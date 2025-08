Chưa cân nhắc kỹ 4 điểm này, tốt nhất cha mẹ KHÔNG nên đưa con đi du lịch, kẻo sứt mẻ tình cảm gia đình!

Mỗi khi kì nghỉ dài ngày đến, mạng xã hội của các bậc phụ huynh lại trở nên nhộn nhịp. Có người than phiền giá vé máy bay tăng vọt, "việc săn vé chẳng khác gì dịp Tết"; Có người khoe vé tàu cao tốc, ảnh chụp màn hình đặt phòng khách sạn; Cũng có người vừa than nóng vừa hăng say lên kế hoạch cho chuyến đi. Họ lên lịch trình dày đặc, từ thành phố đến nông thôn, từ núi non đến biển hồ, dẫn con đi khắp các điểm du lịch lớn, chụp ảnh, check-in, như thể du lịch là đồng nghĩa với giáo dục.

Trên mạng cũng xuất hiện một mối lo ngại khác: Có những đứa trẻ tưởng như hiểu biết rộng, nhưng lại trở nên nôn nóng trong hành trình; Có những đứa trẻ thờ ơ với cảnh đẹp, vô cảm với văn hóa; Thậm chí có những gia đình vì theo đuổi "lãng mạn và miền đất xa xôi" mà tiêu xài quá mức, vét sạch hầu bao.

Vì thế, đã hình thành hai luồng quan điểm trái ngược nhau: Một bên nhiệt tình khuyến khích: "Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường". Một bên lý trí phản biện: "Khuyên các gia đình bình thường không nên đưa con đi du lịch".

Ai đúng? Ai sai?

Rốt cuộc có nên đưa trẻ đi du lịch hay không? Đọc xong bài viết này, có lẽ bạn sẽ tìm được câu trả lời thực sự.





01. Đưa trẻ đi du lịch k hiến một nhóm phụ huynh phát "cáu"

Tết năm nay, một đồng nghiệp xin nghỉ phép đưa con trai đi du lịch châu Âu, nhưng sau chuyến đi lại không hề vui vẻ như tưởng tượng.

Anh nói: Chuyến đi tốn gần 150 triệu, mất sạch gần nửa năm tiền tiết kiệm. Ban đầu muốn để con trải nghiệm văn hóa nước ngoài, không ngờ cả hành trình lại vô cùng tồi tệ. Trên máy bay, do lệch múi giờ và không quen với môi trường trên cao, đứa trẻ khóc mãi không ngừng, khiến các hành khách khác nhìn chằm chằm, đồng nghiệp cảm thấy rất xấu hổ. Đến nơi, lúc đầu con còn khá hào hứng, nhưng chỉ vài phút sau đã đòi về khách sạn chơi máy tính bảng, rồi nằm lăn ra đất khóc lóc ăn vạ. Cuối cùng chờ được đến tối, lại không tìm được nhà hàng nào có thể vào ăn, nguyên nhân đơn giản chỉ là: "Mẹ ơi, con không ăn cái này… con không muốn ăn cái kia."

Liên tiếp nhiều ngày, đứa trẻ không quen ăn đồ ăn bên ngoài, kén ăn, bỏ ăn, khiến đồng nghiệp mỗi ngày phải bỏ ra rất nhiều công sức để tìm nhà hàng hợp khẩu vị cho con.

Sau chuyến đi, đồng nghiệp than thở đủ điều. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu chuyến đi này có xứng đáng không, mất hết gần nửa năm tiền tiết kiệm, chuyến đi thì đầy trục trặc, tôi không muốn đưa con đi du lịch nữa!

Bạn có từng gặp tình huống tương tự hay chưa?

Ở các khu du lịch, có trường hợp phụ huynh vội vã dắt con đi tìm nhà vệ sinh, hoặc lo con lạc giữa khu du lịch, phải chạy theo con. Khi leo núi, cũng thường thấy phụ huynh bước đi nặng nề, thở dốc, cõng đứa trẻ không chịu đi bộ. Cũng có trường hợp, trong hành trình trẻ bị không hợp thời tiết, đột nhiên bị bệnh, đành phải quay về giữa chừng, toàn bộ kế hoạch du lịch bị phá hỏng.

Từng nghe một blogger du lịch than thở: Du lịch chỉ là đổi địa điểm để trông con, còn mệt hơn cả đi làm.

Tại sao lại nói vậy? Bởi vì trong hành trình, luôn có đủ loại tình huống phát sinh: Có thể thời tiết thay đổi bất ngờ, khiến kế hoạch bị xáo trộn. Có thể trẻ không hợp tác, khiến mục tiêu mở rộng tầm nhìn, tăng thêm hiểu biết trở nên khó đạt được. Hoặc khách sạn đã đặt có điều kiện quá tệ, hoàn toàn khác với mong đợi...

Kết quả là kỳ nghỉ vốn để thư giãn, không những không được hồi phục tinh thần, mà còn mệt mỏi vì di chuyển.

Tưởng rằng đưa trẻ đi chơi sẽ giúp mở mang thế giới, ai ngờ lại vì trẻ không phối hợp mà mất hết hứng thú.

Cuối cùng khi trở về, bạn nhận ra: Trẻ thì không quen khí hậu, người lớn thì kiệt sức, kỳ nghỉ cũng mất đi sự thú vị.





02. Điều quan trọng không phải là đi du lịch, mà là nghỉ ngơi và đồng hành chất lượng

Trên mạng xã hội từng có một chủ đề: "Dẫn con đi du lịch khắp nơi có ý nghĩa không?"

Một câu trả lời đã viết: Điểm mấu chốt của du lịch không nằm ở chỗ điểm đến là đâu, cũng không nằm ở việc trẻ đã nhìn thấy bao nhiêu cảnh đẹp, danh lam thắng cảnh. Điều quan trọng là trong suốt hành trình đó, cha mẹ có dành cho con sự đồng hành chất lượng hay không, và liệu đứa trẻ có thực sự cảm thấy thư giãn trong chuyến đi.

Cho phép tôi kể một trải nghiệm cá nhân. Có một năm, tôi đưa con gái đi chơi Bắc Kinh, đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước, tốn khá nhiều tiền để mua sắm đồ dùng cho chuyến đi. Tôi nghĩ rằng có thể cho con xem thủ đô của Tổ quốc, cũng như cảm nhận không khí của các trường đại học nổi tiếng.

Trên đường đi, tôi còn hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch, tận tâm giảng giải cho con các kiến thức lịch sử, văn hóa địa phương, hy vọng con có thể mở mang kiến thức và khơi dậy lòng yêu thích văn hóa Trung Hoa. Nhưng suốt chuyến đi, con gái tôi lại tỏ ra thờ ơ, không mấy hứng thú. Tôi không hiểu vì sao, cho đến một lần sau kỳ thi cuối kỳ, tôi lại hỏi con: Kỳ nghỉ này muốn đi đâu chơi không? Mình đi thư giãn một chút nhé.

Không ngờ con chỉ ngẩng mặt lên, uể oải nói: "Mẹ ơi, con chẳng muốn đi đâu cả. Với con, thay vì đi du lịch, ở nhà đọc sách và nghe nhạc còn thoải mái và vui vẻ hơn nhiều."

Tuy hơi đau lòng, nhưng đó lại là sự thật: Nhiều khi, kỳ nghỉ "cao cấp" chỉ là sự đơn phương kỳ vọng và cảm động của người lớn.

Chúng ta cứ nghĩ rằng con cần được "mở mang tầm mắt", nhưng lại không thực sự đứng ở góc độ của con để suy nghĩ, rằng con thật sự muốn một kỳ nghỉ như thế nào.

Hai năm gần đây, tôi nghe rất nhiều quan điểm về "nghỉ lễ cao cấp" hay "nghỉ lễ đơn giản".

Nhưng đúng như lời một chuyên gia tư vấn tâm lý nói: Với đa số gia đình, "đưa con đi du lịch" chỉ là một hình thức tiêu dùng đơn giản. Điều quan trọng là sự đồng hành và niềm vui, còn việc có "mở mang tầm mắt" hay không, vốn không phải là trọng điểm.

Một bà mẹ ở Thành Đô từng nói: "Không cần nghĩ có ý nghĩa hay không, cũng không cần quan tâm cao cấp hay bình dân, trong phạm vi tài chính cho phép, miễn sao sắp xếp được chuyến đi khiến cả nhà thư giãn là được. Tôi không phải làm việc nhà, chồng không cần lái xe chạy vội, cả nhà hòa thuận vui vẻ, đó chính là chuyến đi tuyệt vời nhất."

Một cư dân mạng khác ở Hồ Bắc tên là @Kẹo Bông cũng chia sẻ: "Đi đâu không quan trọng, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.

Năm ngoái kỳ nghỉ, cả nhà tôi không đi Tây An mà chỉ đến vườn thực vật trong thành phố. Không có ồn ào, không chen lấn, nắm tay con đi dạo chậm rãi trên con đường nhỏ giữa rừng cây, cả nhà ai cũng thấy rất hạnh phúc."

Còn có một chia sẻ từ @Tiểu Vũ ở Thượng Hải: "Ban đầu chúng tôi dự định đưa con đi Vân Nam chơi vào dịp Quốc khánh, nhưng khi trao đổi với con, phát hiện con không thích những chuyến đi có quãng đường dài và cũng có phần lo lắng với môi trường xa lạ. Vì vậy, chúng tôi quyết định không đưa con đi du lịch. Tôi và chồng đã tận dụng kỳ nghỉ để thực hiện một chuyến đi dành riêng cho hai người mà chúng tôi đã mong chờ từ lâu, đến một thị trấn cổ ít người biết đến gần Tây Hồ, Hàng Châu."

Tôi rất đồng tình với một câu nói:

Ý nghĩa của du lịch không nằm ở chỗ "ghi nhớ" phong cảnh, mà là trong hành trình đó, có được trải nghiệm phong phú, cảm nhận được niềm vui thực sự . Vì vậy, dù có đưa con đi du lịch hay không, cũng nên bớt đi tính toán, bớt đi sự gò bó theo khuôn mẫu. Không cần phải bận tâm liệu có hoàn thành kế hoạch đề ra hay không, cũng không cần ép buộc phải giúp trẻ tích lũy thêm tư liệu viết văn; Mà hãy ghi lại từng khoảnh khắc cảm xúc hiện tại, trải nghiệm từng lần tương tác với con, cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp giữa cha mẹ và con cái.





03. Chưa cân nhắc kỹ 4 điểm này, đừng vội vàng đưa con đi du lịch

Đọc đến đây, có lẽ nhiều phụ huynh sẽ thắc mắc: Vậy rốt cuộc có nên đưa con đi du lịch không? Tôi cho rằng trước hết hãy suy nghĩ rõ 4 điểm sau, sẽ là cách thận trọng nhất.

Thứ nhất, ưu tiên xem xét năng lực tài chính.

Từng có một câu chuyện vui thế này: Có người lương tháng chỉ 5 triệu nhưng vẫn cố mua cho con chiếc điện thoại gần 20 triệu. Có người ăn tiêu dè sẻn, vẫn cố gắng trả góp mua đồng hồ hàng hiệu cho con. Có người rõ ràng không đủ tiền trong tay, vẫn sẵn sàng tiêu hết nửa năm tiết kiệm để đăng ký cho con một chuyến du lịch học tập.

Nào ngờ, những gia đình thông minh trong chuyện nuôi con luôn hành động theo khả năng của mình.

Đặc biệt là khi đi du lịch, điều cấm kỵ lớn nhất chính là quyết định bốc đồng: Vừa phải cân nhắc tài chính gia đình, tránh rơi vào cảnh nợ nần; Lại vừa phải hiểu rõ nhu cầu thực tế, tuyệt đối không nên chạy theo phong trào một cách mù quáng.

Thứ hai, cần tôn trọng ý kiến của trẻ, thay vì áp đặt ý muốn cá nhân.

Từng có chuyên gia giáo dục nói rằng: Nếu định đưa trẻ đi du lịch, thì trẻ chính là trung tâm, phải lắng nghe nhiều hơn ý kiến của trẻ. Ví dụ: Con muốn đi đâu chơi? Muốn ăn gì? Muốn xem gì? Có điều gì đặc biệt muốn làm không? Có điều gì không muốn làm không? Hãy cùng trẻ bàn bạc, cùng nhau quyết định điểm đến, thì chuyến đi mới ấm áp và suôn sẻ. Điều này cũng giúp trẻ cảm nhận được sự tôn trọng ý kiến, tăng khả năng tự chủ và ra quyết định.

Thứ ba, đừng rơi vào "chuỗi phân biệt đẳng cấp" trong du lịch, thoải mái mới là quan trọng.

Trong giới nuôi dạy con có một "chuỗi phân biệt đẳng cấp" nổi tiếng về du lịch:

Kỳ nghỉ hạng nhất: Đưa con đi du học ngắn hạn tại các trường danh tiếng ở Anh, Mỹ, trải nghiệm văn hóa quốc tế;

Kỳ nghỉ hạng nhì: Đưa con khám phá danh lam thắng cảnh, địa điểm nổi tiếng trong nước, điểm đến đang "hot" trên mạng;

Kỳ nghỉ hạng ba: Cho con ở nhà học bài, đọc sách, hoặc đi dạo quanh thành phố.

Nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh: Phù hợp với gia đình mình, mới là điều tốt nhất. Đặc biệt là trong chuyện du lịch, Ý nghĩa của du lịch nằm ở trải nghiệm chứ không phải ở đích đến. Nếu muốn cảm nhận thiên nhiên, dù là đồng cỏ mênh mông, rừng núi yên bình hay làng quê mộc mạc, đều có thể giúp bạn tránh xa phố thị ồn ào, hít thở bầu không khí trong lành, cảm nhận sức sống của thiên nhiên;

Nếu muốn trải nghiệm văn hóa, dù là ở đâu, trong hay ngoài nước, Chỉ cần bạn thực lòng thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu văn hóa, giao lưu với con người, cũng đủ giúp trẻ mở rộng tầm nhìn và làm phong phú tâm hồn.

Thứ tư, đừng sắp xếp lịch trình quá dày đặc, đừng vì du lịch mà cố đi du lịch.

Từng nghe một câu nói: "Khi biến du lịch thành nhiệm vụ check-in, thì chẳng còn cần thiết phải đưa trẻ đi nữa." Nếu thật sự muốn chuyến đi trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ, thì mỗi ngày chỉ nên sắp xếp không quá 3 hoạt động, thời gian vui chơi ngoài trời cũng nên giới hạn trong 8 tiếng, đồng thời cân nhắc yếu tố như nắng nóng, tránh để trẻ bị say nắng.

Hãy làm chậm nhịp bước, nhìn kỹ hơn cảnh đẹp bên đường, nếm thử những món ngon lạ miệng. Chỉ khi đó, cha mẹ và con cái mới có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của chuyến đi này.





04

Một chuyên gia hướng dẫn giáo dục gia đình từng nói: Cùng con đi du lịch là món quà quý giá nhất mà bạn có thể dành tặng cho trẻ, cũng là cơ hội để tạo ra những khoảnh khắc đẹp nhất.

Bản thân việc này đã là một điều tuyệt vời rồi. Vì vậy, khi đưa con đi chơi, hãy thoát khỏi xiềng xích của tư duy vụ lợi, đừng mãi nghĩ về "ý nghĩa của chuyến đi".

Giữ tâm thế bình thản, buông bỏ lo lắng, không vội vàng hấp tấp.

Có lẽ bạn sẽ nhận ra: Khi bạn bước đi với sự thư thái, không còn căng thẳng thần kinh mọi lúc, bạn sẽ cảm nhận được nhiều niềm vui hơn, và kỳ nghỉ cũng sẽ có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ hơn.