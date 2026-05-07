Con giáp tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 sẽ là lúc con giáp tuổi Sửu khẳng định bản thân, với số tài sản không ngừng tăng lên với nhiều cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt, những người tuổi Sửu không ngại đi xa hoặc thay đổi môi trường sẽ còn gặt hái thành công gấp bội.

Với sự xuất hiện của 3 cát tinh là Long Đức, Tử Vi, Quốc Ấn đều chủ về tiền bạc, sự giàu có, thăng tiến, triển vọng tài chính của tuổi Sửu sẽ vô cùng tươi sáng, hanh thông. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ gặt hái nhiều thành công nhất.

Đối với những người tuổi Sửu làm công ăn lương, họ có thể sẽ được tăng lương hoặc thưởng nếu biết tận dụng những thời điểm quan trọng và chứng minh được khả năng của mình.

Nếu thấy nửa đầu năm Bính Ngọ vẫn chưa có những dấu hiệu khả quan thì tuổi Sửu cũng đừng lo lắng nhé, vì bạn nằm trong số những con giáp càng về cuối năm mới càng phất lên.

Từ đầu năm đến giờ đã có những con giáp đón lộc trời cho, sở hữu cuộc sống đủ đầy không thiếu thứ gì, lại cũng có những con giáp vẫn nằm im chờ thời, ví dụ như tuổi Sửu. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa, khi tháng 3 âm kết thúc thì con giáp này cũng sẽ bước đến thời kỳ thịnh vượng đầu tiên của mình.

Tháng 3 âm không phải thời kỳ quá khó khăn với tuổi Sửu, nhưng con giáp này cũng chưa có nhiều cơ hội tốt trong chuyện làm ăn. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 10 ngày nữa, tin vui sẽ liên tục đến với con giáp này. Tử vi học có nói, tháng 4 âm, tuổi Sửu sẽ bước vào thời kỳ thịnh vượng đầu tiên trong năm Bính Ngọ. Dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh thì con giáp này đều sẽ đón nhiều may mắn, mọi chuyện dễ được như ý. Trong khi đó, những người đang đi học hay thi cử cũng sẽ dễ đạt thứ hạng cao.

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi học, Bính Ngọ 2026 là một năm vô cùng may mắn và thành công cho những người tuổi Tuất. Được Tam hợp chống lưng, năm Bính Ngọ 2026, họ nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, vô cùng giàu có, hanh thông và viên mãn.

Được các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải hỗ trợ, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là c át tinh chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Tháng 3 âm, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp cần thận trọng để bảo toàn tài lộc. Mặc dù kiếm được tiền, nhưng nếu không cẩn thận, tuổi Tuất sẽ dễ bị bạn xấu lừa phỉnh, dẫn đến những thất thoát tài chính. Ngoài ra, nếu không nghiên cứu kỹ các điều khoản, con giáp này cũng có thể sẽ gặp vấn đề trong việc đầu tư. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 10 ngày nữa, khi tháng 3 âm kết thúc, tuổi Tuất sẽ tạm biệt vận xui và bước vào một giai đoạn tươi sáng. Những khó khăn cũ đã lùi xa, công việc ngày càng khởi sắc, tài lộc cũng ngày càng rực rỡ hơn giúp họ có cuộc sống đủ đầy, an vui.

Con giáp tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn được các chuyên gia phong thủy đánh giá cao ở trí thông minh, khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén, từ đó luôn biết cách thích ứng nhanh chóng. Trong đầu tư làm ăn, chính nhờ sự linh hoạt này mà con giáp tuổi Tý luôn biết cách xoay xở, ứng biến thích hợp, từ đó tạo ra được lợi thế đặc biệt và gặt hái thành công rực rỡ.

Năm Bính Ngọ, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự thăng tiến trong tài chính cá nhân. Ngoài ra, nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp tuổi Tý có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Nếu như tuổi Sửu và tuổi Tuất sắp đổi đời trong 10 ngày nữa thì tuổi Tý sẽ là con giáp sẽ còn viên mãn hơn gấp bội. Tử vi học có nói, sau tháng 3 âm với nhiều thành công về mặt tài chính, con giáp này sẽ tiếp tục có những gặt hái đáng kể trong tháng 4 âm. Được sao Nguyệt Đức hỗ trợ, tuổi Tý sẽ có quý nhân đưa đường dẫn lối giúp mọi việc hanh thông. Do đó, có thể nói, tháng 4 âm, dù làm công ăn lương hay kinh doanh thì tuổi Tý đều sẽ thu về nhiều lộc lá, trở thành con giáp đã giàu lại càng giàu hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.