Chứng nhận ISO/IEC 27001 bảo mật an toàn thông tin, lợi thế cạnh tranh cho công ty công nghệ

Nhiều công ty lĩnh vực công nghệ nghiên cứu phát triển và sản xuất phần mềm đã được ISOCERT cấp chứng nhận quốc tế ISO/IEC 27001, từng bước xây dựng nền tảng bảo mật vững chắc, nâng cao uy tín thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường trong và ngoài nước.

ISOCERT cấp chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 cho công ty phát triển ứng dụng di động

Chứng nhận ISO/IEC 27001- không đơn thuần chỉ là chứng chỉ

Đạt chứng nhận ISO/IEC 27001 không chỉ là một "danh hiệu", mà là kết quả từ một hành trình dài hạn với tầm nhìn sâu rộng từ cấp lãnh đạo của công ty - một quá trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro và bảo vệ thông tin xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động doanh nghiệp, từ con người – quy trình – công nghệ đến quản trị rủi ro và tuân thủ pháp lý. Đó là hành trình đánh giá và cải tiến liên tục để điểm đến cuối cùng là được cấp chứng nhận ISO/IEC 27001.

Chứng nhận ISO/IEC 27001 là minh chứng một hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) đang vận hành thực tế, giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro thay vì chỉ phản ứng khi sự cố xảy ra. Trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi, công ty có hệ thống bảo mật bài bản không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc.

CodLUCk thành công đạt chứng nhận ISO/IEC 27001 và ISO 9001 do ISOCERT cấp

Chứng nhận ISO/IEC 27001 tăng cường niềm tin và khả năng hợp tác quốc tế

Dữ liệu trở thành "tài sản chiến lược", đặc biệt với các doanh nghiệp công nghệ, sở hữu chứng nhận ISO/IEC 27001 mang lại giá trị ứng dụng thực tiễn rõ rệt, thay vì chỉ dừng lại ở yếu tố hình thức hay hồ sơ năng lực. Doanh nghiệp không chỉ "phòng thủ" trước các mối đe dọa mà còn chủ động kiểm soát toàn bộ vòng đời thông tin.

Đối với các công ty công nghệ, đặc biệt là doanh nghiệp gia công phần mềm, SaaS, fintech hoặc cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, ISO/IEC 27001 là "ngôn ngữ chung" về bảo mật khi làm việc với đối tác quốc tế.

Nhiều tập đoàn lớn, đặc biệt từ Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản…yêu cầu nhà cung cấp phải có chứng nhận ISO/IEC 27001 như một điều kiện tiên quyết để: Rút ngắn thời gian đánh giá nhà cung cấp; Tăng tỷ lệ trúng thầu các dự án quốc tế; Giảm yêu cầu kiểm tra chồng chéo từ phía đối tác.

ISOCERT cấp chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 cho công ty cung cấp dịch vụ outsourcing phần mềm và các giải pháp ERP, HRM, WMS, MRP, elearning

ISO/IEC 27001 đáp ứng yêu cầu pháp lý và xu hướng quản trị hiện đại

Các nước trên thế giới và ngay cả Việt Nam đã ban hành các quy định về bảo vệ dữ liệu ngày càng chặt chẽ, ISO/IEC 27001 đóng vai trò là nền tảng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí phát sinh khi xảy ra sự cố.

ISO/IEC cũng là bước đệm để doanh nghiệp tích hợp các hệ thống quản lý khác như ISO/IEC 27701 (bảo mật dữ liệu cá nhân) hoặc ISO/IEC 42001 (quản trị trí tuệ nhân tạo) đang ngày càng được sử dụng phổ biến.

Những yêu cầu pháp luật có liên quan đến ISO/IEC 27001 gồm có: Luật trí tuệ nhân tạo (Số 134/2025/QH15); Luật an toàn thông tin mạng (Số 86/2015/QH13); Luật an ninh mạng (Số 24/2018/QH14); Nghị định 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư 03/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thi hành NĐ 85…

ISOCERT cấp chứng nhận ISO/IEC 27001 cho công ty nghiên cứu và phát triển phần mềm

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn phổ biến nhất để doanh nghiệp có thể chứng minh đáp ứng các yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin, quản lý dữ liệu khi thanh tra, đấu thầu, ký kết hợp đồng hoặc làm việc với đối tác.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cũng giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí – nâng cao hiệu quả dài hạn - giá trị ứng dụng quan trọng của ISO/IEC 27001: Giảm thiểu thiệt hại do rò rỉ dữ liệu hoặc gián đoạn hệ thống; Hạn chế chi phí xử lý sự cố và khắc phục hậu quả; Tối ưu hóa nguồn lực thông qua quy trình rõ ràng, phân quyền minh bạch.

Doanh nghiệp thay vì phản ứng bị động khi sự cố xảy ra sẽ chuyển sang mô hình quản trị chủ động, kiểm soát rủi ro ngay từ đầu.

ISOCERT cấp chứng nhận ISO/IEC 27001 cho công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh

Chứng nhận ISO/IEC 27001 cũng mang nhiều lợi ích và gắn chặt với chiến lược chuyển đổi số của những doanh nghiệp có ứng dụng phần mềm hay AI. Khi triển khai các hệ thống như cloud, ERP, CRM hay nền tảng AI, việc đảm bảo an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết để bảo mật dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp như: thông tin nhân sự; thông tin khách hàng; bí mật kinh doanh;công thức điều phối và thiết kế…

Với vai trò đánh giá và cấp chứng nhận độc lập, ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO/IEC 27001 theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo tính khách quan và giá trị thừa nhận toàn cầu.