Chùm ảnh Colombia bàng hoàng sau động đất 7,4 độ mạnh nhất thế kỷ: Không thể tin được những gì vừa diễn ra

Một trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã xảy ra ở miền tây Colombia hôm thứ Hai (10/8). Theo cập nhật mới nhất từ CNN, ít nhất 132 người đã thiệt mạng, hàng trăm tòa nhà bị hư hại và nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong khi người thân và lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đống hoang tàn.

Các đội tìm kiếm và người dân thường đã cùng nhau tìm kiếm trong đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy ở Cali, thành phố lớn thứ ba của đất nước, chuyền những mảnh bê tông lớn và các mảnh vụn khác cho một hàng dài các tình nguyện viên.

“Tòa nhà của chúng tôi về cơ bản đã bị phá hủy hoàn toàn, còn tòa nhà bên cạnh thì sao? Sụp đổ hoàn toàn,” Álvaro López nói, vừa ôm chú chó của mình vừa quan sát công tác tìm kiếm. Cảnh tượng tuyệt vọng này gợi nhớ đến những cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn ở nước láng giềng Venezuela nhiều tuần sau khi quốc gia này bị tàn phá bởi hai trận động đất mạnh.

Ngoài Cali, trận động đất còn tàn phá các thành phố trên khắp miền tây Colombia, bao gồm Pereira, Quibdo và Manizales và cũng ảnh hưởng đến các nước láng giềng Ecuador và Panama. Tâm chấn nằm ở San Jose del Palmar, một cộng đồng khoảng 4.800 người ở vùng Choco, cách Bogota khoảng 400 km về phía tây, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết khoảng 1.600 tòa nhà bị hư hại, trong đó có ít nhất 61 tòa nhà sụp đổ hoàn toàn. Ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đẩy nhanh việc cấp kinh phí cho công tác khắc phục hậu quả động đất.

“Chúng tôi sẽ không bỏ mặc mọi người. Họ luôn ở trong trái tim chúng tôi và chúng tôi sẽ hết lòng chăm sóc họ”, ông nói.

Đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở Colombia trong thế kỷ này

Cơ quan Khảo sát Địa chất Colombia cho biết trận động đất hôm thứ Hai là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở nước này "trong thế kỷ 21", và sau đó đã có nhiều dư chấn.

Khu vực Thái Bình Dương của Colombia xung quanh tâm chấn nằm dọc theo "Vành đai lửa", đường đứt gãy địa chấn bao quanh Thái Bình Dương, nơi xảy ra hầu hết các trận động đất trên thế giới. Khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt là vùng Choco, là một trong những vùng nghèo nhất của Colombia, nằm sâu trong rừng rậm. Phần lớn vùng Choco chỉ có thể đến được bằng thuyền hoặc máy bay, điều này có thể gây khó khăn trong việc đánh giá thiệt hại trên diện rộng.

Trận động đất khiến nhiều người ở quốc gia vùng Andes này hoang mang sau khi hai trận động đất liên tiếp tàn phá nước láng giềng Venezuela vào cuối tháng 6, phá hủy hàng trăm tòa nhà và khiến hơn 6.300 người thiệt mạng.

Đến chiều thứ Hai, người dân bắt đầu báo cáo người thân mất tích trên các cơ sở dữ liệu điện tử, giống như cách người dân làm sau trận động đất ở Venezuela. Một cơ sở dữ liệu đã ghi nhận hơn 2.000 người, chủ yếu ở Cali và Pereira, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Các thành phố bị tàn phá nặng nề

Jorge Moncayo, một tài xế taxi 64 tuổi ở Cali, cho biết ông đã nhìn thấy những cột bụi bốc lên khắp thành phố khi các tòa nhà sụp đổ. Người dân và nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát. Chính quyền địa phương cho biết vẫn còn người bị mắc kẹt trong một số trong 380 tòa nhà bị hư hại của thành phố.

“Toàn bộ ngôi nhà của tôi rung chuyển. Tôi chưa từng trải qua một trận động đất mạnh như vậy,” ông nói. “Chúng tôi tạ ơn Chúa vì vẫn còn sống.”

Người ta biết rất ít về mức độ thiệt hại ở Choco, một vùng hẻo lánh nơi các quan chức báo cáo có hàng chục người bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hại nhưng không có nhiều thông tin chi tiết khác. Tín hiệu điện thoại bị mất ở nhiều khu vực thuộc thủ phủ Quibdo của vùng này. Thị trấn gần tâm chấn nhất của trận động đất, San Jose del Palmar, không có sân bay và nằm trên đỉnh một dãy núi dọc theo đường cao tốc nối liền các thành phố Cali và Pereira.

Tại Pereira, xa hơn về phía nam trong vùng núi trồng cà phê của Colombia, hình ảnh và video trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy những mảnh vỡ của trần sân bay rơi xuống những hành khách đang trú ẩn và la hét. Mọi người chạy tán loạn giữa đống đổ nát và những cột bụi, và cư dân cho biết các cửa hàng, tòa nhà dân cư và nhà cửa bị sập nằm rải rác khắp thành phố.

Tại Manizales gần đó, một trong những ngọn tháp của nhà thờ theo phong cách tân Gothic đã sụp đổ và đổ xuống gian giữa nhà thờ. Thị trưởng Jorge Eduardo Rojas đã yêu cầu người dân ở ngoài trời đề phòng dư chấn. Giới chức cho biết các chuyến bay đã bị tạm dừng tại các sân bay ở Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago, Buenaventura và Pereira để đánh giá thiệt hại.

Nguồn: AP, CNN