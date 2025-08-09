Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Chu Thanh Huyền - bà xã cầu thủ Quang Hải - đang thắp hương tại bàn thờ gia đình. Trong video, cô diện áo phông oversize kết hợp quần short jeans, tóc buông dài và mang tất trắng, phong thái khá thoải mái khi đứng trước bàn thờ.

Chỉ sau vài giờ được chia sẻ, clip này lập tức gây tranh cãi dữ dội, mấy trăm bình luận đều bàn về cách ăn mặc của hot girl Sơn Tây. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng trang phục của Chu Thanh Huyền chưa thực sự phù hợp với không gian thờ cúng. Nhiều ý kiến bày tỏ: "Nên mặc kín đáo hơn khi cúng bái", "Đây là lúc cần sự trang nghiêm, ăn mặc như vậy hơi phản cảm", "Không hợp thuần phong mỹ tục"...

Tuy nhiên, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực bà xã Quang Hải. Họ cho rằng đây là khoảnh khắc đời thường trong chính nhà cô, không phải sự kiện công khai nên việc ăn mặc thoải mái là bình thường. Một số bình luận viết: "Ở nhà thì thoải mái, miễn thành tâm là được", "Không nên soi mói quá mức, đây không phải hình ảnh để trình diễn".

Chu Thanh Huyền là hot girl nổi lên từ khi hẹn hò rồi kết hôn với Quang Hải. Sau đám cưới, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường và nhận nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cũng vì vậy, mỗi động thái của cô đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý và gây ra những luồng ý kiến trái chiều.

Hiện tại, đoạn clip mặc quần đùi thắp hương của Chu Thanh Huyền vẫn đang tiếp tục được lan truyền, thu hút hàng trăm lượt bình luận. Tranh cãi xung quanh vấn đề ăn mặc khi thờ cúng cũng một lần nữa được đưa ra bàn luận sôi nổi.