Chuẩn bị đón Tết 2022 như thế nào?

Dẫu sao thì, Tết vẫn là Tết, vẫn có bánh chưng, bánh tét, hoa đào, cành mai và những buổi sum họp gia đình nói cười rôm rả. Ngoài những công việc quen thuộc, chúng ta cần chuẩn bị và có thêm những lưu ý đặc biệt gì để cuộc vui ngày xuân không bị giới hạn?

Tết là dịp để gia đình, bạn bè sum họp. Ảnh: Shutterstock.

Dịch COVID-19 trên cả nước đặc biệt là địa bàn các tỉnh miền Tây tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại TPHCM, tình hình cũng có chiều hướng gia tăng khi số ca nhiễm trở nặng liên tục tăng nhanh. Việt Nam và toàn cầu càng đối mặt với nhiều thách thức hơn khi WHO công bố xếp chủng Omicron vào danh sách đáng lo ngại.

Lễ Tết là dịp gặp gỡ người thân, bạn bè. Để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trước nguy cơ xâm nhập của virus, dưới đây là những lưu ý giúp mọi người vui chơi hết mình mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Giữ vệ sinh sạch sẽ

Virus có khả năng tồn tại ở những không gian kín, hạn chế lưu thông gió. Vì vậy, cần tăng cường lưu thông khí bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào để giảm nguy cơ virus tồn đọng làm gia tăng khả năng nhiễm bệnh.

CDC cũng khuyến cáo người dân thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt, đặc biệt là những bề mặt dễ chạm vào, chẳng hạn như tay nắm cửa, vòi nước và màn hình điện thoại… hạn chế vi khuẩn, virus bám vào tay.

Chuẩn bị gel, cồn ở mọi nơi trong nhà để nhắc nhở mọi người liên tục sát khuẩn tay, giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh.

Duy trì lối sống lành mạnh

Mọi người thường quá mải mê với các cuộc vui ngày Tết, dẫn đến nếp sống sinh hoạt bị xáo trộn, đặc biệt về chế độ dinh dưỡng và thời gian nghỉ ngơi khiến các vấn đề về sức khỏe phát sinh hoặc phát triển theo chiều hướng xấu.

Duy trì lịch sinh hoạt điều độ, hạn chế những xáo trộn trong các hoạt động hàng ngày là bí kíp để giữ sức khỏe luôn ở thể trạng ổn định trong những ngày Tết. Các buổi liên hoan, họp mặt cũng không nên kéo dài quá lâu trong nhiều giờ liền vì sẽ gây ra trạng thái mệt mỏi.

Tránh tư tưởng mâm cao, cỗ đầy

Người Việt có truyền thống hiếu khách, do đó luôn mong muốn tiếp đãi khách đến thăm nhà bằng những mâm cỗ tràn ngập những món khác nhau. Mọi người nên có chế độ ăn uống vừa phải, tăng cường rau xanh để hạn chế táo bón và tránh tư tưởng ăn dồn vào ngày Tết. Ngoài ra cũng không nên nấu quá nhiều thức ăn dẫn đến dư thừa, nấu đi nấu lại trong nhiều ngày để cố ăn cho hết vì sợ phí.

Ngoài tiết chế việc ăn uống, cũng cần đảm bảo nguồn thực phẩm sạch sẽ, đảm bảo chất lượng, giúp giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Chủ động bảo vệ sức khỏe an toàn

Dịp Tết là thời gian nghỉ ngơi sau một năm dài học tập, làm việc chăm chỉ. Do đó, các gia đình thường lên kế hoạch cho một chuyến du lịch để có thể đoàn tụ cùng với gia đình và bạn bè.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường trước. Chính vì vậy, hãy thật sự nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa để cuộc vui ngày Tết không bị ảnh hưởng.

Có 2 cấp độ phòng ngừa chủ động là phòng ngừa trực tiếp và phòng ngừa gián tiếp:

Phòng ngừa trực tiếp: tuân thủ 5K, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn hoặc cồn y tế,... Bên cạnh đó, vệ sinh vòm họng thường xuyên là giải pháp hiệu quả giúp phòng ngừa virus xâm nhập vào cơ thể. Một trong những sản phẩm vừa đáp ứng được tiêu chí vệ sinh vòm họng hiệu quả và tiện lợi, vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe chính là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Keo ong Propolis Mint & Honey Tracybee và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Keo ong Propolis Tutti Frutti & Honey For Kids Tracybee. Sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên từ keo ong xanh Brazil. Đặc biệt, ngoài chứa Flavonoid như các loại keo ong khác, keo ong xanh Brazil còn chứa Artepillin C - hoạt chất chứa trong cây Baccharis Dracunculifolia, chỉ sinh trưởng duy nhất ở vùng Đông Nam Brazil.

Phòng ngừa gián tiếp: Bảo vệ sức khỏe hiệu quả không chỉ đơn thuần là áp dụng các biện pháp phòng ngừa từ bên ngoài mà cần phải chăm sóc sức khỏe từ bên trong để nâng cao khả năng bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ nhiễm bệnh. Ngoài duy trì lối sống lành mạnh bằng việc tập luyện, dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý thì bổ sung thêm các dưỡng chất giúp tăng cường đề kháng như vitamin, khoáng chất đặc biệt là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Brazilian Green Propolis Soft Capsules là điều cần thiết.

Chủ động bảo vệ bản thân và gia đình để an tâm vui chơi mùa lễ, Tết mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Tracybee.

Trong xu hướng phòng ngừa và điều trị bệnh ngày nay, người dân ở tất cả các quốc gia đều trở nên ưa chuộng các sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn thiên nhiên như keo ong xanh bởi độ hiệu quả, tính an toàn, không mang lại tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài. Keo ong được loài ong tổng hợp từ nhựa của đa dạng các loài thực vật chứa nhiều hợp chất quý có tác dụng giúp con người nâng cao sức đề kháng và chống lại các tác nhân gây bệnh.

Apis Flora - doanh nghiệp đứng đầu Thế giới về nghiên cứu và sản xuất trong ngành keo ong đã hợp tác cùng Tracybee - công ty chuyên cung cấp các dòng sản phẩm từ con ong Việt Nam cho ra đời dòng chăm sóc sức khỏe keo ong xanh Brazil có chất lượng vượt trội tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được ứng dụng công nghệ EPP-AF độc quyền giúp khai thác tối đa hàm lượng Artepillin C, tăng hiệu quả sát khuẩn lên gấp 3 lần so với các sản phẩm cùng loại.

Tết là thời điểm chúng ta đón chào những thành công và hạnh phúc mới. Đừng quên nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng bệnh giúp giữ an toàn cho bản thân, gia đình để có trải nghiệm kỳ nghỉ lễ thú vị và trọn vẹn.

Keo ong xanh Tracybee được phát triển dưới hai dạng là viên uống giúp tăng sức đề kháng và xịt họng giúp vệ sinh vòm họng, hỗ trợ giảm ho, viêm họng. Ảnh: Tracybee.

Keo ong xanh Tracybee hiện được phân phối chính thức tại Long Châu, Pharmacity, An Khang, Trung Sơn và các nhà thuốc truyền thống uy tín ở nhiều tỉnh thành. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tham khảo:

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/celebrations.html

https://www.intechopen.com/chapters/53349

https://cienciadapropolis.com.br/en/how-it-works/