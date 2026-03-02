Chương trình “Vườn Cây Ơn Bác” tuyên dương 50 gương sáng trồng cây

Sự kiện có sự góp mặt của khoảng 600 đại biểu gồm đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể Trung ương, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nhân, doanh nghiệp và tình nguyện viên trên cả nước.

600 đại biểu dự lễ báo công dâng Bác

Tham dự buổi lễ có nhiều đại biểu tiêu biểu như: Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban Quản Lý Khu Di tích Phủ Chủ tịch; GS.TS Trần Phương Đạt - Nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Bộ Công an - Nguyên Uỷ viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Khoa học an ninh; Đồng chí Vũ Minh Thảo - Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn Đài Truyền hình Việt Nam; Đồng chí Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO; Chuyên gia nghiên cứu khoa học cây trồng - Tiến sỹ Ngô Kiều Oanh; Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Chủ tịch Hội đồng BTC Chương trình Vườn Cây Ơn Bác: Đồng chí Trần Toản - Chủ tịch Hội đồng Nhà trường Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix; Chủ nhiệm BTC Chương trình Vườn Cây Ơn Bác - Vi Sư Phúc Phong Tự Phổ Minh…

Ông Trần Toản, Đại diện Ban Tổ chức Chương trình "Vườn Cây Ơn Bác", đã điều hành nghi lễ Báo công trong không khí trang nghiêm, xúc động. Nội dung báo công nhấn mạnh việc thực hành lời dạy của Bác về "Tết trồng cây", đặc biệt là tư tưởng "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".

Theo báo cáo tại buổi lễ, Chương trình "Vườn Cây Ơn Bác" được thành lập từ năm 2009, đến nay đã triển khai hàng trăm vườn cây tại các trường học miền núi, vùng sâu vùng xa, các di tích lịch sử, công trình văn hóa trên cả nước. Riêng giai đoạn 2024-2025, gần 13.000 cây sinh kế đã được trồng, góp phần tạo bóng mát, cải thiện cảnh quan môi trường và hỗ trợ nguồn sinh kế bền vững cho nhiều địa phương.

Tuyên dương 12 "Nhi sứ trồng cây", 50 "Gương sáng trồng cây"

Điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động tuyên dương, trao tặng các danh hiệu và huy hiệu ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong phong trào trồng cây. Ban Tổ chức đã trao 12 Huy hiệu "Nhi sứ trồng cây" và 50 Huy hiệu "Gương sáng trồng cây" cho các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Ban tổ chức tuyên dương các "Nhi sứ trồng cây" và "Gương sáng trồng cây"

Đặc biệt, trong số các cá nhân được vinh danh, cộng đồng Phoenix - do ông Trần Toản sáng lập - đã có 12 doanh chủ được tuyên dương danh hiệu Gương sáng trồng cây và 5 cá nhân vinh dự nhận Huy hiệu Bác Hồ, thể hiện sự đóng góp tích cực của các doanh nhân trong hoạt động thiện nguyện, phát triển bền vững và phụng sự xã hội.

Sau nghi lễ tuyên dương, toàn đoàn đã trang nghiêm vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Nhà 67 trong khuôn viên Phủ Chủ tịch và tiếp tục tham gia hoạt động phát động "Tết trồng cây" tại khu vực vườn Chùa Một Cột. Các đại biểu đã trực tiếp tham gia trồng cây trong không khí trật tự, trang nghiêm, thể hiện cam kết chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng không gian xanh - sạch - đẹp.

Lan tỏa tinh thần "Trồng cây - Trồng người" trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh: phong trào trồng cây không chỉ dừng lại ở một hoạt động thường niên mà cần trở thành ý thức tự giác, liên tục và lâu dài của mỗi cá nhân, tổ chức. Trong bối cảnh môi trường toàn cầu đang chịu nhiều thách thức, việc gây dựng các "Vườn Cây Ơn Bác" tại trường học, di tích văn hóa, địa phương trên cả nước chính là cách cụ thể hóa lời dạy của Người bằng những hành động thiết thực.

Chương trình lan tỏa tinh thần "Trồng cây - Trồng người" trong kỷ nguyên mới

Lễ Báo công dâng Bác và Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 khép lại trong tinh thần đoàn kết, quyết tâm và trách nhiệm. Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định vai trò kết nối của Ban Tổ chức Chương trình "Vườn Cây Ơn Bác", sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức và đặc biệt là sự chung tay của cộng đồng doanh nhân, trong đó có cộng đồng Phoenix, trong việc lan tỏa giá trị nhân văn, bảo vệ môi trường và xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Chương trình cũng đặt mục tiêu trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, tăng số lượng cây trồng hằng năm, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới xây dựng Việt Nam xanh, nhân ái và phát triển hài hòa trong kỷ nguyên mới.