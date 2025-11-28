Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy

Sáng 28/11, TP.HCM thức dậy trong nền nhiệt chỉ 19°C - mức thấp hiếm gặp vào thời điểm cuối tháng 11. Không khí lạnh ùa về khiến bầu trời thành phố phủ một lớp sương mỏng, gió nhẹ thổi qua đủ để làm nhiều người bất giác rùng mình.

Trên nhiều tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ, Trường Chinh…, dòng người hối hả đi làm trong trạng thái co ro. Hầu hết đều khoác thêm áo len, áo gió; một số người còn trùm khăn, đội mũ kín để tránh cái lạnh hiếm thấy.

Do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất tại TPHCM có nơi cảm nhận dưới 19 độ C. Chuyên gia khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể khi ra ngoài để tránh bị cảm lạnh.

Nhiều người chạy xe máy vừa di chuyển vừa xoa hai bàn tay liên tục để giữ ấm. Trên vỉa hè, một bác xe ôm công nghệ ngồi thu mình, khoanh chặt hai tay trước ngực: "Lâu lắm rồi tôi mới thấy Sài Gòn lạnh kiểu này. Sáng ra mà 19 độ thì cũng rét phết chứ không đùa".

Cái lạnh bất ngờ khiến nhiều phụ huynh phải chuẩn bị thêm áo khoác mỏng cho con trước khi đến trường. Nhiệt độ thấp kèm theo độ ẩm giảm khiến một số em nhỏ liên tục chà xát đôi bàn tay để đỡ tê buốt.

Theo dự báo, không khí lạnh sẽ còn duy trì trong vài ngày tới, nhiệt độ buổi sáng tiếp tục ở mức thấp, đêm có thể xuống 20-21 độ C. Người dân được khuyến cáo giữ ấm khi ra đường, nhất là trẻ nhỏ, người lớn tuổi và người có bệnh hô hấp.

