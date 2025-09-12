Chùa Cổ Lễ và quần thể Tam Chúc được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 11/9, Thủ tướng có quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệ t, đợt 18 năm 2025.

Theo quyết định này, 4 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, gồm:

Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) tại Nghệ An.

Hai di tích còn lại đều ở tỉnh Ninh Bình, gồm Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc (phường Tam Chúc) và Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (xã Cổ Lễ).

Quần thể Tam Chúc được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

Các cơ quan này chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, nội dung, hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích theo quy định.