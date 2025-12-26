Chương trình học liên kết: Chi một đồng cũng phải xứng đáng

Nhiều phụ huynh phản ánh bức xúc với PV Tiền Phong về việc phải “tự nguyện” cho con học chương trình liên kết vì nhà trường chèn các môn vào giữa giờ chính khóa. Tình trạng này tồn tại nhiều năm và dù “nhiều lần có ý kiến” vẫn không có thuốc đặc trị.

Nếu không học, con sẽ bị ra rìa, gia đình cũng không thể đón sớm do đó đành chấp nhận nộp phí. Theo các phụ huynh, nhà nước đã miễn học phí, hỗ trợ tiền ăn nhưng các khoản thu hằng tháng vẫn lên nhiều triệu đồng trong khi không thấy hiệu quả.

Học sinh tiểu học Hà Nội trong một giờ học tiếng Anh liên kết. Ảnh: Hà Linh

Chị Kim Anh, có con học lớp 2, một trường tiểu học tại Hà Nội chia sẻ, sách tiếng Anh liên kết của con quá dễ chỉ gồm các từ đơn giản, rời rạc. “Có hôm rảnh, hai mẹ con chỉ ôn tập trong một buổi xong hết cuốn sách. Điều đáng nói, sau một học kỳ học liên kết tuần 3 tiết, con không nắm được chữ nào”, chị Kim Anh nói.

Một phụ huynh khác cũng giật mình xem lại, trong số tiền học hơn 2 triệu đồng/tháng ở bậc tiểu học thì hơn một nửa là học phí của tiếng Anh Language Link nhưng sau cả năm con vẫn không biết đọc, không biết nói ngay cả những câu giao tiếp đơn giản.

Theo phụ huynh, nhu cầu học ngoại ngữ là có thật và không ngại bỏ tiền đầu tư cho con nhưng khi bỏ ra một đồng cũng phải cảm thấy xứng đáng. Trong khi, hằng tháng họ đang chi tiền triệu cho các chương trình liên kết nhưng vẫn phải bỏ thêm tiền để học ở trung tâm hoặc các chương trình trực tuyến.

Đơn cử như: trẻ mầm non một trường ở quận Cầu Giấy (cũ) cùng lúc học 8 chương trình liên kết, mỗi tháng nộp gần 4 triệu đồng; học sinh học tiếng Anh liên kết Language Link mỗi tháng trên dưới 1 triệu đồng tùy theo số tiết; học sinh Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân học tiếng Anh liên kết với giá 400 - 800 nghìn đồng/tháng…

Ngoài thời khóa biểu dạy học các môn theo chương trình chính khóa, nhiều trường học hiện đang liên kết cùng lúc với quá nhiều đơn vị, từ Toán tiếng Anh, STEM, tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh cơ bản, CLB kỹ năng sống, CLB vẽ, CLB bóng rổ, bóng đá… tất tần tật hoạt động liên kết đều nhằm thu phí học sinh.

Thậm chí, có trường triển khai dạy bóng rổ cho học sinh nhưng giáo viên Việt Nam có mức giá “mềm”, giáo viên nước ngoài có mức giá cao hơn.

Trong các cuộc họp, phụ huynh kiến nghị trường học về chất lượng, trình độ giáo viên cũng như phương pháp dạy học. Có những giờ học liên kết, thầy giáo tây trên bục giảng, ở dưới lớp sĩ số hơn 50 học sinh ồn như chợ vỡ, thậm chí có em còn chui xuống gầm bàn ngồi chơi (!?)

Học liên kết để lấp đầy Với thực tế đó, sau khi huy động giáo viên thể dục, âm nhạc, chủ nhiệm… dạy tăng tiết, nhà trường triển khai chương trình liên kết để “lấp đầy” ngày học theo hướng dẫn của ngành giáo dục, trong đó có yêu cầu tăng cường cho học sinh làm quen tiếng Anh.

Nhà trường “kêu” khó?

Bà Vũ Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội) cho biết, nhà trường liên kết với một đơn vị dạy học tiếng Anh theo chuẩn đầu ra Cambridge. Chương trình được chia 2 nhóm gồm: học bổ trợ thời lượng 2 tiết/tuần, mức thu 400 nghìn đồng/học sinh/tháng và chương trình chuẩn đầu ra Cambridge thời lượng 4 tiết/tuần, mức thu 800 nghìn đồng/học sinh/tháng theo nguyện vọng đăng ký của phụ huynh.

“Toàn trường có khoảng 88% học sinh tham gia, những em còn lại không học chương trình liên kết được sắp xếp phòng riêng hoặc ở lại lớp để giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ hoàn thành bài tập về nhà hoặc các môn học khác”, bà Tuyết nói.

Cũng theo bà Tuyết, sẽ rất khó sắp xếp thời khóa biểu môn học liên kết vào cùng một khung giờ để tránh ảnh hưởng môn chính vì như vậy cần một lượng lớn giáo viên nước ngoài, làm tăng chi phí học tập, vượt quá khả năng chi trả của phụ huynh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chưa trả lời PV Tiền Phong liên hệ với ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội nhằm trao đổi về vấn đề triển khai dạy học liên kết trong các nhà trường nhưng vị này thoái thác, chưa cung cấp thông tin. Hà Nội là địa phương có số lượng trường mầm non, phổ thông lớn thứ 2 cả nước với hơn 2.900 trường học và khoảng 2,3 triệu học sinh.

Ngoài ra, thiếu phòng học ngoại ngữ cũng là một rào cản. Nhà trường có phó hiệu trưởng và cô giáo bộ môn tiếng Anh giám sát chặt chất lượng bằng việc: dự giờ, quản lý hệ thống bài tập, bài kiểm tra…

Liên quan đến phàn nàn của phụ huynh về chất lượng dạy học, hiệu trưởng nhà trường cho rằng, môn tiếng Anh khó có thể đánh giá tính hiệu quả ngay mà cần có lộ trình, đồng thời phụ thuộc nhiều vào năng lực của học sinh. Trong một lớp, có em học tốt, có em học khá, trung bình…

Để đảm bảo tính hiệu quả và giải quyết các phản ánh về việc học không chất lượng, nhà trường đã lập kênh tương tác giữa giáo viên, phụ huynh, giáo viên nước ngoài và trợ giảng để cùng trao đổi.

Trong khi đó, hiệu trưởng một trường ở phường Định Công (Hà Nội) cho biết, dạy học liên kết các môn được triển khai nhiều năm nay dựa trên đăng ký tự nguyện của phụ huynh học sinh và trường “có giải pháp kiểm soát, đánh giá chất lượng”.

Theo vị hiệu trưởng này cái khó hiện nay là chương trình của Bộ GD&ĐT quy định, lớp 1-2 chỉ học 25 tiết/tuần; lớp 3 học 28 tiết/tuần và lớp 4-5 học 30 tiết/ tuần. Thời lượng đó yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày, buổi sáng 4 tiết, buổi chiều sẽ chỉ còn 1-3 tiết tùy theo lớp và học sinh tan trường rất sớm. Điều này gây khó khăn rất lớn cho phụ huynh vì họ chưa thể tan làm để đón con.