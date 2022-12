Chung kết Miss International 2022: Vương miện danh giá chính thức thuộc về người đẹp Đức, Phương Anh trượt Top 15 đầy tiếc nuối

Đúng 12 giờ trưa 13/12, Chung kết Miss International 2022 (Hoa hậu Quốc tế 2022) đã chính thức diễn ra tại Nhật Bản trong sự mong chờ của đông đảo người hâm mộ nhan sắc.

Sau các phần thi trang phục dân tộc và dạ hội, bikini các thí sinh đã cùng nhau bước vào những giây phút cuối của cuộc thi. Kết quả chung cuộc, chiếc vương miện danh giá thuộc về người đẹp Đức - Jasmin Selberg.

Khoảnh khắc tân Miss International 2022 đăng quang.

Nhan sắc xinh đẹp của tân Miss International 2022 - Jasmin Selberg

Danh hiệu Á hậu 1, 2, 3 và 4 lần lượt thuộc về các người đẹp: Cabo Verde, Peru, Colombia và Dominican Republic.

5 người đẹp đạt danh hiệu Continental Queens gồm: Phần Lan, Cabo Verde, Nhật Bản, New Zealand, Mỹ.

Tại Chung kết Miss International 2022, 4 người đẹp cũng nhận được giải thưởng phụ. Các giải thưởng phụ gồm: Best National Costume, Best Swimsuit, Best Evening Gown và Best Photogenic lần lượt thuộc về các thí sinh: Uzbekistan, Anh, Peru và Ecuador.

Phương Anh không may mắn khi trượt Top 15 thí sinh tại Chung kết Miss International 2022.

Phần trình diễn bikini của các thí sinh trong Chung kết

Cận cảnh trang phục Hoa Trạng Nguyên của Phương Anh tại Chung kết Miss International 2022.

Phương Anh cùng trang phục Hoa Trạng Nguyên nổi bật giữa dàn thí sinh tại Chung kết.

Phần trình diễn trang phục Hoa Trạng Nguyên của Phương AnhMiss International 2022



Phương Anh duyên dáng trong phần thi trang phục dạ hội.

Phần trình diễn trang phục dạ hội của Phương Anh