Chưa từng có ở showbiz: 17 diễn viên bị cấm sóng cùng một lúc vì tội lỗi không thể tha thứ

Tối 6/3, phim cổ trang Trục Ngọc l ên sóng nhưng sự kiện chú ý nhất là việc nam diễn viên Hà Sưởng Hy bất ngờ bị thay thế bằng công nghệ AI. Nhà sản xuất đã dùng gương mặt của Chu Tán Cẩm để thay thế Hà Sưởng Hy.

Tuy nhiên, phía Hà Sưởng Hy không được biết thông tin này. Chỉ đến khi sự việc được lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút tới 60 triệu lượt đọc, trở thành chủ đề hot nhất, phía Hà Sưởng Hy mới phản ứng lại, thể hiện sự tức giận không đồng tình bằng cách xóa các bài đăng và quảng bá liên quan tới phim trước đó.

Hà Sưởng Hy từng tham gia phim Trục Ngọc

Nhưng bất ngờ bị thay vai

Theo Sina , một số nguồn tin cho rằng Hà Sưởng Hy bị xóa hình ảnh vì vào tháng 1, anh bị tung một số hình ảnh thân mật với nam diễn viên Tô Dật Dương. Đây là lần hiếm hoi giới săn tin Trung Quốc "bóc" tin hẹn hò của một cặp đôi nam nghệ sĩ.

Ngoài ra, còn có thông tin Hà Sưởng Hy và Tô Dật Dương sẽ cùng tham gia dự án phim đam mỹ Tết Thiếu Nhi 1/6 Của Sơ Tam . Tuy nhiên, thể loại phim đam mỹ (phim tình cảm đồng giới nam) đã bị cấm tại Trung Quốc. Các nghệ sĩ tham gia đóng phim là đi ngược với quy định hiện hành. Chính vì vậy, đoàn phim Trục Ngọc vì tránh rủi ro đã xóa hình ảnh của Hà Sưởng Hy.

Hà Sưởng Hy bị chụp ảnh hẹn hò với nam diễn viên Tô Dật Dương. Bên cạnh đó, có thông tin anh sẽ tham gia đóng phim đam mỹ

Mặt khác, trên MXH Weibo Trung Quốc đã tung một số hình ảnh và khẳng định tại cuộc họp của Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA, hay còn gọi là Quảng Điện), cơ quan quản lý đã đưa ra danh sách 17 diễn viên từng tham gia các dự án đam mỹ, bách hợp của Trung Quốc Đại lục và yêu cầu sẽ không cho họ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình điện ảnh chính quy khác.

Danh sách gồm Liêu Thăng Bồi, Lương Hồng Lợi (phim Quấn Thân ); Kha Hân, Trương Duệ Di, Lộ Hân, Tôn Diễm Thanh (phim Kẹo Ngọt) ; Vân Kỳ, Hách Dập Nhiên, Trần Kiến Vũ (đóng Ngô Ngạn ), Tử Du, Điền Hủ Ninh, Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa (đóng Nghịch Ái ), Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh, Lý Phái Ân, Giang Hành (phim Thèm Muốn ).

Trước đó, bộ phim Nghịch Ái đã bị xóa ngay sau khi lên sóng và gây tiếng vang. Dàn diễn viên tham gia phim Nghịch Ái là những ngôi sao trẻ của Trung Quốc. Vì Trung Quốc cấm thể loại phim này, nhà sản xuất Sài Kê Đản đã lách luật bằng cách sản xuất phim tại Đài Loan (Trung Quốc), phát hành trên trang Web nước ngoài và nhập về Đại lục như một tác phẩm quốc tế. Tuy nhiên, chiêu trò này không qua mắt được cơ quan kiểm duyệt nội dung.

Phim đam mỹ Nghịch Ái bị gỡ bỏ, các diễn viên tham gia trong phim khó khăn khi tìm dự án mới

Ngoài ra, giới giải trí Hoa ngữ từng sản xuất nhiều bộ phim từ tiểu thuyết đam mỹ và đang phải xếp kho như Vai Trái Có Bạn, Hạo Y Hành, Phong Hỏa Lưu Kim, Sát Phá Lang, Thiên Quan Tứ Phúc ... đó đều là những dự án có kinh phí sản xuất lớn nhưng không thể lên sóng do vướng lệnh cấm của Tổng cục quản lý nghệ thuật Trung Quốc.

Phản ứng trước danh sách 17 diễn viên có nguy cơ bị phong sát ngầm, khán giả có người ủng hộ, có người cho rằng điều luật quá khắt khe.

"Đó là cái giá của việc đi đường tắt", "Ai mà không biết đóng phim đam mỹ sẽ dễ nổi tiếng, nhưng hậu quả của những bộ phim đó thì ai gánh, các diễn viên trẻ vì muốn nổi danh bất chấp để đóng phim bị cấm thì phải luôn sẵn sàng chấp nhận hậu quả", "Những người kia đã đóng phim, Hà Sưởng Hy còn chưa tham gia dự án đã bị xóa mặt rồi, thật không công bằng", "Chỉ có nước mặt mình cấm phim đồng tính, càng cấm khán giả càng muốn xem", "Thực tế là chẳng có diễn viên nào đóng phim đam mỹ diễn hay cả, họ chỉ muốn đi đường tắt thôi", nhiều khán giả đồng tình với lệnh cấm từ Quảng Điện.