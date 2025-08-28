Sau khi trở thành mẹ, Chu Thanh Huyền – vợ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải – dành phần lớn thời gian để chăm sóc con nhỏ và tận hưởng cuộc sống gia đình. Cô cho biết lịch sinh hoạt hàng ngày của mình gắn liền với con.

“Khoảng 6h sáng là tôi dậy. Mặc dù có bảo mẫu nhưng nhiệm vụ của tôi là chơi với con, bên cạnh con. Khi con ngủ, chồng đi làm rồi thì đó là khoảng thời gian của riêng tôi, có thể nằm lướt hoặc là xem một cái gì đấy mà mình cảm thấy là Thú vị hoặc là sẽ làm đẹp, đắp mặt nạ. Tôi rất hay đắp mặt nạ, ngày nào tôi cũng đắp mặt nạ đó là đam mê", cô kể.

Giống nhiều phụ nữ sau sinh, Chu Thanh Huyền cũng từng gặp tình trạng rụng tóc. “Khoảng ba đến sáu tháng sau sinh tôi bị rụng rất nhiều tóc, ai cũng thế. Nhưng tóc sẽ mọc lại thôi. Khi cơ thể thiếu chất thì mình cần bổ sung, tôi uống thêm vitamin hoặc ăn thêm cho có chất như thịt bò. Nhưng tôi muốn tăng cân cũng khó, chắc do cơ địa", Chu Thanh Huyền nói.

Bà xã Quang Hải cho biết trước đây từng tiêm môi và mũi, nhưng sau đó đã bỏ theo lời khuyên của chồng: “Ngày trước tôi có tiêm môi, chồng bảo tháo ra và đưa tôi đi tiêm tan. Mũi cũng vậy, chồng bảo để bình thường đi".

Chu Thanh Huyền và chồng.

Trên mạng, nhiều người cho rằng Chu Thanh Huyền đanh đá, dữ dằn. Cô thẳng thắn: “Thật ra những lùm xùm ấy chỉ xảy ra khi chồng tôi không ở nhà. Tôi giống như một quả bom, một cái ngòi nổ ấy, chỉ cần một tý thôi là ầm ĩ. Tôi vốn nóng tính nhưng chồng lại trầm như nước giữ lại".

Đối diện với những định kiến trên mạng, Chu Thanh Huyền cũng giữ thái độ bình thản: “Tôi không coi đó là áp lực. Chồng tôi bảo rằng "ba tin là, nếu như ai đã tiếp xúc với vợ thì sẽ không nghĩ là vợ ghê gớm". Chồng tôi tự tin như thế vì bất cứ ai gặp tôi đều thấy tôi không ghê gớm.

Tại sao mọi người nghĩ tôi ghê gớm thì cũng có lý do vì tôi làm kinh doanh nên sắc sảo, lại lớn lên trong một gia đình đặc biệt nên tính cách ảnh hưởng rất là mạnh mẽ, rất là cá tính. Tôi mạnh mẽ với mọi người nhưng với chồng thì khác, anh nói gì, làm gì tôi cũng thấy đúng và sẽ nghe theo. Nếu làm theo ý mình, y như rằng sẽ hỏng việc".

Về cuộc sống hôn nhân, cô khẳng định: “Làm vợ của một người nổi tiếng quá vui, không hề áp lực một chút nào. Được mọi người yêu quý thì thích chứ sao lại coi là gánh nặng".

Nguyễn Quang Hải, sinh năm 1997, là tiền vệ của đội tuyển Việt Nam, từng giành Quả bóng Vàng 2018 và nổi tiếng với bàn thắng “cầu vồng tuyết” ở giải U23 châu Á 2018. Vợ anh, Chu Thanh Huyền, cũng sinh năm 1997, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tự do và được biết đến với phong cách cá tính, tự tin. Cả hai công khai tình cảm từ năm 2021, tổ chức đám cưới vào năm 2024 và đến tháng 3/2025 đã chào đón con trai đầu lòng.