Chứng nhận SGS 5 sao giúp giảm thiểu rủi ro khi rơi rớt

Trong quá trình sử dụng hằng ngày, việc vô tình làm trượt tay rơi điện thoại xuống nền gạch hay mặt đường là tình huống khó tránh khỏi. HONOR X6e được gia cố phần khung máy chắc chắn và đạt chứng nhận chống rơi vỡ chuẩn 5 sao từ tổ chức kiểm định quốc tế SGS.

Mặt trước của HONOR X6e sử dụng lớp kính cường lực aluminosilicate có khả năng chịu lực va đập tốt, bảo vệ màn hình 6,61 inch 120 Hz trước các tác động ngoại lực thông thường. Nhờ đó, người dùng giảm bớt nỗi lo nứt vỡ màn hình và tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa về lâu dài.

Ảnh HONOR X6e đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Kháng bụi và nước bắn IP64 yên tâm dùng ngoài trời

Song song với khả năng chống va đập, HONOR X6e còn tích hợp chuẩn kháng bụi và nước bắn IP64. Trang bị này giúp ngăn chặn bụi mịn xâm nhập vào linh kiện bên trong, đồng thời bảo vệ máy an toàn trước nước mưa nhẹ hoặc nước vô tình đổ lên bề mặt.

Với trọng lượng khoảng 204 g cùng mặt lưng hoàn thiện nhám nhẹ hạn chế bám vân tay, cảm giác cầm nắm thiết bị khá đầm tay và chắc chắn. Người dùng thường xuyên di chuyển ngoài trời hoặc làm việc trong môi trường nhiều bụi sẽ cảm nhận rõ giá trị thực tế của các tiêu chuẩn bảo vệ này.

Ảnh HONOR X6e đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Trang bị thực dụng cho nhu cầu sử dụng lâu dài

Ngoài độ bền bên ngoài, HONOR X6e duy trì sự ổn định bên trong với viên pin 7.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45 W, đáp ứng thời gian dùng 2 đến 3 ngày sau mỗi lần sạc. Máy chạy vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultra, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 256 GB và có camera chính 50 MP phục vụ tốt các nhu cầu cơ bản.

Mức giá và ưu đãi chính hãng tại Thế Giới Di Động

Hiện nay, HONOR X6e phiên bản 4 GB/256 GB (màu Đen và Vàng) đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động với mức giá 6.990.000 đồng. Khách hàng mua máy được tặng kèm quà trị giá 40.000 đồng, hưởng chính sách bảo hành 18 tháng và 1 đổi 1 trong 100 ngày.