Chưa từng quên chu cấp tài chính cho con gái dù chỉ 1 ngày nhưng Tom Cruise vẫn mãi là người cha thất bại

Trên màn ảnh, Tom Cruise có thể treo mình trên vách núi, lao khỏi máy bay hay hoàn thành những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi. Ngoài đời, mối quan hệ giữa tài tử Hollywood và con gái Suri Cruise lại để lại nhiều tiếc nuối khi họ đã không còn xuất hiện cùng nhau suốt gần 14 năm.

Ngày 18/4 vừa qua, Suri bước sang tuổi 20. Theo truyền thông quốc tế, lần cuối 2 cha con được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau là vào tháng 8/2012, chỉ vài tháng sau khi Tom Cruise và Katie Holmes hoàn tất thủ tục ly hôn. Kể từ lần đó, công chúng không còn ghi nhận thêm bất kỳ hình ảnh chung nào của cha con họ nữa.

Tom Cruise và con gái Suri đã không gặp nhau suốt nhiều năm.

Dẫu khoảng cách ngày càng lớn, Tom Cruise vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo thỏa thuận ly hôn.

Theo TMZ và Sky News, sau khi chia tay Katie Holmes, nam diễn viên sinh năm 1962 đồng ý chu cấp cho con gái 400.000 USD (khoảng 10,5 tỷ đồng) mỗi năm cho đến khi Suri đủ 18 tuổi. Ngoài khoản trợ cấp này, anh còn chịu toàn bộ chi phí liên quan đến y tế, bảo hiểm, giáo dục và các hoạt động ngoại khóa của con. Tổng số tiền chu cấp trong 12 năm được ước tính lên tới 4,8 triệu USD (khoảng 126 tỷ đồng).

Việc hỗ trợ tài chính cũng không dừng lại khi Suri bước sang tuổi trưởng thành. Dù khoản trợ cấp hằng năm kết thúc theo đúng thỏa thuận vào năm 2024, Tom Cruise vẫn tiếp tục chi trả học phí đại học cho con gái. Theo truyền thông Mỹ, số tiền này vào khoảng 65.000 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng) mỗi năm.

Ngôi sao đình đám luôn chu cấp đầy đủ cho con gái những năm qua.

Xét ở khía cạnh tài chính, Tom Cruise chưa từng bỏ bê con gái. Điều khiến nhiều người tiếc nuối lại nằm ở sự hiện diện của anh trong hành trình trưởng thành của Suri.

Từ lễ tốt nghiệp trung học, sinh nhật tuổi trưởng thành cho đến nhiều cột mốc đáng nhớ khác, công chúng đều không thấy sự hiện diện của Tom Cruise. Ngược lại, Katie Holmes gần như luôn đồng hành cùng con gái và nhiều lần được bắt gặp xuất hiện bên Suri trên đường phố New York.

Một chi tiết từng thu hút nhiều sự chú ý là việc Suri dần không còn sử dụng họ "Cruise" trong các hoạt động ở trường. Tại lễ tốt nghiệp trung học năm 2024 cũng như một số chương trình biểu diễn trước đó, cô xuất hiện với tên "Suri Noelle", trong đó "Noelle" là tên đệm của mẹ. Mặc dù chưa có thông tin xác nhận Suri hoàn tất thủ tục đổi họ về mặt pháp lý, điều này vẫn được nhiều người xem như dấu mốc cho thấy cô mong muốn xây dựng bản sắc riêng.

Suri không còn muốn giữ họ của bố?

Hiện Suri theo học tại Đại học Carnegie Mellon ở bang Pennsylvania, được cho là theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo. Khác với nhiều "ái nữ" của các ngôi sao Hollywood, cô có cuộc sống khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và không sử dụng tài khoản mạng xã hội công khai. Nhiều hình ảnh ghi lại cho thấy Suri đi tàu điện, tự di chuyển và sinh hoạt như những sinh viên bình thường.

Suốt nhiều năm qua, nguyên nhân khiến Tom Cruise và con gái xa cách liên tục trở thành chủ đề được truyền thông phương Tây nhắc đến. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất liên quan đến Giáo hội Scientology, tổ chức tôn giáo mà Tom Cruise gắn bó trong nhiều năm. Chỉ có điều, cả nam diễn viên lẫn Katie Holmes đều chưa từng công khai giải thích chi tiết về mối quan hệ hiện tại giữa 2 cha con.

Những năm qua, Tom Cruise vẫn được đánh giá là người hoàn thành đầy đủ trách nhiệm tài chính đối với con gái, ngay cả khi Suri đã bước sang tuổi trưởng thành. Nhưng việc chuyển khoản đúng hẹn hay những khoản học phí được thanh toán đầy đủ dường như vẫn chưa thể khỏa lấp khoảng trống của gần 14 năm vắng bóng trong hành trình trưởng thành của con gái. Sau ngần ấy thời gian, khoảng cách giữa Tom Cruise và Suri vẫn chưa có dấu hiệu được thu hẹp, để lại nhiều tiếc nuối với những người từng dõi theo gia đình nổi tiếng này.