần như không đưa vào kế hoạch ban đầu.

Thuê xe riêng vì con mệt

Trước chuyến đi, gia đình dự tính chủ yếu dùng taxi công nghệ.

Nhưng thực tế:

- Con nhỏ mệt

- Mang theo xe đẩy

- Đồ đạc nhiều

Gia đình phải thuê xe riêng trong ngày để chủ động lịch trình.

Chi phí phát sinh

KhoảnChi phí
Taxi ngoài kế hoạch800.000 đồng
Thuê xe riêng1.200.000 đồng
Tổng2 triệu đồng

Đồ ăn riêng cho trẻ

Đi du lịch không phải lúc nào trẻ cũng ăn được đồ địa phương.

Gia đình liên tục mua thêm:

- Cháo

- Sữa

- Bánh ăn nhẹ

- Trái cây

- Nước uống riêng

Chi phí

KhoảnChi phí
Sữa400.000 đồng
Đồ ăn nhẹ500.000 đồng
Cháo/trái cây400.000 đồng
Tổng1,3 triệu đồng

Vé phát sinh cho trẻ

Ban đầu chị nghĩ trẻ nhỏ sẽ được miễn phí nhiều dịch vụ.

Nhưng thực tế:

- Vé khu vui chơi trẻ em

- Thuê phao bơi

- Thuê đồ biển

- Chụp ảnh

Chi phí

KhoảnChi phí
Vé trẻ em400.000 đồng
Thuê đồ chơi/phao300.000 đồng
Chụp ảnh200.000 đồng
Tổng900.000 đồng

Bảng tổng kết chi phí phát sinh vì trẻ nhỏ

Khoản phát sinhChi phí
Di chuyển2.000.000 đồng
Ăn uống riêng1.300.000 đồng
Vui chơi900.000 đồng
Tổng cộng4.200.000 đồng

Điều chị Hà thay đổi ở chuyến đi sau

Sau lần đó, chị luôn tách riêng một khoản gọi là: Quỹ trẻ nhỏ

Khoảng: 15–20% tổng ngân sách chuyến đi

Khoản này dành riêng cho:

- Đồ ăn

- Thuốc

- Di chuyển

- Các tình huống phát sinh  

Không phải con khiến chuyến đi đắt hơn

Chị Hà nói điều khiến chị tiếc nhất không phải mất thêm tiền. Mà là việc không chuẩn bị trước khiến cả gia đình nhiều lúc bị động.

“Đi cùng con nhỏ thì phát sinh là chuyện rất bình thường. Sai lầm của tôi là nghĩ chi phí của trẻ sẽ giống người lớn trong khi thực tế có rất nhiều khoản rất riêng”, chị chia sẻ.

Một chuyến đi gia đình vẫn có thể rất vui. Chỉ là nếu có trẻ nhỏ đi cùng, đừng quên dự trù thêm ngân sách. Nếu không, điều bất ngờ nhất sau kỳ nghỉ có thể không phải ảnh đẹp mà là sao kê ngân hàng.

Theo Thanh Niên Việt 04/27/2026 07:00 (GMT +7)
