Chúa tể tóc muối tiêu đang xâm chiếm MXH: Nghĩ thật kỹ trước khi xem, phát điên ra đấy không chịu trách nhiệm

Trương Lăng Hách đang thực sự xâm chiếm mạng xã hội với loạt hình ảnh trong bộ phim cổ trang Quy Loan, dự án cổ trang mới nhất anh đóng cùng Lâm Duẫn. Trên mạng xã hội, những hình ảnh của anh chàng trên phim trường đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút lượng tương tác khủng, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Tâm điểm của sự chú ý nằm ở kiểu tóc muối tiêu thực sự quá hợp với Trương Lăng Hách. Tạo hình này mang đến cho mỹ nam sinh năm 1997 vẻ ngoài phong trần, từng trải, đúng chất một nam nhân bước ra từ khó lửa. Cộng thêm gương mặt góc cạnh, ánh mắt trầm ổn, Trương Lăng Hách khiến nhiều người phải thừa nhận vai diễn này dường như sinh ra để dành cho anh. Thậm chí, không ít cư dân mạng gọi Trương Lăng Hách là "chúa tể tóc muối tiêu", thừa nhận chưa từng thấy ai để kiểu tóc này đẹp hơn anh chàng.

Vốn đã được công nhận là một trong những mỹ nam nổi bật của showbiz Hoa ngữ, nhưng với Quy Loan, Trương Lăng Hách tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi nhan sắc và khí chất được nhận xét là lên một tầm cao mới. Dưới đây là một vài bình luận của netizen:

- Cả fandom có thể là phát điên suốt đêm qua. - Trời ơi, không hổ là anh Lệ chồng em. - Chưa thoát được Trương Lăng Hách với màn catwalk đầu năm thì Tiêu Lệ lại đến tiếp, trong khi Tạ Chinh và Mộ Dung Thanh Dịch vẫn chưa chịu lên sóng. - Muối tiêu này ngon. - Thề Trương Lăng Hách để tóc muối tiêu thăng hạng visual điên, chúa tể tóc muối tiêu. Ngày xưa cứ ngỡ Cung Tử Vũ là đỉnh cao rồi, nhưng chắc anh phải nhường lại cho Tiêu Lệ thôi.

Bên cạnh nhan sắc gây sát thương của Trương Lăng Hách, Quy Loan còn thu hút sự quan tâm nhờ cốt truyện đầy cuốn hút. Lấy bối cảnh mùa đông năm Thiều Cảnh thứ tư, bộ phim đưa khán giả theo chân hai nhân vật chính Tiêu Lệ và Ôn Du. Trong khi Tiêu Lệ xuất thân bình dân, trong mắt mọi người là tên "đầu đường xó chợ" thì Ôn Du lại là hậu duệ của một vương triều đã cũ.

Giữa thời cuộc loạn lạc, duyên phận để họ gặp nhau, nương tựa vào nhau. Ôn Du muốn được gả đến Nam Trần hòng mượn binh để cứu lấy cơ nghiệp tổ tiên. Trong khi đó, Tiêu Lệ trở thành anh hùng thời loạn, trở thành Ngụy vương quyền khuynh thiên hạ. Thế nhưng liệu rằng khi tình yêu bị đặt giữa những cuộc chiến quyền lực khốc liệt, những trách nhiệm trên vai, liệu họ có thể có một cái kết hạnh phúc?