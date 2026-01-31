Chu Thanh Huyền có app và không app, nó khác lắm!

Louis Phạm và Chu Thanh Huyền là 2 cái tên quen thuộc với netizen vì nhiều thị phi. Mới đây, cả hai có màn kết hợp bất ngờ, Louis Phạm xuất hiện trên megalive của Chu Thanh Huyền. Không những thế, cặp chị em ồn ào này còn tương tác, chia sẻ ở hậu trường để tạo content.

Chu Thanh Huyền và Louis Phạm (Nguồn: @idolcamp1)

Một trong số đó là khoảnh khắc Louis Phạm hết lời khen ngợi Quang Hải, Chu Thanh Huyền gật gù đồng ý. Song điều khiến dân tình quan tâm là nhan sắc của cả 2 qua cam thường.

Ở phần bình luận, một người thắc mắc: "Đùa sao tiêm mặt phồng thế kia đang xinh". Dù người này không nhắc đến tên ai nhưng Louis Phạm đã nhanh chóng phản hồi rằng mặt trông to là vì buộc tóc sát đầu. Cô cũng thừa nhận có tiêm môi nhưng cũng đã tiêm tan.

"Em buộc tóc sát đầu nên trông mặt em to ạ, mặt em mới tiêm môi thôi mà em tan môi luôn rồi ạ" - Louis Phạm nói.

Louis Phạm phân trần chuyện nhan sắc (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó diện mạo cam thường của Chu Thanh Huyền cũng khác so với ảnh tự đăng. Nếu như hình ảnh do chính chủ đăng tải thường là ảnh trang điểm hoặc xài app để xinh xắn hơn thì ghi nhận ngoài đời lại cho thấy diện mạo cô nàng tự nhiên hơn dù để lộ hốc mắt khá sâu, không căng mướt như khi qua app.

Nhiều người cho rằng sự khác biệt này là dễ hiểu với bất kỳ cô gái nào, không riêng Chu Thanh Huyền bởi ai cũng muốn mình trông xinh hơn khi lên hình. Bên cạnh đó, khi lọt vào cam thường thì khó chủ động góc mặt hay app chỉnh ảnh, nhan sắc có thay đổi cũng là bình thường.

Chu Thanh Huyền ở ảnh tự đăng và khi được người khác quay.

Hình ảnh khi quay chụp chỉn chu với lúc trò chuyện tự nhiên của Chu Thanh Huyền được nhận xét có vài điểm khác biệt.

Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, đang sống ở Hà Nội. Từ hot girl phòng gym, Chu Thanh Huyền trở nên nổi tiếng hơn khi hẹn hò và kết hôn với cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Ngoài vị trí vợ cầu thủ, cô nàng còn kinh doanh online, thường xuyên livestream bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng với doanh thu "khủng".

Song cũng chính từ hoạt động động kinh doanh này mà Chu Thanh Huyền cũng nhiều lần vướng ồn ào như bị tố quảng cáo lố, có phát ngôn gây tranh cãi.

Chu Thanh Huyền (Ảnh: FBNV)

Louis Phạm có tên thật là Phạm Như Phương, sinh năm 2003. Cô nàng từng là vận động viên thể dục dụng cụ của đội tuyển Việt Nam, được gọi là hot girl thể dục dụng cụ, giành được nhiều HCV trong nước và quốc tế.

Năm 2023, Phạm Như Phương chính thức giải nghệ ở tuổi 20 và chuyển hướng hoạt động ở vị trí TikToker. Tương tự Chu Thanh Huyền, Louis Phạm cũng có nhiều phát ngôn tranh cãi và sự việc thị phi, gây ồn ào nhất là vụ phông bạt tiền ủng hộ khắc phục lũ lụt năm 2024.

Louis Phạm (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)