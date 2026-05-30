Chung kết Miss Grand All Stars: Hương Giang vào thẳng Top 10

Tối 30/5, đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 đã chính thức diễn ra. Không khí tại Thái Lan đang nóng hơn bao giờ hết khi cuộc thi bước vào chặng đua cuối cùng để tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. Trên các diễn đàn sắc đẹp, mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn về những ứng viên sáng giá nhất, trong đó có nàng hậu Việt - Nguyễn Hương Giang.

Sau hành trình nhiều cảm xúc, từ những màn trình diễn gây chú ý đến các tranh cãi liên quan điểm số giám khảo, Hương Giang vẫn đang duy trì phong độ ổn định và được xem là một trong những gương mặt nổi bật nhất mùa giải năm nay.

Top 10 lộ diện

Khép lại phần thi áo tắm đầy bùng nổ, sân khấu Miss Grand International All Stars 2026 tiếp tục bước vào thời khắc cực hội hộp khi công bố Top 10 chung cuộc. Đây là 10 cô gái bước tiếp vào phần thi dạ hội, và dần tiến sát hơn đến chiếc vương miện.

Trong giây phút kịch tính đó, fan nhan sắc Việt đã thật sự phấn khích khi cuối cùng cái tên Hương Giang được xướng lên. Cô cùng với những đại diện mạnh đến từ Thái Lan, Ghana, Venezuela, Philippines,...

Hương Giang cũng là người giành được chiến thắng ở hạng mục bình chọn trong Top 18. Theo thể lệ, tổng điểm phần thi swimsuit gồm 70% từ ban giám khảo và 30% từ bình chọn khán giả. Theo bảng điểm được công bố, Hương Giang có điểm trung bình từ BGK là 8,64 - vị trí thứ 11 trong Top 18. Cộng thêm hơn 32 nghìn vote từ khán giả đã giúp Hương Giang vươn lên Top 1 với 7,03 điểm.

Khoảnh khắc Hương Giang được gọi tên vào Top 10

Bảng điểm Top 10 được công khai trên sóng trực tiếp

Top 18 trình diễn trang phục áo tắm

Sau quãng thời gian tạm hoãn vì sự cố hệ thống bình chọn, đêm chung kết đã chính thức trở lại. Ngay khi livestream được nối lại, sân khấu lập tức nóng lên với phần thi áo tắm của Top 18 thí sinh xuất sắc nhất.

Xuất hiện trong những thiết kế bikini tông xanh đồng bộ, các người đẹp lần lượt sải bước trên sân khấu với nguồn năng lượng bùng nổ. Đây được xem là một trong những phần thi được mong chờ nhất bởi các thí sinh có cơ hội phô diễn hình thể, kỹ năng trình diễn cũng như bản lĩnh sân khấu trước hàng nghìn khán giả theo dõi trực tiếp.

Riêng Hương Giang, không ít khán giả từng bày tỏ sự lo lắng bởi swimsuit vốn không được xem là thế mạnh nổi bật của đại diện Việt Nam, nhất là khi cô phải cạnh tranh với dàn người đẹp Mỹ Latinh sở hữu hình thể săn chắc cùng kỹ năng trình diễn bikini đầy bùng nổ. Tuy nhiên, Hương Giang đã có màn thể hiện vượt ngoài kỳ vọng của nhiều người.

Phần trình diễn swimsuit của Hương Giang trong Top 18

Ngay khi bước ra sân khấu, nàng hậu cho thấy sự tự tin và bản lĩnh của một thí sinh dày dạn kinh nghiệm. Từng bước catwalk chắc chắn, dứt khoát kết hợp với thần thái cuốn hút giúp Hương Giang nhanh chóng làm chủ ánh nhìn của khán giả.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất trong phần trình diễn của đại diện Việt Nam chính là mái tóc được tạo kiểu phồng đầy dụng ý. Khi di chuyển trên sân khấu, mái tóc bồng bềnh liên tục tạo hiệu ứng chuyển động đẹp mắt, giúp Hương Giang nổi bật hơn hẳn trước ống kính và mang lại cảm giác quyền lực, quyến rũ đúng tinh thần Miss Grand. Nhiều khán giả nhận xét đây là một lựa chọn thông minh bởi nó giúp nàng hậu tạo dấu ấn riêng giữa dàn thí sinh có phần đồng đều về trang phục.

Sự cố bất ngờ

Đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 bất ngờ rơi vào tình huống chưa từng có khi chương trình phải tạm hoãn giữa chừng vì sự cố hệ thống bình chọn. Trong lúc khán giả đang theo dõi những phần thi quan trọng, sóng livestream bất ngờ dừng lại và chuyển sang phát quảng cáo, khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Ít phút sau, fanpage chính thức của Miss Grand International đăng tải thông báo xác nhận hệ thống voting đang gặp lỗi kỹ thuật và ban tổ chức cần thêm thời gian để khắc phục nhằm đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi. Theo thông báo, chương trình sẽ tiếp tục phát sóng ngay sau khi sự cố được xử lý hoàn tất.

Sự cố lần này được đánh giá khá nghiêm trọng bởi cơ chế bình chọn sẽ diễn ra song song với phần thi của Top 18. Theo đó, khán giả sẽ vote trực tiếp cho thí sinh trình diễn trang phục áo tắm, và người trong Top 18 giành chiến thắng ở hạng mục này sẽ nhận tấm vé đặc cách vào thẳng Top 10. Chính vì vậy, khi hệ thống vote gặp trục trặc, phần bình chọn không thể diễn ra và phần thi cũng phải tạm hoãn. Sóng livestream chung kết đã liên tục chạy quảng cáo hơn 10 phút.

BTC thông báo sự cố sập trang web bình chọn

Công bố Top 18

Sau màn đồng diễn sôi động với sự góp mặt của toàn bộ thí sinh, sân khấu Miss Grand International All Stars 2026 chính thức bước vào thời khắc quan trọng đầu tiên của đêm thi. Không khí trong khán phòng trở nên căng thẳng và hồi hộp khi bộ 3 MC chuẩn bị công bố Top 18 chung cuộc.

Năm nay, Top 18 được xác định dựa trên thể thức hoàn toàn mới. Trong đó, 15 thí sinh có tổng điểm cao nhất sau vòng bán kết sẽ giành quyền đi tiếp, với điểm số được tính từ 70% đánh giá của ban giám khảo và 30% bình chọn từ khán giả. Ba suất còn lại thuộc về những thí sinh chiến thắng ở các hạng mục giải thưởng đặc biệt.

Nhận nhiều sự kì vọng của khán giả, cuối cùng Hương Giang đã mang đến cho fan sự vỡ oà khi chính thức được xướng tên trong Top 18. Khi được gọi tên, nàng hậu lộ biểu cảm hoang mang và phải nhờ thí sinh kế bên nhắc mới biết bản thân được gọi vào Top 18. Đặc biệt, BTC còn công bố Hương Giang chính là chủ nhân của giải thưởng phụ World's Choice Award.

Khoảnh khắc Hương Giang được gọi vào Top 18

Danh sách Top 18 chung cuộc được BTC cập nhật nóng

Hương Giang lộ diện

Mở màn đêm chung kết, các thí sinh lần lượt xuất hiện trên sân khấu trong phần giới thiệu chào sân. Đại diện nhan sắc Việt - Hương Giang nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện với thần thái cuốn hút cùng nguồn năng lượng tự tin.

Nàng hậu lựa chọn thiết kế màu đen, nổi bật với những đường đính kết ở phần thân trước. Trang phục được xử lý khéo léo với chi tiết cut-out ở eo, vừa giúp tôn vóc dáng vừa tạo cảm giác quyến rũ. Hương Giang để tóc xoã bồng bềnh, kết hợp layout trang điểm sắc sảo, làm nổi bật những đường nét gương mặt vốn là thế mạnh của cô.

Ngay từ những bước catwalk đầu tiên, Hương Giang cho thấy sự thoải mái và tự tin. Đại diện Việt Nam liên tục giữ ánh mắt giao tiếp với máy quay, biểu cảm ổn định cùng những cú xoay người dứt khoát.

Hương Giang chào sân cực năng lượng

Hương Giang tiến vào Top 8 trước giờ G

Hương Giang chính thức bước vào đêm thi quyết định

Đáng chú ý, vào lúc 15h00 ngày 30/5, ban tổ chức tiếp tục cập nhật bảng xếp hạng tổng điểm trước thềm chung kết. Theo kết quả mới nhất, Hương Giang đã vươn lên vị trí thứ 8 chung cuộc với tổng điểm 6,54.

Đại diện Việt Nam nhận điểm trung bình từ giám khảo là 8,73 và sở hữu hơn 14.200 lượt bình chọn từ khán giả. So với bảng xếp hạng được công bố vào buổi sáng, đây được xem là bước tiến đáng kể của Hương Giang trước giờ G quyết định.

Việc lọt Top 8 tổng điểm cũng giúp Hương Giang củng cố thêm cơ hội tiến sâu trong đêm chung kết. Trước đó, hàng loạt chuyên trang sắc đẹp quốc tế như Missosology hay Sash Factor đều đồng loạt dự đoán nàng hậu Việt chắc suất Top 15, thậm chí có khả năng góp mặt trong nhóm thí sinh dẫn đầu.

Vị trí của Hương Giang tạm thời là Top 8, qua đó có suất vào top chung cuộc

Không chỉ nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ trong nước, Hương Giang còn có lượng cổ động viên khá đông đảo trực tiếp sang Thái Lan để tiếp lửa. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã chia sẻ hình ảnh chuẩn bị có mặt tại địa điểm tổ chức chung kết từ sớm để cổ vũ cho đại diện Việt Nam.

Gây chú ý hơn cả là sự xuất hiện của Phú Cường - bạn trai Hương Giang. Trên trang cá nhân, anh đăng tải hình ảnh có mặt tại Thái Lan cùng hành lý chuẩn bị cho đêm thi quan trọng nhất của người yêu. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Suốt thời gian Hương Giang chinh chiến tại Miss Grand All Stars, Phú Cường gần như không xuất hiện quá nhiều nhưng vẫn âm thầm đồng hành và liên tục theo dõi hành trình của cô. Việc trực tiếp sang Thái Lan ở thời điểm cuộc thi bước vào chặng cuối được nhiều người xem như nguồn động viên tinh thần đặc biệt dành cho nàng hậu.