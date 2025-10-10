Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại khung cảnh trên một chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways đã nhanh chóng lan truyền và thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Đoạn clip chỉ kéo dài vài chục giây nhưng đã khắc họa rõ nét một tình huống được cho là hỗn loạn và khiến nhiều người phải bật cười. Thậm chí có nhiều người còn nói, đây có thể sẽ là trải nghiệm họ nhớ mãi trong sự nghiệp của các tiếp viên hàng không.

Khung cảnh trên chuyến bay của Bamboo Airways khiến cộng đồng mạng phải bật cười

Cụ thể, video quay lại khoảnh khắc sau khi máy bay hạ cánh và hành khách đang chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, thay vì trật tự như thường lệ, không gian cabin lại trở nên náo động với sự xuất hiện của một nhóm lớn hành khách nhí. Các em đang chuẩn bị xuống máy bay và đang được các tiếp viên hàng không kiểm tra thông tin. Theo nhiều hành khách bay cùng chuyến, đây là đoàn các bé từ nước ngoài bay về Việt Nam trong kỳ nghỉ.

Nam tiếp viên đang tìm chủ nhân cho chiếc quần bị thất lạc

Trong video, một nam tiếp viên đang cầm một chiếc quần màu đen có in logo, dường như là đồ bị rơi hoặc bỏ quên. Anh giơ cao món đồ và liên tục hỏi: "Quần của bé nào quên đây?". Không những thế, một nam tiếp viên khác đứng ở khu vực ghế phía trước hỏi ngày sinh của các bạn nhỏ để kiểm tra thông tin.

Dù các em nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đi máy bay và cần có sự hỗ trợ của người lớn. Nhưng các tiếp viên của Bamboo Airways vẫn kiên nhẫn và hỗ trợ hết mình để các em có chuyến bay thật an toàn.

Các tiếp viên hàng không đang hỗ trợ các bé

Sau khi video được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã phải bật cười vì sự “hỗn loạn” trên máy bay và cảm thông cho các tiếp viên Bamboo Airways. Họ đã để lại nhiều bình luận hài hước như:

- Haha cái quần vẫn không tìm được chủ nhân.

- Cũng có thể là hòa tan với khách.

- Đi chuyến này về kể 10 năm vẫn nhắc lại.

- Ở dưới là loạn luôn chú nhỉ.

- Cô chú Bamboo dễ thương quá.

Tuy không khí trên máy bay là thế nhưng có một hành khách chia sẻ rằng các bé khi bay rất ngoan và không làm ảnh hưởng đến người khác: “Chuyến này em đi cùng anh Hải đây. Hỏi các bé đến chóng cả mặt. Nhưng lúc bay bằng công nhận các bé ngoan thật”. Ngay cả nam tiếp viên cũng công nhận rằng: “Toàn các bé ngoan mới được cho đi thế”.

Đoạn video của Bamboo Airways đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, chắc chắn, đối với những tiếp viên có mặt trên chuyến bay này, ký ức về một cabin đầy ắp tiếng cười và sự xáo trộn sẽ là một phần không thể quên.

Nguồn: Facebook Vũ Hoàng Hải