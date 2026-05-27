"Chúa tể xé truyện, ông hoàng tổng tài" đây rồi: Nam thần lai cao 1m88, là người thiết lập nên tiêu chuẩn vàng cho các nam chính ngôn tình

Nếu có một cuộc bình chọn xem ai là người đàn ông "đóng đinh" cho hình tượng tổng tài xé truyện bước ra, chắc chắn vị trí quán quân không thể thoát khỏi tay nam thần này. Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cái tên của anh vẫn là một "huyền thoại" mà mỗi năm Cnet lại phải đào lên để bái phục một lần.

Đối với thế hệ mê phim truyền hình châu Á đời đầu, trào lưu "hoàng tử lai" từng là một cơn bão càn quét mọi bảng xếp hạng nhan sắc. Giữa hàng loạt cái tên đình đám, Dennis Oh (sinh năm 1981) chính là một trong những cực phẩm khiến hội chị em "mất liêm sỉ" đúng nghĩa. Sở hữu chiều cao khủng 1m88, gương mặt góc cạnh không góc chết cùng nụ cười vừa ấm áp vừa nguy hiểm, anh được mệnh danh là "ông tổ ngành tổng tài" người thiết lập nên tiêu chuẩn vàng cho các nam chính ngôn tình sau này.

Từ "chàng lính mới" sở hữu visual hủy diệt đến cơn sốt toàn Châu Á

Dennis Oh (tên thật là Dennis Joseph O'Neil), mang trong mình hai dòng máu Mỹ – Hàn. Trước khi bén duyên với màn ảnh, anh chàng đã là một người mẫu đắt giá nhờ chiều cao 1m88 và tỷ lệ cơ thể chuẩn mực. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đưa anh thành ngôi sao châu Á chính là vai diễn gián điệp bí ẩn Han Yu Il trong bộ phim Sweet Spy (Cô Cảnh Sát Đáng Yêu) vào năm 2005.

Dù thời điểm đó diễn xuất và vốn tiếng Hàn của Dennis Oh còn khá hạn chế, nhưng "visual hủy diệt" cùng chiếc vibe tổng tài quá đậm đặc đã bù đắp tất cả. Nụ cười quyến rũ của anh nhanh chóng tạo nên một cơn sốt cuồng nhiệt. Người hâm mộ châu Á ưu ái gọi anh bằng cái tên ngọt ngào "Honeybees" (Chú ong mật).

Tiếp đà thành công, Dennis Oh tiếp tục góp mặt trong các siêu phẩm quen mặt với khán giả Việt như Ma Nữ Yoo Hee (Witch Yoo Hee) sánh đôi cùng Han Ga In, hay bộ phim bom tấn Phía Đông Vườn Địa Đàng (East of Eden). Dù chỉ vào vai nam phụ hay những nhân vật có ít đất diễn, Dennis Oh vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight mỗi khi chung khung hình với các nam thần khác nhờ khí chất thượng lưu, vừa lạnh lùng vừa lịch lãm tựa như một quý tộc thực thụ.

Đời tư kín tiếng, "đóng băng" hoạt động khiến khán giả tiếc nuối

Nếu sự nghiệp bùng nổ bao nhiêu, thì đời tư của Dennis Oh lại bí ẩn bấy nhiêu. Giữa showbiz đầy thị phi, anh là một trong số ít những ngôi sao nói không với scandal. Sau giai đoạn hoàng kim tại Hàn Quốc, anh có khoảng thời gian chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc và tham gia một số dự án tại Mỹ, nhưng không tạo lại được tiếng vang như trước.

Nhiều năm trở lại đây, Dennis Oh gần như "bốc hơi" hoàn toàn khỏi làng giải trí châu Á. Anh đóng băng mọi hoạt động nghệ thuật, không tham gia sự kiện và cũng cực kỳ kín tiếng, không sử dụng các mạng xã hội phổ biến để chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Sự "ở ẩn" triệt để này khiến người hâm mộ vô cùng tò mò về tung tích hiện tại của chàng hoàng tử lai năm nào. Tuy nhiên, một số nguồn tin hành lang cho biết, nam diễn viên vốn tốt nghiệp chuyên ngành Nhiếp ảnh tại Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Savannah (Mỹ), và việc lui về hậu trường để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh cũng là định hướng mà anh từng chia sẻ trước đây.

Vì sao sau bao năm, Cnet vẫn kiên trì "bật chế độ simp" Dennis Oh?

Có một sự thật hài hước là dù Dennis Oh không còn mặn mà với hào quang, nhưng mạng xã hội xứ Trung (Weibo, Douyin) năm nào cũng phải có vài ba lần dậy sóng vì anh. Cứ mỗi khi các mọt phim Trung Quốc ngán ngẩm trước những nam chính ngôn tình thế hệ mới bị chê là "thiếu khí chất tổng tài", thì những đoạn video cắt từ phim cũ của Dennis Oh lại được đào lại và lọt top viral.

Netizen xứ Trung không tiếc lời ca ngợi anh chính là "sự cứu rỗi của truyện ngôn tình" hay "định nghĩa chuẩn xác nhất về một tổng tài đời thực". Chiều cao 1m88, bờ vai vững chãi như thái sơn, gương mặt lai Tây cực phẩm kết hợp hài hòa với nét thâm trầm Á Đông – Dennis Oh đã tạo ra một cái bóng quá lớn mà cho đến nay, hiếm có đàn em nào có thể vượt qua được.

Dù thời gian có trôi qua, "ông tổ ngành tổng tài" thế hệ 8x này vẫn mãi là một tượng đài nhan sắc bất tử trong lòng hội chị em mê phim.