Chủ nhân giải "Nobel Toán học" 2026 chỉ được sinh viên chấm 4,3 điểm, lý do đằng sau khiến nhiều giáo sư phải đỏ mặt

Trên nền tảng đánh giá giáo viên Rate My Professors, nơi sinh viên Mỹ thường để lại nhận xét về giảng viên của mình, hồ sơ của Vương Hồng - nhà toán học vừa giành Huy chương Fields năm 2026, giải thưởng được ví như "Nobel Toán học", tại Đại học New York hiển thị điểm tổng thể 4,3 trên thang điểm 5, dựa trên đánh giá của sinh viên.

Trong hệ thống chấm điểm này, mức 4,5 trở lên thường thuộc về nhóm giáo viên được sinh viên gọi vui là "giáo viên thần tiên", tức người cho điểm rộng rãi, bài tập ít, dễ đạt điểm cao. Vương Hồng rõ ràng không thuộc nhóm này.

0,7 điểm bị trừ vì một lý do duy nhất

Nhìn vào các nhận xét của sinh viên để lại, phần lớn đều xoay quanh cùng một điểm chung, rằng Vương Hồng là giáo viên rất giỏi, thông minh, giảng bài rõ ràng, trình bày bảng gọn gàng, cách sắp xếp chương trình học hợp lý, nhưng đề thi lại khó đến mức khó tin. Nghe qua tưởng là lời than phiền, nhưng đọc kỹ lại là một lời khen ngầm dành cho sự nghiêm túc trong giảng dạy của nữ giáo sư này.

Một người vừa giành Huy chương Fields, vừa giải quyết được bài toán tồn đọng hơn 100 năm của giới Toán học, khi đứng trên bục giảng đối diện với sinh viên đại học, mỗi bài toán cô đưa ra có thể là thử thách khiến sinh viên bình thường phải vật lộn nhiều ngày liền. Nhưng cô không vì sinh viên khó tiếp thu mà hạ thấp độ khó của đề thi, cũng không biến các phép suy luận ở trình độ sau đại học thành những phép tính đơn giản chỉ để sinh viên dễ đạt điểm cao.

Ở tiêu chí năng lực giảng dạy, cô đạt điểm tuyệt đối, còn ở tiêu chí độ khó môn học, cô lại bị sinh viên chấm khá thấp. Điều này chẳng phải đã chứng minh cô không hề dễ dãi với sinh viên của mình hay sao?

Vương Hồng, Giáo sư Bạc (Silver Professor) ngành Toán học tại Viện Toán học Courant, Đại học New York, đang trình bày công trình về giả thuyết Kakeya vào ngày 10/3/2025. Ảnh: David Song/NYU

Điểm số thấp hơn nhưng giá trị lại cao hơn nhiều lần

Trên Rate My Professors của Đại học New York, phần lớn các giáo viên đạt điểm trên 4,8 đều có chung một đặc điểm, đó là môn học nhẹ nhàng, cho điểm rộng rãi. Sinh viên vui vẻ, giáo viên nhàn hạ, đôi bên cùng có lợi. Nhưng Vương Hồng lại không chọn con đường ấy. Cô chọn cách khó hơn, để sinh viên được thấy Toán học thực sự trông như thế nào, dù điều đó có thể khiến điểm đánh giá của cô bị kéo xuống, dù phần bình luận có thể tràn ngập những lời than "khó quá".

Điểm đánh giá có thể không phải cao nhất, nhưng đằng sau đó là cả một sự nghiêm túc với nghề mà không phải giáo viên nào cũng giữ được (Ảnh: Chris Peus/IHES)

Có người từng tiếc thay cho cô, cho rằng một nhà toán học đứng ở đỉnh cao tri thức thế giới, vẫn nghiêm túc dạy sinh viên đại học, kiên nhẫn giải đáp thắc mắc, trình bày bảng cẩn thận từng chữ, cuối cùng chỉ nhận được 4,3 điểm. Nhưng ngược lại, mức điểm 4,3 ấy còn đáng giá hơn gấp nhiều lần so với những điểm số cao ngất được tạo ra từ các môn học dễ dãi. Bởi một bên là sự kiên định với chuẩn mực học thuật, còn bên kia chỉ là một màn diễn ngầm hiểu giữa thầy và trò.

Năm 2026, Vương Hồng giành Huy chương Fields, giá trị của giải thưởng này hẳn không cần phải nói thêm. Một người đã đứng ở tuyến đầu trí tuệ nhân loại, vẫn sẵn lòng đứng trên bục giảng của sinh viên đại học, tỉ mỉ viết từng dòng lên bảng, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi có thể với cô là rất cơ bản. Đây không phải là chuyện dùng người tài quá mức cần thiết, mà là điều chỉ một người thực sự tâm huyết với giáo dục mới sẵn lòng làm. Mức điểm 4,3, dù không phải con số ấn tượng nhất trên bảng xếp hạng, vẫn là minh chứng cho việc cô chưa từng đánh đổi chất lượng giảng dạy để lấy lòng sinh viên, dù đứng ở vị trí nào trong sự nghiệp.

Theo QQ