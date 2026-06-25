Chương trình "Thưởng Vị Ngon - Trọn Thư Giãn" dần khép lại: Ai sẽ là người may mắn cuối cùng nhận ô tô VinFast VF5 từ LOTTE CHOCOLAT?

Cách Bùi Công Nam tận hưởng niềm vui trong những ngày dài bận rộn

Là nghệ sĩ luôn lan tỏa tinh thần tích cực, Bùi Công Nam không tìm kiếm cảm hứng ở đâu xa. Với anh, những ý tưởng mới đôi khi bất ngờ xuất hiện trong những phút giây nghỉ ngơi đúng lúc. Chỉ cần một khoảng nghỉ ngắn cùng bánh LOTTE CHOCOLAT cũng đủ để nam nhạc sĩ "vui thêm chốc lát", giúp tinh thần phấn chấn trở lại và tiếp tục công việc với nguồn cảm hướng luôn tươi mới.

Bánh LOTTE CHOCOLAT chính là bí kíp giúp Bùi Công Nam "vui thêm chốc lát" và bật cảm hứng tiếp tục công việc

Không riêng Bùi Công Nam, nhiều người trẻ hiện nay cũng xem những khoảng nghỉ ngắn trong ngày là một phần quen thuộc giữa nhịp sống hối hả. Từ nhu cầu đó, LOTTE CHOCOLAT mang đến trải nghiệm "Mở CHOCOLAT - vui thêm chốc lát", gắn với cách tận hưởng bánh một cách bất ngờ và nhiều niềm vui hơn.

Cơ hội nhận quà bất ngờ khi thưởng vị ngon

Với chương trình khuyến mại "Thưởng Vị Ngon - Trọn Thư Giãn", LOTTE CHOCOLAT mang đến một bất ngờ lớn cho "hội yêu bánh", biến mỗi lần thưởng bánh thành cơ "mở hộp - thử vận may" với tổng giá trị giải thưởng kỷ lục lên đến gần 1,9 tỷ đồng.

Hệ thống giải thưởng lên đến gần 1,9 tỷ đồng đang tìm kiếm những chủ nhân tiếp theo.

Bước vào hành trình săn quà đầy cảm hứng này, bạn sẽ có cơ hội chạm tay vào những phần thưởng được thiết kế riêng cho những phút giây tự thưởng trọn vẹn như:

- 01 Giải Đặc biệt là ô tô VinFast VF5

- 19 Giải Nhất là ghế massage toàn thân Elip Nova

- 199 Giải Nhì là máy massage cổ vai gáy hiện đại

- Hàng chục nghìn thẻ nạp điện thoại trị giá 20.000 VNĐ.

Mỗi lần mở hộp và quét mã QR giờ đây đều mang lại cảm giác thích thú bởi bất kỳ ai cũng có thể trở thành người may mắn tiếp theo. Sức nóng này đang được chứng minh rõ nét qua những con số "biết nói" khi tính đến tháng 6, chương trình đã chính thức "gọi tên" 13 khách hàng trúng giải Nhất, 120 máy massage cổ vai gáy cùng gần 21,000 thẻ điện thoại lần lượt được trao tay. Tốc độ rinh quà nhanh chóng này đồng nghĩa với việc: số lượng giải thưởng phụ trao đi càng nhiều, cơ hội chạm tay vào chiếc ô tô VinFast giải Đặc biệt ở chặng sau lại càng đến gần!

Lộ diện những chủ nhân đầu tiên, kho quà khủng vẫn tiếp tục tìm chủ

Hóa ra, không chỉ Bùi Công Nam mà ngày càng nhiều người cũng đang "bắt sóng" lối sống tích cực - lựa chọn sạc lại năng lượng bằng chiếc bánh thơm ngon, để rồi vô tình đón nhận những phần quà hữu ích siêu thư giãn. Thực tế, trải nghiệm "thưởng bánh - trúng quà" đã được rất nhiều khách hàng của LOTTE CHOCOLAT "mắt thấy tai nghe" ngay trong những lần khui hộp đầu tiên.

Chủ nhân của giải nhất - chị Trần Minh Yến cho biết gia đình chị vốn là "fan cứng" trung thành của các sản phẩm nhà Lotte, đặc biệt là bánh LOTTE CHOCOLAT - món ăn nhẹ lúc nào cũng có sẵn trong tổ ấm nhỏ. Đợt này, chị vẫn mua bánh về cho gia đình như một thói quen bình thường. Tiện tay tham gia thử vận may cho vui, chị Yến không ngờ chính sự ủng hộ quen thuộc ấy lại mang về cho mình một phần quà giá trị ngoài mong đợi.

Từ thói quen ăn nhẹ của gia đình, chị Trần Minh Yến hạnh phúc đón nhận phần quà giá trị từ LOTTE CHOCOLAT.

Cùng chung niềm vui bất ngờ, anh Trịnh Văn Huân - đồng chủ nhân giải Nhất - chia sẻ chân thật rằng trên đường đi làm về, anh có ghé mua bánh kẹo về cho gia đình, tình cờ thấy bánh LOTTE CHOCOLAT đang có chương trình trúng thưởng nên anh mua ăn thử và tham gia chương trình. Bất ngờ là được trúng giải lớn mang thêm quà và niềm vui về cho gia đình.

Bén duyên từ một lần "mua ăn thử" lúc bánh có ưu đãi, anh Trịnh Văn Huân bất ngờ trúng luôn giải thưởng lớn ngoài mong đợi.

Điểm chung của những vị khách may mắn này là đều chọn LOTTE CHOCOLAT làm "người bạn đồng hành" vỗ về cảm xúc. Dù là món ăn vặt quen thuộc của cả gia đình hay phần thưởng nhỏ để tự chiều mình sau một ngày làm việc vất vả, LOTTE CHOCOLAT luôn đồng hành cùng họ trong những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy niềm vui. Đó là trải nghiệm vị giác lôi cuốn khi cắn vào nhân bánh mềm mịn như vừa ra lò, hoà quyện cùng lớp phủ socola thượng hạng và nhân marshmallow dẻo thơm.

Thế giới LOTTE CHOCOLAT giúp xua tan căng thẳng và đánh thức mọi giác quan.

Hàng nghìn phần quà giá trị đã nhanh chóng tìm được chủ nhân và kho giải thưởng đang vơi đi từng ngày. Trong khi đó, cơ hội lớn nhất năm - chiếc ô tô VinFast VF5 của giải Đặc biệt - vẫn đang ráo riết chờ gọi tên người may mắn tiếp theo.

Hãy tạm gác lại bộn bề và tự thưởng cho mình những phút giây giải lao đúng nghĩa cùng LOTTE CHOCOLAT - luôn sẵn sàng trên kệ các siêu thị và cửa hàng tiện lợi toàn quốc. Mở bánh để sạc lại năng lượng tích cực, mở hộp để bắt trọn loạt bất ngờ từ chương trình khuyến mại lớn nhất năm. Tham gia ngay tại: http://lottechocolat.com.vn/promotion/

LOTTE CHOCOLAT là thương hiệu nổi bật thuộc tập đoàn Lotte - nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu toàn cầu với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Lotte Xylitol, Toppo, Koala’s March,...hiện sở hữu các dòng sản phẩm chính gồm bánh Bouchee vị Socola hoặc Phô Mai, bánh Socola Pie, mới nhất là bánh Socola Pie LOTTE CHOCOLAT vị Trà xanh Matcha và bánh Bouchee Mini được phân phối rộng rãi tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, và tiệm tạp hóa trên toàn quốc.

Từ ngày 15/4 đến ngày 15/7, khách hàng khi chọn mua bánh Socola Pie LOTTE CHOCOLAT (vị socola hoặc matcha) hay bánh Bouchee LOTTE CHOCOLAT (vị socola hoặc phô mai), dạng hộp 6 gói hoặc 12 gói sẽ có cơ hội tham gia chương trình khuyến mại "Thưởng Vị Ngon - Trọn Thư Giãn".

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Lotte Việt Nam

Địa chỉ: Thửa đất số 1183, Đường Võ Minh Đức, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam