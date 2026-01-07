Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa thông báo năm nay chương trình Táo Quân sẽ tạm nghỉ. Thay vào đó, dự kiến khán giả sẽ được thưởng thức một không gian nghệ thuật mới mẻ mang tên Quảng trường mùa xuân.

Quảng trường mùa xuân là chương trình nghệ thuật đặc biệt, do Ban Văn hóa - Giải trí của VTV thực hiện. Chương trình có format hiện đại, trẻ trung, kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị, ấm áp tình thân với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Năm nay, chương trình "Quảng trường mùa xuân" sẽ lên sóng, thay chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân".

Bên cạnh điểm hẹn đặc biệt Quảng trường mùa xuân, trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ, như mọi năm, VTV luôn chuẩn bị rất nhiều thực đơn đặc sắc gửi đến khán giả trên các kênh sóng - những chương trình đầy ắp không khí mùa Xuân, ấm áp, để chúng ta cùng bước vào một năm mới tràn ngập hứng khởi.

Đại diện VTV cho biết: "Các chương trình Tết đang chuẩn bị theo kế hoạch, có nhiều đầu tư để nâng cao chất lượng".

Táo Quân - Gặp nhau cuối năm do Hãng phim Truyền hình Việt Nam (nay là Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Việt Nam - VFC) sản xuất lần đầu vào năm 2003, ban đầu là số phát sóng đặc biệt cuối năm của chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Từ năm 2006, toàn bộ thời lượng Gặp nhau cuối năm được dành riêng cho Táo Quân. Với cách thể hiện hài hước, châm biếm, phản ánh những vấn đề thời sự nóng bỏng của xã hội, chương trình nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần quen thuộc, không thể thiếu trong đêm giao thừa. Chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm phát sóng đều đặn đến năm 2019.

Năm 2020, Táo Quân phải tạm dừng sau 16 năm phát sóng liên tiếp, gây nhiều hụt hẫng, tiếc nuối cho khán giả. Thay vào đó, VTV chiếu chương trình hài mang tên Làng Vũ Đại thời hội nhập với hình thức mới, có sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh (vai Chí Phèo) và Thanh Thanh Hiền (vai Phó Đoan).

Năm 2021, Táo Quân trở lại với phiên bản quen thuộc. Năm 2022, chương trình vắng bóng NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc. Năm 2023, Táo Quân đánh dấu chặng đường 20 năm ra mắt khán giả.

Năm 2024, Táo Quân có sự "thay máu" dàn diễn viên mới gây nhiều ý kiến trái chiều. Năm 2025, chương trình được chuyển giao cho Ban Văn hóa - Giải trí. Táo Quân - Gặp nhau cuối năm Tết Ất Tỵ (2025) là sản phẩm đầu tiên do đơn vị này đảm nhận, đánh dấu sự trở lại của các nghệ sĩ: NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung kết hợp với nhiều nghệ sĩ trẻ.