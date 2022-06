Chủ tịch xã bị đánh ghen tại phòng làm việc

Chiều 13/6, xác nhận với báo chí, ông Vũ Văn Đạt, Bí thư huyện ủy Thạch Thành cho biết, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra việc Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ bị đánh ghen trong ngày nghỉ.

Liên quan sự việc trên, ông Trương Hồng Duân, Bí thư Đảng ủy xã Thành Mỹ cho biết, ông Trương Văn Gương, Chủ tịch UBND xã vừa bị huyện Thạch Thành đình chỉ công tác để xác minh, điều tra làm rõ việc “quan hệ không trong sáng” với một nữ cán bộ tại cơ quan.

Do vậy, công việc điều hành hoạt động tại UBND xã Thành Mỹ trong thời gian này được giao cho ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã theo dõi, đôn đốc.

Trụ sở UBND xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Theo lời ông Duân, chiều 12/6/2022, sau khi đi chỉ đạo xong cuộc họp chi bộ, ông Trương Văn Gương, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ về nghỉ tại phòng làm việc tại trụ sở xã. Lúc này, gia đình bà T.T.H (Chủ tịch Hội phụ nữ xã) kéo tới phòng của ông Gương để “đánh ghen” vì cho rằng ông Gương và bà H. có quan hệ “không trong sáng” với nhau tại trụ sở UBND xã.

Ông Duân nói, việc gia đình cán bộ kéo tới trụ sở xã “đánh ghen” do “mối quan hệ không trong sáng” giữa Chủ tịch UBND xã và nữ Chủ tịch Hội phụ nữ xã khiến dư luận địa phương hiếu kỳ, xôn xao bàn tán. Ông Duân cũng khẳng định, “Có việc người nhà chị H. kéo tới trụ sở xã. Hiện, chúng tôi đã giao cho công an xã báo cáo công an huyện điều tra làm rõ”.

Sáng 13/6, phóng viên có mặt tại trụ sở hành chính xã Thành Mỹ để xác minh, làm rõ sự việc trên. Tuy nhiên, cả ông Trương Văn Gương và bà T.T. H (Chủ tịch Hội phụ nữ xã) đều không tới cơ quan.

Bí thư Đảng ủy xã Thành Mỹ, Trương Hồng Duân cho hay, sáng 13/6, ông Gương và bà H. xin nghỉ ở nhà không tới cơ quan vì lý do sức khỏe.