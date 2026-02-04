Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo 'nóng', giao công an vào cuộc vụ học sinh bị rạch tay

Theo đó, Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ và kịp thời xử lý nội dung phát sinh (nếu có) theo đúng quy định. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong ngày 5/2.

Vết thương trên tay em N.

Trước đó, như Báo Tiền Phong thông tin, ngày 21/1, giáo viên Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện trên người em T.T.N. có nhiều vết thương hở miệng nên báo về gia đình.

Sau khi kiểm tra, gia đình em N. nhận thấy các vết thương bất thường nên trình báo công an xã. Vào cuộc xác minh, công an xác định, em N. cùng chị họ là T.T.V. (12 tuổi) sinh sống tại nhà bà ngoại ở xã Đá Bạc (Cà Mau). Giữa tháng 1/2026, hai em xảy ra mâu thuẫn lớn trong sinh hoạt hàng ngày khi ở chung nhà.

Cụ thể, ngày 12/1, thấy chị họ chơi điện thoại trong phòng ngủ, N. rủ chị chơi cùng nhưng không được đồng ý. Sau đó, N. dùng tay kéo áo của V. nhiều lần, nên chị họ đã dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát vào hai tay em N.

Hành vi này không dừng lại, tiếp tục lặp lại vào khoảng 2 và 4 ngày sau đó, khiến em N. bị thương thêm ở vùng chân và trên người.

Làm việc với công an, em T.T.V đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây thương tích cho em mình. Quá trình kiểm tra tại phòng ngủ của hai chị em, lực lượng chức năng phát hiện ga, nệm, chăn, gối ôm và nhiều mảnh khăn giấy có dính vết màu đỏ nghi là máu.

Sau khi làm rõ vụ việc, ông bà nội em N. đã đón em về chăm sóc.