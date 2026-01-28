Chuỗi tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026: Hoạt động "Tích lộc" thu hút người chơi

Mùa xuân mang đến cảm giác hứng khởi và vui tươi. Đây là khoảng thời gian ai cũng muốn bắt đầu năm mới với tinh thần nhẹ nhàng và nhiều năng lượng tích cực. Bên cạnh việc chuẩn bị mua sắm hay sắp xếp kế hoạch nghỉ lễ, các hoạt động trải nghiệm online với thể lệ đơn giản, dễ tham gia và mang ý nghĩa "tích lộc" đầu năm đang được nhiều người lựa chọn như một cách khởi động không khí năm mới.

Hòa trong không khí rộn ràng của mùa xuân, PNJ mang đến Chuỗi tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026, nổi bật là chương trình "Tích lộc mỗi ngày - 100% nhận quà Xuân" với cách chơi đơn giản và cơ hội nhận quà hấp dẫn như sau:

Bước 1: Khách hàng truy cập vào trang website: https://thantai.pnj.com.vn

Bước 2: Khách hàng lựa chọn "Đã mua hàng" hoặc "Chưa mua hàng" và làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình điện thoại để tham gia.

Bước 3: Giải thưởng sẽ hiển thị trực tiếp trên giao diện Tích Lộc, đồng thời khách hàng nhận được tin nhắn SMS thông báo kết quả giải thưởng đến số điện thoại đã đăng ký ở Bước 1.

Sau mỗi lượt chơi, kết quả được công bố ngay, giúp người tham gia dễ dàng theo dõi và tiếp tục trải nghiệm mà không cần chờ đợi hay thực hiện thêm các thao tác phức tạp.

Không dừng lại ở cách chơi dễ hiểu, chương trình còn được xây dựng với cơ chế quyền lợi linh hoạt cho mọi đối tượng người tham gia. Với người chơi chưa mua hàng, game cho phép "Tích lộc" mỗi ngày và gia tăng lượt chơi thông qua các nhiệm vụ đơn giản như "Điểm danh", "Mua hàng" hay "Chia sẻ bạn bè", phù hợp để duy trì trải nghiệm xuyên suốt mùa Tết. Trong khi đó, khách hàng mua sắm tại PNJ sẽ nhận thêm lượt "Tích lộc" tương ứng với giá trị hóa đơn, cụ thể với mỗi 3 triệu đồng sẽ nhận được 1 lượt "Tích lộc", mở rộng cơ hội chạm tới các nhóm quà và mảnh ghép giá trị cao hơn.

Hệ thống giải thưởng của chương trình cũng là yếu tố tạo sức hút lớn, cụ thể:

- 01 xe Mercedes-Benz khi sưu tập đủ 09 mảnh ghép. (*)

- 06 cơ hội nhận 01 năm bay miễn phí cùng Vietnam Airlines khi sưu tập đủ 06 mảnh ghép trong giai đoạn từ 16/1 - 5/2. (*)

- 06 chuyến nghỉ dưỡng tại Amanoi khi sưu tập đủ 06 mảnh ghép trong giai đoạn từ 6/2 - 15/2. (*)

- 06 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng khi sưu tập đủ 06 mảnh ghép trong giai đoạn từ 16/2 - 26/2. (*)

Bên cạnh đó, hàng loạt giải thưởng khác như iPhone 17, iPad A16, máy sấy tóc Dyson, vali cao cấp Samsonite, AirPod 4, trang sức PNJ, túi tote PNJ, phiếu quà tặng và mã ưu đãi mua sắm cũng được phân bổ xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình.

(*Khách hàng tham khảo thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi ở cuối bài viết)

Bên cạnh chương trình "Tích lộc mỗi ngày - 100% nhận quà Xuân", Chuỗi tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026 của PNJ còn mang không khí Xuân đến gần hơn với khách hàng thông qua các hoạt động trải nghiệm trên toàn quốc. Tại đây, khách hàng có thể kết hợp mua sắm đầu năm, tham gia các hoạt động tích lộc và tận hưởng không gian Tết rộn ràng với nhiều hoạt động tương tác, giao lưu cùng khách mời nổi tiếng được tổ chức xuyên suốt dịp Xuân từ 23/1 - 26/2 trên toàn quốc.

Cụ thể, chuỗi hoạt động được tổ chức tại Aeon Mall Long Biên (23-25/01) và GO! Ninh Thuận (13–14/02) với sự xuất hiện của nghệ sĩ ISAAC; Aeon Mall Huế (31/1- 01/02) và Aeon Tân An (07–08/02) với nghệ sĩ Bùi Công Nam; Aeon Mall Bình Dương (21-26/2) và Vạn Hạnh Mall (21-26/2) với nghệ sĩ Anh Tú.

Giữa không khí đón Xuân rộn ràng, PNJ không chỉ mang đến những lựa chọn quà Tết đa dạng, đáp ứng trọn vẹn nhiều nhu cầu, cảm xúc khác nhau mà còn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ thông qua các hoạt động từ online đến offline, nơi giá trị vật chất và tinh thần cùng song hành.

Một năm cũ đã khép lại, đây là lúc ta sẵn sàng làm mới bản thân để đón nhận những điều tốt đẹp và mở ra năm 2026 tràn đầy hứng khởi.