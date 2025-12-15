Chưa tốt nghiệp đã xin được việc tại tập đoàn nổi tiếng, nữ Thủ khoa tiết lộ bí kíp cực đơn giản giúp học ra học, chơi ra chơi!

Trước khi lắng nghe câu chuyện của Đoàn Thùy Dương, hãy thử lướt qua một vài gạch đầu dòng trong hồ sơ của cô bạn Gen Z này. Chắc chắn bạn sẽ phải thốt lên: "Sao một người có thể làm được nhiều thứ đến thế trong 3 năm đại học?".

Đây là những gì Dương đã "bỏ túi" được trước ngưỡng cửa tuổi 22:

- Tốt nghiệp xuất sắc hạng First Class (Hạng Nhất) chuyên ngành Tài chính - Kế toán. - Thủ khoa đại diện phát biểu (Valedictorian) tại Lễ tốt nghiệp BUV 2025. - Executive Successor - Global Finance tại VinFast ngay khi chưa tốt nghiệp. - Chủ tịch BUV Event Club - "Thuyền trưởng" của hàng loạt sự kiện sinh viên đình đám. - Đại sứ sinh viên CPA Australia & Thực tập sinh tại Big4 (EY Vietnam).

Nhìn vào bảng thành tích dày đặc của Đoàn Thùy Dương, người ta dễ hình dung về một cô nàng "mọt sách" chỉ biết vùi đầu vào học. Nhưng gặp Dương ở ngoài, định kiến đó sẽ tan biến ngay lập tức. Cô bạn năng động, quyết liệt, biết chơi, biết làm và sở hữu tư duy sống cực kỳ thú vị.

Đoàn Thuỳ Dương

Bí kíp "cân" trọn vai trò: Quản lý thời gian và tư duy đơn giản hóa

Vừa làm chủ tịch CLB, vừa đi thực tập, lại còn đảm bảo GPA ở mức "top", nhiều người nghĩ Dương chắc phải bận rộn đến mức không có thời gian thở. Nhưng bí quyết "đa-zi-năng" của Dương lại nằm ở việc không cố ôm đồm mọi thứ cùng lúc.

"Nguyên tắc của mình là chọn thứ tự ưu tiên theo từng giai đoạn", Dương chia sẻ. "Với mình, mùa thi thì việc học là vua. Mùa sự kiện thì bài vở phải xong trước để dồn toàn lực cho CLB. Khi rạch ròi như vậy, mình sẽ không bị kiệt sức".

Bên cạnh kỹ năng quản lý thời gian, Dương còn sở hữu một "study hack" cực hay để đạt hạng First Class mà không cần học vẹt, đó là phương pháp "Học 3 lần": Tự xem trước - Nghe giảng - Vẽ sơ đồ tư duy.

Đặc biệt, cô bạn thường tự challenge bản thân bằng câu hỏi: "Nếu phải giải thích kiến thức tài chính hóc búa này cho một người... ngoại đạo, mình sẽ nói sao?". Khi nào diễn đạt được bằng ngôn ngữ đời thường dễ hiểu nhất, lúc đó kiến thức mới thực sự "ngấm".

Dương cũng tâm niệm rất rõ ràng về sự học: "Kiến thức trên lớp là nền tảng, nhưng thực tế đi làm mới giúp mình hiểu vì sao nó lại quan trọng". Trải nghiệm tại EY Vietnam dạy cô về áp lực chính xác đến từng con số, nơi một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến quyết định lớn. Trong khi đó, vai trò Đại sứ CPA Australia lại mở ra một tầm nhìn rộng hơn: Tài chính không chỉ là tính toán, mà là hệ chuẩn mực về minh bạch, đạo đức và tầm nhìn dài hạn.

Đoàn Thuỳ Dương đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm đại học

Hành trình trưởng thành: Từ những lần "suýt khóc" đến bản lĩnh tự tin

Profile xịn sò là thế, nhưng Dương cũng từng có những ngày "rối như tơ vò". Kỷ niệm nhớ đời nhất là đợt làm visa đi Hàn Quốc đúng vào mùa thi cuối kỳ và sự kiện lớn của CLB.

Hình ảnh cô sinh viên ngồi ở phòng chờ Cục Lãnh sự, một tay ôm hồ sơ, tay kia gõ laptop ôn bài, điện thoại "nổ" tin nhắn công việc... là minh chứng cho thấy thành công không trải hoa hồng. "Có những hôm về nhà chỉ muốn khóc vì thấy quá sức. Nhưng chính lúc đó mình học được bài học lớn nhất: Đừng im lặng chịu đựng. Hãy lên tiếng nhờ sự hỗ trợ", Dương tâm sự.

Chính những áp lực đó đã tôi luyện nên thái độ làm việc chuyên nghiệp. Dương luôn khắc ghi lời dạy của mẹ: "Khi có kiến thức, con không cần sợ hãi khi đứng trước bất kỳ ai". Cũng nhờ vậy, dù làm việc ở môi trường quốc tế áp lực, Dương không đặt nặng chức danh mà xem 5 năm tới là giai đoạn "học nghề" - học sâu, học rộng và học cách tư duy từ những người đi trước.

Khép lại 3 năm đại học rực rỡ, trong bài phát biểu Thủ khoa, thông điệp mà Dương muốn gửi gắm lại vô cùng dịu dàng và sâu sắc:

"Ngày đầu tiên bước vào trường, tụi mình từng hỏi nhau: "Mình sẽ ngồi ở đâu nhỉ?". Sau 3 năm, câu hỏi đó lớn lên thành: 'Mình sẽ đứng ở đâu trong chặng đường tiếp theo?'Sẽ không sao đâu nếu bạn chưa có câu trả lời ngay. Sẽ không sao đâu nếu bạn cần thời gian để thử, để điều chỉnh. Chỉ cần bước đi có trách nhiệm và lắng nghe chính mình, cuối cùng ai cũng sẽ tìm được nơi mình thực sự thuộc về".

Không cần phải chạy theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai, Đoàn Thùy Dương đã chứng minh: Hãy cứ kiên định và tỏa sáng theo cách riêng của bạn!