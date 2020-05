Chủ Nhật ngày 24/5: Giá thịt lợn móc hàm bật tăng lên 130 ngàn đồng/kg, tiểu thương không dám tăng giá vì sức mua giảm rất mạnh

Giá thịt móc hàm trên thị trường đến hôm nay đã leo lên đến hơn 130-135 ngàn đồng/kg.

Theo một chủ kiot thịt ở chợ Thanh Xuân Bắc, Hà Nội chia sẻ: Giá lợn bán xô (móc hàm) hôm nay chị phải nhập 130-135 ngàn đồng/kg. Giá lợn hơi là 94 -100 ngàn đồng/kg.

Tiểu thương này cho biết: "mức giá đó thực tế chưa từng có. Những tiểu thương như mình chẳng bao giờ tiếp cận để mua được lợn hơi với giá như vậy. Hoặc mức giá đó hoàn toàn không đến được với tiểu thương bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng như mình".

Chủ kiot ở Thanh Xuân Bắc này cũng khẳng định, giờ những tiểu thương như chị muốn tìm mua lợn của dân bán cũng không có. Bởi dù ở quê hiện nay, các gia đình ít chăn nuôi lợn vì không còn cấy lúa cũng như hoa màu nữa.

Với mức giá mua móc hàm thịt lợn tăng quá cao như vậy nên tiểu thương này khẳng định: "Chưa bao giờ kinh doanh thịt lợn khó khăn như bây giờ. Chưa thời điểm nào giá lấy thịt lợn bán lại nhảy múa từng ngày như hiện nay. Những người đi bán thịt như mình không thể ngày nào cũng thông báo "giá thịt lợn tăng" với khách hàng được. Giá tăng như thời gian vừa rồi khách mua đã kêu ca nhiều rồi. Giờ lại tăng giá thật sự rất khó bán".

Cũng bán thịt gần chục năm nay ở chợ Hà Đông, chị Trần Thanh Hà, 40 tuổi khi nhắc tới giá lợn móc hàm hôm nay cũng lắc đầu nguầy nguậy. Theo chị Hà, hôm nay tiểu thương như chị phải nhập giá lợn móc hàm tại lò mổ là 130.000 đồng/kg, loại ngon 135.000 đồng/kg. Với mức giá mới này, tính ra chỉ trong 1 tuần đã tăng lên khoảng 10 ngàn đồng/kg.

Sức mua của người tiêu dùng đối với thực phẩm thiết yếu này đã giảm rất mạnh.

Mặc dù giá tăng tại các lò mổ như vậy nhưng khi lấy thịt lợn móc hàm về, chị Hà cũng như một số tiểu thương khác khi bán ở chợ không dám tăng giá thêm nữa vì sức mua của người tiêu dùng đối với thực phẩm thiết yếu này đã giảm rất mạnh.

Chị Hà phàn nàn: "Mua tại lò mổ đắt như vậy nhưng sáng nay tôi vẫn phải bán mức giá 150-180 ngàn đồng/kg. Riêng với sườn non bỏ cục, ba chỉ rút sườn thì tôi buộc phải bán giá 200.000 đồng/kg. Dù rất muốn tăng giá bán nhưng tôi không dám tăng giá bán. Bởi nếu bán thịt cao quá, khách mua sẽ không ăn nữa hoặc chuyển sang các thực phẩm khác thay thế".

Chị Hà cho biết, nhân nhân khiến giá thịt lợn vẫn cao là hiện nay là do nguồn cung của loại thịt này vẫn thấp hơn khoảng 50% so với bình thường. Chưa kể, do dịch tả lợn châu Phi diễn ra nặng khiến nhiều đàn lợn nái của các đơn vị chăn nuôi ở nhiều tỉnh thành hầu như không còn. Do đó, không đủ cung cấp ra lợn giống và nuôi thành lợn thịt. Từ đó khiến lượng lợn thịt cung cấp cho thị trường bị giảm mạnh.

Tiểu thương này cũng nhận định: "Có lẽ phải đến khoảng tháng 10 năm nay trở đi mới có thể khôi phục được đàn lợn nái cũng như đàn lợn thịt. Thời điểm này mới có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng bình thường như trước đây. Lúc ấy mức giá nhập và bán thịt lợn mới thực sự giảm".