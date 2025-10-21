Chương trình Y Việt - Đức dừng đột ngột, sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch hoang mang

Chương trình Y Việt - Đức là liên kết đào tạo ngành Y khoa chuẩn châu Âu giữa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ĐH Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức), được triển khai từ năm 2013. Sinh viên theo học được kỳ vọng sẽ nhận bằng bác sĩ y khoa do Đức cấp, đủ điều kiện học tiếp hoặc làm việc tại châu Âu.

Một buổi khai giảng chương trình Y khoa Việt - Đức của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh tư liệu

Tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chương trình Y Việt - Đức có học phí lên tới cả trăm triệu đồng mỗi năm. Theo thông báo về học phí và các khoản lệ phí đào tạo hệ đại học 2025 - 2026, học phí của chương trình là 115 triệu đồng/kỳ, tương đương 230 triệu đồng/năm. Năm 2024, mức học phí là 229,9 triệu đồng/năm (chưa bao gồm chi phí ăn ở, di chuyển và các khoản phát sinh khác).

Thời gian học kéo dài 6 năm 3 tháng, trong đó 5 năm tại Việt Nam và 1 năm 3 tháng thực hành tại các bệnh viện ở Đức. Đến nay, đã có hàng trăm sinh viên đã và đang theo học chương trình này.

Tuy nhiên, ngày 18/10 vừa qua, nhiều sinh viên nhận được thông báo tạm dừng triển khai chương trình do “phía đối tác Đức không thể tiếp tục hợp tác”. Thông báo này khiến không ít phụ huynh lo ngại quyền lợi học tập và tài chính của con em bị ảnh hưởng.

Một sinh viên (xin giấu tên) cho biết: “Chúng em đã theo học chương trình chuẩn Đức, học phí cao gấp nhiều lần chương trình trong nước, giờ lại nghe tin dừng đột ngột, không biết tương lai thế nào”.

Trước phản ứng từ sinh viên và phụ huynh, đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết đang làm việc với phía đối tác Đức và các cơ quan chức năng để tìm giải pháp phù hợp, đảm bảo tối đa quyền lợi của sinh viên. Đại diện nhà trường khẳng định sẽ thông báo chính thức khi có kết quả làm việc cuối cùng.

Cũng theo đại diện nhà trường, sự việc đã được báo cáo lên UBND TPHCM đồng thời, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng sẽ đối thoại với sinh viên để trao đổi về lý do chấm dứt hợp tác đào tạo, phương án học tập cho sinh viên các khóa đang theo học, phương án tài chính và việc xử lý học phí đã nộp, kế hoạch đào tạo, công nhận kết quả học tập và các hỗ trợ trong giai đoạn chuyển đổi.