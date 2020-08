Chứng bệnh lạ kỳ khiến chàng trai cao gần 2m trở thành "món quà" của thể loại phim kinh dị

Không may mắc phải chứng bệnh di truyền hiếm gặp, nào ngờ điều này lại giúp Javier trở thành những con quái vật bước ra từ ác mộng, chỉ cần hóa trang chứ không yêu cầu kỹ xảo phức tạp gì hết.



Javier được chẩn đoán mắc hội chứng Marfan khi mới lên 6 tuổi. Dù cao 1m98 nhưng anh chỉ nặng chưa đến 55kg.

Ngoài tầm vóc gầy gò, hội chứng này còn ảnh hưởng đến các chi và ngón tay của Javier - chúng dài loằng ngoằng và thậm chí có thể co bóp theo nhiều hướng khác nhau, tóm lại là rất dị.

Ngoại hình vừa đáng yêu, vừa đáng sợ của Javier Botet

Không để bệnh tật vùi dập tương lai, Javier đã chứng minh cho cả thế giới rằng, nền công nghiệp điện ảnh và đặc biệt là phim kinh dị, cần anh đến thế nào.

Nhiều năm trở lại đây, Javier trở thành khuôn mặt quen thuộc trong phim kinh dị Hollywood, ví dụ như các vai Slender Man (Slender Man), xenomorph (Alien: Covenant), Crooked Man (The Conjuring 2), Faceless Man (The Crucifixion), Keyface (Insidious: The Last Key), Mama (Mama), và giờ là Mara (Mara).

Từ khi còn nhỏ, Javier đã đặc biệt hứng thú với các thể loại ma quỷ, quái vật. Anh thường xuyên vẽ vời theo chủ để kinh dị, thậm chí tới Madrid để trau dồi thêm kỹ năng hội họa.

Trong khi theo học ở Madrid, anh phát hiện ra niềm đam mê với điện ảnh và bắt đầu làm phim ngắn. Tuy nhiên, đồng nghiệp và các đạo diễn giúp Javier nhận ra rằng, với ngoại hình này, anh cần phải ra trước máy quay không thì... phí.

"Hồi xưa tôi chẳng ngờ được mình sinh ra để diễn xuất," Javier nói với B.P.

Những ngón tay dài loằng ngoằng của Javier quả thật độc nhất vô nhị, đóng phim kinh dị chẳng cần hiệu ứng đặc biệt

Bước ngoặt đến với Javier khi anh đến Texas vào năm 2009 để quảng bá cho phim kinh dị zombie "Rec 2". Tình cờ quen biết đạo diễn người Argentina Andrés Muschietti, ông ngỏ ý mời Javier tham gia "Mama."

Chỉ 1 năm sau, Javier lọt vào mắt xanh của đạo diễn lừng danh Guillermo del Toro cũng như nhiều nhà làm phim kinh dị đình đám khác.

Javier tự tin khẳng định, dù công nghệ hình ảnh có tiến xa đến thế nào, anh cũng không sợ bị thay thế vì "chúng chẳng khác gì phim hoạt hình, gớm ghiếc đến đâu cũng khiến người xem mất đi sự sợ hãi."

Anh cho rằng, những con quái vật do mình thủ vai đáng sợ và thực tế gấp 100 lần, nó hữu hình và hoàn toàn có thể chạm vào.

Dưới đây là những quái vật và yêu ma kinh dị nhất nhì màn bạc mà ta chẳng hề hay biết đó là Javier:

