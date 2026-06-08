Chưa từng thấy: Vàng giảm thủng đáy, người vừa mua sáng nay đã lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng giảm mạnh, nhiều người tranh thủ "bắt đáy". Ảnh: BTMH

Tính đến hơn 16h chiều nay (8/6), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC điều chỉnh giá vàng miếng giảm mạnh khi giao dịch quanh mức từ 138,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Như vậy, vàng miếng SJC đã giảm tới 7,4 triệu đồng/lượng (mua vào) so với đầu phiên sáng.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng liên tục điều chỉnh giá vàng miếng và cùng thời điểm trên giao dịch quanh mức từ 138,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đáng chú ý, tốc độ giám giá mua vào đang nhanh hơn so với bán ra, khiến chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tăng lên 5 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều với vàng miếng, vàng nhẫn ở Việt Nam cũng đang giảm giá mạnh.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ hiện đang giảm xuống còn 138,6 – 143,6 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… giao dịch quanh mức từ 138,8 – 143,8 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch 143,6 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 7,4 triệu đồng/lượng so với đầu phiên hôm nay.

Tính trong vòng một tháng qua, giá vàng ở Việt Nam đã giảm hơn 20 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, nếu o với mức đỉnh 190 - 191 triệu đồng/lượng thiết lập trong quý I/2026, giá vàng hiện thấp khoảng hơn 45 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lúc 16h26' chiều nay.

Giá vàng trong nước đang giảm mạnh cùng chiều với giá vàng thế giới. So với đầu giờ sáng, giá vàng thế giới đã xuống 4.297 USD/ounce, tức là giảm thêm 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Giá vàng trong nước hiện đang giảm nhanh hơn so với thế giới. Qua đó giúp khoảng cách chênh lệch giữa vàng trong trong nước và vàng thế giới còn dưới 10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sẽ tiếp tục giảm hay quay đầu phục hồi?

Giá vàng thế giới đang giảm. Ảnh minh họa

Theo giới phân tích, sau khi để mất mốc 4.380 USD, vùng hỗ trợ tiếp theo được theo dõi của giá vàng thế giới là quanh 4.280 USD/ounce. Nếu tình hình xấu hơn, vàng hoàn toàn có thể rơi xuống vùng 4.000 - 4.100 USD/ounce. Đây được xem là "vùng đáy" trong dài hạn. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy đà giảm của giá vàng sẽ dừng lại.

Theo ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng tại Bannockburn Global Forex, vàng đang chịu áp lực lớn khi dữ liệu việc làm tốt hơn dự báo đẩy lợi suất trái phiếu lên cao. Việc này kéo giá vàng xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, lần đầu tiên kể từ tháng 11/2023.

“Thị trường rõ ràng đã quay lưng với vàng và vẫn còn là quá sớm để nói về chạm đáy", ông Marc Chandler thừa nhận.

Theo các chuyên gia, với mức giá hiện tại, vàng đang ở vùng thấp nhất kể từ tháng 3 đến nay. Triển vọng ngắn hạn của thị trường vàng được cho là kém tích cực khi các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục khả quan, nhất là trong khi thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất vẫn chưa rõ ràng.

Các chuyên gia phân tích, kim loại quý có thể còn chịu áp lực giảm trong những tuần tới, khi giới đầu tư ngày càng nghiêng về khả năng lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến.

Theo các chuyên gia khuyến nghị, mặc dù giá vàng đang lao dốc nhưng nhà đầu tư nên bình tĩnh quan sát. Cụ thể, việc "bắt đáy" lúc này vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn, bởi vì chưa ai xác định được vùng đáy thực sự ở đâu. Thay vào đó, nhà đầu tư nên theo dõi dữ liệu lạm phát CPI và PPI của Mỹ vào ngày 10/6 sắp tới nhằm tìm kiếm tín hiệu rõ ràng hơn trước khi xuống tiền.