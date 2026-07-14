Kiệt tác “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du không chỉ là một tuyệt bút về mặt ngôn từ mà còn là một cuốn từ điển đồ sộ về nhân tình thế thái. Ngay từ những câu thơ mở đầu và xuyên suốt tác phẩm, Nguyễn Du đã trăn trở về một định mệnh dường như không thể né tránh của con người: “Có tài mà cậy chi tài/Chữ tài liền với chữ tai một vần”.

Vượt qua giới hạn của một câu thơ than trách thân phận hồng nhan bạc mệnh của nàng Vương Thúy Kiều, cụm từ này dường như đã trở thành một thành ngữ phổ biến. Đứng dưới lăng kính của tâm lý xã hội và triết học phương Đông, ý nghĩa của “tài” và “tai” ẩn chứa quy luật vận hành khắc nghiệt nhưng công bằng của vũ trụ.

Nghệ thuật chơi chữ và nghịch lý của sự xuất chúng

Xét về mặt ngôn ngữ học, “Chữ tài liền với chữ tai một vần” là một thủ pháp chơi chữ đỉnh cao của Nguyễn Du. “Tài” (tài năng, trí tuệ, nhan sắc xuất chúng) và “tai” (tai họa, tai ương, bi kịch) là hai từ có cách viết và cách phát âm gần như y hệt nhau, chỉ khác biệt duy nhất ở một dấu huyền. Khoảng cách mong manh về mặt âm vị học ấy lại phản ánh một khoảng cách khốc liệt trong đời thực: Ranh giới giữa vinh quang tột đỉnh và vực sâu bi kịch là vô cùng mỏng manh.

Trong “Truyện Kiều”, Thúy Kiều là hiện thân hoàn hảo của chữ “tài”. Nàng sở hữu nhan sắc “Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”, lại tinh thông cầm kỳ thi họa. Thế nhưng, chính sự xuất chúng đến mức tuyệt đối ấy đã khởi nguồn cho chuỗi ngày mười lăm năm lưu lạc, nếm trải đủ mọi cay đắng đọa đày. Nguyễn Du đã dùng sự đồng âm để chỉ ra một nghịch lý cay đắng, khi con người sở hữu tài năng vượt trội, họ vô tình đã bước một chân vào vòng xoáy của tai ương.

Chữ tài liền với chữ tai một vần, giải mã triết lý nhân sinh và quy luật bù trừ từ kiệt tác Truyện Kiều. (Ảnh: BNC)

Quy luật bù trừ của tạo hóa

Ở một tầm nhìn vĩ mô hơn, tư tưởng của Nguyễn Du chịu ảnh hưởng sâu sắc từ triết lý Âm Dương và thuyết “tài mệnh tương đố” (tài năng và số mệnh luôn ghen ghét, đối chọi nhau) của phương Đông.

Quy luật của vũ trụ là sự cân bằng tuyệt đối. Tạo hóa không bao giờ ban phát mọi thứ tốt đẹp cho một người. Nếu bạn được ban cho chữ “tài” vạn người mê, thì cán cân của chữ “mệnh” sẽ bị rút bớt lại, thay vào đó là những chông gai, thử thách (tai) để tạo thế cân bằng. Nguyễn Du viết: “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”, mượn hình ảnh ông Trời để nhân hóa quy luật bù trừ khắc nghiệt này. Những tai ương ập đến không hẳn là sự trừng phạt, mà là bài kiểm tra sức chịu đựng, là cái giá phải trả để đổi lấy sự phi thường mà tạo hóa đã ban tặng cho người có tài.

Bên cạnh các yếu tố khách quan từ xã hội và số mệnh, “tai họa” của người có tài đôi khi lại xuất phát từ chính nội tâm của họ. Những người tài hoa thường mang trong mình cái tôi rất lớn, trong xã hội xưa khi cái tôi cá nhân không được đề cao, thân phận cá nhân không được coi trọng, điều này có thể dẫn đến tai họa.

Thúy Kiều sở hữu nhan sắc hơn người, tài năng xuất chúng nhưng vẫn gặp phải tai ương ngập đầu. (Ảnh: CT)

Nếu “tài” luôn đi liền với “tai”, vậy con người có nên chối bỏ tài năng của mình? Hoàn toàn không. Triết lý của Nguyễn Du không phải là lời nguyền bi quan mang tính định mệnh mà là một lời cảnh tỉnh sâu sắc để hướng con người đến sự tu tâm dưỡng tính: “Thiện căn ở tại lòng ta/Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.